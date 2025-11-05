Ein 15-Jähriger schreibt Geschichte, ein Routinier leistet sich einen Aussetzer und Tottenham-Captain Micky van de Ven verblüfft mit einem Energieanfall – die besten Szenen des Champions-League-Abends.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Teenie-Rekord: Arsenal-Akteur wird zum jüngsten CL-Spieler

In Prag wurde an diesem Abend Champions-League-Geschichte geschrieben. Max Dowman wurde mit 15 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten eingesetzten Spieler des Wettbewerbs. Beim 3:0-Sieg gegen Slavia Prag kam der Teenie, der in dieser Saison bereits zu zwei Teileinsätzen in der Premier League gekommen ist, in der 72. Minute ins Spiel.

Dowman löst damit den bisherigen Rekordhalter Youssoufa Moukoko ab. Der Deutsche gab in der Saison 2020/2021 im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen im Dress des BVB Dortmund gegen Zenit St. Petersburg sein CL-Debüt.

Max Dowman wird zum jüngsten Spieler der CL-Geschichte 04.11.2025

Der Patzer von PSG-Captain Marquinhos

PSG-Captain Marquinhos ist nach einer gespielten halben Stunde gegen die Bayern gefordert, macht seine Aufgabe gegen Harry Kane aber gut und klärt die Situation. Denkste! Marquinhos lässt sich nach dem gewonnenen Zweikampf etwas gar viel Zeit und lässt sich die Kugel von Luis Diaz abluchsen, der in der Folge problemlos das 2:0 für die Bayern markiert.

32. Minute: Marquinhos patzt, Diaz schlägt erneut zu – die Bayern bauen die Führung aus 04.11.2025

Kopenhagen-Goalie Kotarski im Tiefschlaf

Ähnlich wie Marquinhos verpasst auch Kopenhagen-Goalie Dominik Kotarski seinen Einsatz komplett. Im Spiel gegen Tottenham unterschätzt er einen langen Ball offenbar so sehr, dass Kolo Muani schliesslich dazwischen gehen und das zwischenzeitliche 2:0 für die Spurs mustergültig vorbereiten kann.

Kopenhagen-Goalie Kotarski patzt – Tottenham erhöht 04.11.2025

Tottenham-Captain Van de Ven mit Energieanfall

Im Duell zwischen Tottenham und Kopenhagen läuft die 64. Minute, als Tottenham-Captain Micky van de Ven am eigenen Strafraum den Ball erobert und dann loszieht. Der 24-Jährige ist nicht zu bremsen, schüttelt gleich mehrere Gegenspieler ab und krönt seinen Solo-Lauf über das gesamte Feld mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0.

Van de Ven verblüfft mit Sololauf übers ganze Spielfeld 04.11.2025

Überragender Courtois reicht nicht zum Sieg

Thibaut Courtois im Tor von Real Madrid zeigt beim Gastspiel in Liverpoool eine formidable Leistung. Mal und mal lässt er die Engländer auflaufen, bis er sich in der 61. Minute doch noch von Alexis Mac Allister bezwingen lassen muss.

Insbesondere mit Dominik Szoboszlai scheint der Belgier ein Privatduell zu führen. In der 1. Halbzeit pariert Courtois gleich mehrfach mirakulös gegen die Nummer 8 von Liverpool.

Szoboszlai kommt nicht am überragenden Courtois vorbei 04.11.2025

Wieder braucht es Courtois gegen Szoboszlai 04.11.2025

Courtois hält auch den Kopfball von van Dijk 04.11.2025