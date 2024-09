Sommer: «Es ist ein guter Punkt für uns» Yann Sommer ist der überragende Mann beim 0:0 zwischen Manchester City und Inter Mailand. Im Interview mit blue Sport spricht der Ex-Nati-Goalie über die Partie und sagt, dass er sehr zufrieden ist mit dem Punkt. 18.09.2024

Auch am Mittwoch gibt es in der Champions League viel zu sehen. blue Sport hat die besten Tore, grössten Fails und witzigsten Szenen gesammelt.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochabend fanden in der Champions League wieder sechs Partien statt.

Unter anderem konnten die beiden Schweizer Torhüter Yann Sommer und Gregor Kobel mit Spielen zu null überzeugen.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Girona-Goalie Paulo Gazzaniga und Inter-Verteidiger Matteo Darmian, die beide eine unglückliche Figur machen. Mehr anzeigen

Spass im blue-Studio

Im blue Sport Studio herrscht vor den Abend-Spielen bereits gute Stimmung. Moderator Roman Kilchsperger will von Mladen Petric wissen, wie es sich anfühlt, wenn man bei einem Klub eine schwierige Zeit mit wenig Spielzeit durchmacht. Doch der ehemalige Stürmer hat dafür nur ein müdes Lachen übrig: «Das habe ich nie erlebt». In der Folge bricht die ganze Runde in grosses Gelächter aus.

«Nein, das habe ich nie erlebt»: Mladen Petric sorgt für Lacher im blue-Studio 19.09.2024

Darmian treibt Inzaghi in den Wahnsinn

Inter Mailand holt im Etihad gegen Manchester City einen Punkt. Es hätten aber auch drei sein können, wenn sich Matteo Darmian im gegnerischen Strafraum getraut hätte, abzuziehen. Stattdessen versuchte es der Italiener mit einem Hackentrick, der aber gründlich missglückte. Trainer Filippo Inzaghi – selbst ein ehemaliger Superknipser – konnte es nicht fassen.

Darmian treibt Inzaghi in den Wahnsinn 19.09.2024

Die Paradenshow von Yann Sommer gegen Manchester City

Dass Inter Mailand immerhin einen Punkt aus Manchester mitgenommen hat, liegt auch an Yann Sommer. Der Torhüter hält alle Schüsse auf sein Tor, einen richtigen Big Save brauchte es jedoch nicht.

Die Paraden-Show von Yann Sommer gegen ManCity 19.09.2024

Ebenfalls ohne Gegentor bleibt die neue Nummer 1 im Schweizer Nati-Tor: Gregor Kobel. Der Torhüter zeigt beim 3:0-Sieg von Dortmund gegen Brügge einmal mehr eine starke Leistung.

Brügge – Dortmund 0:3 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 18.09.2024

Zauber mit dem Aussenrist

Viel hat Slovan Bratislava in Glasgow nicht zu bejubeln. Der amtierende slowakische Meister ging im Celtic Park gleich mit 1:5 unter. Doch immerhin konnte sich Slovan das schönste Tor der Partie gutschreiben lassen. Der Österreicher Kevin Wimmer profitiert von einem Querschläger in der Celtic-Abwehr. Wimmer schiesst aus dem Stand mit dem Aussenrist in den Winkel – wunderschön.

Kevin Wimmer von Slovan Bratislava zaubert mit dem Aussenrist 18.09.2024

Celtic – Slovan Bratislava 5:1 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 18.09.2024

Der entscheidende Patzer in der 90. Minute

Girona war letzte Saison das Überraschungsteam in der spanischen LaLiga und klassierte sich zum Ende auf dem dritten Tabellenrang. Die Belohnung heisst Champions League – zum Start gab es gleich den Knüller gegen Paris Saint-Germain im Parc des Princes. Und es lief lange gut für Girona.

Bis in die 90. Minute. Da flog nochmals eine harmlose Flanke von Nuno Mendes auf das Tor der Spanier. Doch Torhüter Paulo Gazzaniga liess den Ball zwischen den Beinen passieren. So glückte PSG der Start in die neue Kampagne dank gütiger Mithilfe doch noch.

90. Minute: Gazzaniga patzt – PSG siegt 18.09.2024

Barella zollt City Respekt

Vor dem Spiel zwischen Manchester City und Inter werden die Mailänder von den Kameras eingefangen. Zu sehen ist auch Inter-Mittelfeldspieler Nicolo Barella, der im letzten Moment das riesige City-Logo am Boden sieht und aus Respekt nicht darauf tritt.

Videos aus dem Ressort

Yann Sommer, gibt es zu viele Fussball-Spiele? Mehrere Spieler äusserten Kritik am prall gefüllten Spielplan. Yann Sommer meint darauf angesprochen: «Ja klar, ich gebe den Spielern recht. Sie brauchen eine Pause.» Für ihn als Torwart sei es allerdings weniger problematisch. 18.09.2024

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024