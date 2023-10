Mathys Tel (links) und Leroy Sané zeigen bei Bayern München tolle Auftritte. IMAGO/Moritz Müller

Stürmer Mathys Tel hat sich bei Bayern München zum Super-Joker entwickelt. Flügelspieler Leroy Sané befindet sich ebenfalls in einer beneidenswerten Frühform. Und könnte Deutschland bald zum zweiten Mal verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 18-jährige Mathys Tel muss sich bei den Bayern derzeit noch mit der Rolle des Jokers zufriedengeben, mach daraus aber das Beste.

Sowohl von den Mitspielern als auch vom Trainer gibt es für den Super-Joker viel Lob. «Er macht auch deswegen das Beste draus, weil er Lust darauf hat und das so positiv annimmt, hat immer ein Lachen drauf», schwärmt Thomas Tuchel.

Leroy Sané sorgt in München derzeit ebenfalls für viel Begeisterung, will in naher Zukunft aber eine Grundsatz-Entscheidung treffen und könnte den Bayern im Sommer gar den Rücken kehren. Mehr anzeigen

Mathys Tel ist erst 18 Jahre alt, aber schon fast unersetzbar beim FC Bayern. Wenn die vierten Offiziellen die Nummer 39 anzeigen lassen, wird es für die Gegner brandgefährlich. Auch Kopenhagen musste diese unliebsame Erfahrung am Dienstag in der Champions League machen. In der 77. Minute wird Tel für Leroy Sané eingewechselt, nur sechs Minuten später schiesst er nach toller Vorarbeit von Thomas Müller den 2:1-Siegtreffer – Tel der Super-Joker.

83. Minute: Tel schiesst Bayern in Führung 03.10.2023

Die Statistiken des Teenagers sind in der Tat unheimlich. In wettbewerbsübergreifend zehn Spielen traf er sechs Mal ins Tor und lieferte eine Vorlage. 293 Minuten hat sich der Franzose bisher zeigen dürfen. Das ergibt im Schnitt alle 48,8 Minuten ein Tor.

Bereits in der Vorsaison deutete Tel, der für die hohe Ablösesumme von 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister stiess, sein unübersehbares Potenzial an. In seiner ersten Saison kam er auf 28 Pflichtspieleinsätze und sechs Tore. Ausserdem schnappte er sich den Titel als Bayerns jüngster Torschütze in der Bundesliga (17 Jahre und 136 Tage).

Im Schatten von Stürmerstar Harry Kane empfiehlt sich Tel mit seinen starken Joker-Leistungen für längere Einsatzzeiten bei Bayern. Trainer Thomas Tuchel nimmt die positive Entwicklung erfreut zur Kenntnis: «Es ist bemerkenswert, dass da jemand nicht direkt wegwill. Er sagt, ‹Ich bin genau richtig hier. Links auf dem Flügel, vorne auf der Neun. Alles klar, ich bin da, ich mache.› Der Junge trainiert sensationell gut. Er hat gerade die absolut richtige Einstellung zu der Rolle, die er hat. Er ist 18 und macht im Moment das Beste draus. Und er macht auch deswegen das Beste draus, weil er Lust darauf hat und das so positiv annimmt, hat immer ein Lachen drauf. Schliesst fantastisch ab im Training und das ist top.»

Auch Konkurrent Kane schwärmte kürzlich von Tel: «Er konnte immer seinen Beitrag leisten, wenn er aufgelaufen ist», betonte der 30-jährige Engländer. Besonders gefalle ihm am jungen Angreifer dessen positive Einstellung im Training.

Wechsel von Bayern-Star Sané im Sommer möglich

Die richtige Einstellung zeigt auch Sané, der 2020 von Manchester City nach München kam und aktuell seine bislang beste Saison im Bayern-Trikot spielt. Seit Tuchel da ist, hat er einen Leistungssprung gemacht. In den bisherigen sechs Bundesliga-Partien traf er fünfmal. Auch in den beiden Champions-League-Spielen war er bereits einmal erfolgreich, auch wenn er gegen Kopenhagen für einmal leer ausging.

Der deutsche Nationalspieler will nach Informationen der «Sport Bild» im Sommer eine Grundsatz-Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. Demnach geht es darum, ob er seinen Vertrag bei Bayern verlängert oder noch einmal ins Ausland wechselt. Als mögliche Interessenten gelten Real Madrid und der FC Barcelona. Sané ist noch bis Juni 2025 an die Bayern gebunden. Nach Angaben des Magazins hat es noch keine Gespräche des Vereins mit der Seite des 27-Jährigen gegeben.