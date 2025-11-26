  1. Privatkunden
B-Elf gegen Leverkusen Streller und Petric kritisieren City-Coach Guardiola: «Das muss er sich ankreiden lassen»

Syl Battistuzzi

26.11.2025

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

25.11.2025

Das erste Duell zwischen Man City und Leverkusen geht überraschenderweise an die Gäste. Pep Guardiola schonte dabei Stars wie Erling Haaland, was die Werkself eiskalt ausnutzte. Die blue Sport Experten Marco Streller und Mladen Petric kritisieren den Star-Coach für die B-Elf.

Syl Battistuzzi

26.11.2025, 10:45

26.11.2025, 10:51

Dank einer absoluten Willensleistung hat der Bundesligist im ersten Champions-League-Duell mit dem englischen Topclub einen überraschenden 2:0-Auswärtssieg eingefahren. Alejandro Grimaldo (23. Minute) und Patrik Schick (54.) sorgten für die Treffer. Kein Zufall: Die beiden führen bei Bayer die interne Statistik mit je acht Pflichtspieltoren an. 

«Es ist keine Sensation, aber schon eine Überraschung», findet Marco Streller im Studio bei blue Sport und begründet seine Ansicht: «Zehn Wechsel ist für ein Team nicht einfach zu verkraften.»

Guardiola gibt bester Elf Verschnaufpause

In seinem 100. Spiel in der Königsklasse als City-Coach nahm Coach Pep Guardiola nach der 1:2-Niederlage in Newcastle zehn Startelf-Änderungen vor. Neben Erling Haaland rotierte er etwa auch Keeper Gianluigi Donnarumma auf die Bank.

Gegen die normalerweise kaum zu stoppende Offensive der Cityzens zeigte Leverkusen ein diszipliniertes Spiel und fügte den Engländern die erste Niederlage dieser Champions-League-Saison zu. Leverkusen habe einerseits eine gute Serie hinter sich, andererseits habe Manchester am Wochenende verloren, erläutert Streller.

City-Trainer Pep Guardiola liess Stars wie Erling Haaland gegen Leverkusen vorerst auf der Bank.
City-Trainer Pep Guardiola liess Stars wie Erling Haaland gegen Leverkusen vorerst auf der Bank.
imago

«Trotzdem hat Pep Guardiola mit dieser Massnahme nicht gedacht, dass Leverkusen in Manchester gewinnt», ist er sich sicher. Expertenkollege Mladen Petric zeigt sich vom Auftritt von Bayer beeindruckt: «Sie haben zwar nicht gegen die Top-11 gespielt, aber trotzdem auswärts nicht viel zugelassen. Als Haaland eingewechselt worden ist (65. Minute – Anm.d. Red.), hatte City zwei, drei grosse Chancen, ansonsten hat Leverkusen einen überragenden Match abgeliefert.»

«Guardiola ist unantastbar»

Petric findet, dass Guardiola sich verzockt habe. «Zehn Wechsel sind definitiv zu viele. Er ist davon ausgegangen, dass das Team besser auftreten wird», meint er. Vielleicht habe man den Gegner unterschätzt und sei trotz der B-Elf zu siegessicher gewesen, so der Schweiz-Kroate. «Die Niederlage muss er sich ankreiden lassen», hält Petric fest.

Die Werkself macht mit dem vierten Pflichtspielsieg in Serie – es war gleichzeitig der erste Sieg eines deutschen Teams gegen City seit zwölf Jahren – einen grossen Schritt im Rennen um die K.o.-Phase in der Königsklasse. Das Team von Guardiola verpasste es hingegen, sich in den Top 8 weiter vorzuarbeiten und bleiben nach fünf Spieltagen auf zehn Punkten stehen.

Manchester City – Leverkusen 0:2

Manchester City – Leverkusen 0:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Szenen des Abends. Die schlechteste Schwalbe des Jahres, ein peinlicher Stolperer und der falsche Goalie

Szenen des AbendsDie schlechteste Schwalbe des Jahres, ein peinlicher Stolperer und der falsche Goalie

Klatsche gegen Chelsea. Koundés Eigentor und Araujos «Bärendienst» – Barça mit Horror-Show in London

Klatsche gegen ChelseaKoundés Eigentor und Araujos «Bärendienst» – Barça mit Horror-Show in London

21 Uhr live auf blue Sport. Arsenal fordert Bayern München im Duell der Makellosen

21 Uhr live auf blue SportArsenal fordert Bayern München im Duell der Makellosen

Fussball Videos

