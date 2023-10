Erling Haaland holte mit Manchester City in der abgelaufenen Champions-League-Saison den Henkelpott. IMAGO/ANP

Einem Medienbericht zufolge plant die UEFA offenbar die Einführung einer Super League, einer Liga der besten Fussballklubs. Die UEFA selbst dementiert diese Meldung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die UEFA will der spanischen Zeitung «El País» zufolge eine Super League mit den besten Fussballklubs einführen. Darüber hinaus sollen alle europäischen Wettbewerbe abgeschafft und durch drei 18er-Ligen ersetzt werden.

Die UEFA selbst vereint aber solche Pläne und ist erstaunt über die Berichterstattung von «El País». UEFA-Sekretär Giorgio Marchetti spricht von einem «nicht existierenden Projekt». Mehr anzeigen

Die Champions-League-Hymne löst bei Spielern und Fans Hühnerhaut aus. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Die UEFA plant offenbar eine Revolution, die das Aus für die Königsklasse bedeuten würde.

Der spanischen Zeitung «El País» zufolge will die UEFA in Zusammenarbeit mit der ECA (European Competition Authorities) drei 18er-Ligen einführen: die Super League, die Europa League und die Aspirant League, die parallel zu den Ligen in den Ländern laufen sollen. Gleichzeitig würden die bisher bestehenden europäischen Wettbewerbe abgeschafft.

Punkteschnitt über drei oder fünf Jahre entscheidend

In der Super League sollen die besten Klubs Europas vertreten sein, wobei es jeweils zwei Absteiger gibt. Mit dem Abstieg vorliebnehmen müssen jene Teams, die innerhalb der letzten drei oder fünf Jahre den tiefsten Punkteschnitt ausweisen, heisst es im Bericht. Zwischen der dritten und der zweiten Liga soll es jeweils zu vier Auf- und Absteigern kommen.

2021 hatten einige Klubs geplant, eine Liga mit zwölf der besten Teams der Welt zu kreieren. Das Projekt, an dem unter anderem Real Madrid beteiligt war, scheiterte, weil nicht alle Klubs mitzogen. Nun soll bei einem nächsten Anlauf die UEFA die Zügel in den Händen halten.

Die UEFA verneint die Pläne einer Super League

Die UEFA selbst will vom angeblichen Super-League-Projekt allerdings nichts wissen. «Wir sind erstaunt, über dieses nicht existierende Projekt zu lesen», sagt Giorgio Marchetti, stellvertretender UEFA-Sekretär, laut «ruetir». «Wir dementieren kategorisch.» Die UEFA-Turniere würden immer auf nationalen Wettbewerben basieren.

Fakt hingegen ist, dass die Champions League ab kommender Saison in einem neuen Gewand erscheint. Neu werden 36 statt 32 Teams am Start stehen. Hierbei absolviert jede Mannschaft zu Beginn des Turniers acht Partien gegen acht unterschiedliche Klubs, bevor entschieden wird, wer in die K.-o.-Runde einzieht.