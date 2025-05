Streller und Reif kritisieren Barça-Coach Flick für dessen Verlierer-Interview Barça-Coach Hansi Flick kritisiert nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Inter den Schiedsrichter. Marco Streller und Marcel Reif haben eine klare Meinung dazu. 06.05.2025

Barça-Coach Hansi Flick äussert nach dem verlorenen Spektakel-Spiel gegen Inter Mailand Kritik am Schiedsrichter. Die blue Sport Experten Marco Streller und Marcel Reif haben eine klare Meinung dazu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inter Mailand schlägt Barcelona 4:3 nach Verlängerung und steht im Champions-League-Final.

Nach der Partie findet Barça-Coach Hansi Flick lobende Worte für seine Spieler und auch jene des Gegners, übt allerdings Kritik am Schiedsrichter.

Die beiden blue Sport Experten Marco Streller und Marcel Reif kritisieren ihrerseits Hansi Flick für dessen Schiri-Kritik. Mehr anzeigen

Es ist ein Spiel, wie man es nur alle paar Jahre sieht. Das reinste Spektakel und am Ende setzt sich Inter Mailand mit 4:3 nach Verlängerung durch. Trotz dreier Gegentreffer wird Yann Sommer zum Man of the Match gekürt.

Klar, dass Barça-Coach Hansi Flick nach dieser Partie fix und fertig ist. Er sei zufrieden mit der Leistung seines Teams, so der Deutsche, der auch lobende Worte für Inter findet. Nicht zufrieden ist er dagegen mit der Leistung der Unparteiischen. Bei allen 50-50-Situationen sei pro Inter entschieden worden.

blue Sport Experte Marco Streller gefällt gar nicht, was er da gerade gehört hat: «Ich halte extrem viel von Hansi Flick, aber dieses Interview verstehe ich nicht.» Natürlich sei es eine riesengrosse Enttäuschung, «aber dass man hier jetzt auf den Schiri losgehen muss, ist unwürdig».

Auch Marcel Reif stimmt in den Kanon ein: «Das hätte er sich schenken können.» Vor allem sei es auch «faktisch falsch», so Reif. «Ich habe keine einzige Aktion gesehen, wo ich sagen würde, da lag er jetzt aber völlig falsch.» Auch der VAR sei so eingesetzt worden, wie man es sich wünsche. «Von daher Hansi, guck's dir noch einmal an und lass es, vergiss es.»

Die Meinung der beiden blue Sport Experten teilen wohl nicht alle Barça-Anhänger. Im Netz ging zumindest ordentlich die Post ab, nachdem in der 25. Minute beim Stand von 0:1 aus Sicht von Barça, die Unparteiischen ein Handspiel von Inters Acerbi als nicht Penalty-reif taxierten.

Hätte es hier Penalty für Barcelona geben müssen? 06.05.2025

Inter – Barcelona 4:3 n.V. UEFA Champions League // Halbfinal-Rückspiel // Saison 24/25 06.05.2025