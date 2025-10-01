  1. Privatkunden
Abfindung über 100 Millionen «The Hotzenplotz One» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab

Sandro Zappella

1.10.2025

«The Hotzenplotz one» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab

«The Hotzenplotz one» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab

30.09.2025

Er nennt ihn den «Hotzenplotz One» und wirft ihm Zynismus vor: blue Sport-Experte Marcel Reif lässt kaum ein gutes Haar an José Mourinho – und kritisiert auch seine Millionenabfindungen.

Sandro Zappella

01.10.2025, 09:09

01.10.2025, 09:10

José Mourinho begann seine Amtszeit bei Fenerbahce Istanbul mit zwei Siegen gegen den FC Lugano, damals in der Champions-League-Qualifikation im Juli 2024. Sein letztes Spiel als Trainer bei den Türken hatte Mourinho Ende August. Wieder in der Qualifikation für die Königsklasse, diesmal scheiterte er mit Fenerbahce an Benfica Lissabon. Und genau dieses Benfica hat Mourinho Mitte September wiederum als Trainer übernommen. 

Im blue Studio wird die spezielle Saison des 62-Jährigen thematisiert und Experte Marcel Reif ist nicht sonderlich gut auf den Portugiesen zu sprechen: «Ich mag ihn nicht. Er ist ein Zyniker. Dem ist völlig Wurst, mit welchen Mitteln man gewinnt.» Sauer aufgestossen ist Reif zudem, dass Mourinho nach dem Abgang bei Fenerbahce verbal nachgetreten hat: «Als er von Fenerbahce wegging, hat er gesagt, es war weder kulturell noch sportlich meine Liga und das ist unverschämt.» 

Abrechnung mit Ex-Klub. José Mourinho: «Fenerbahçe war unter meinem Level»

Abrechnung mit Ex-KlubJosé Mourinho: «Fenerbahçe war unter meinem Level»

Reif gibt zudem zu Bedenken, dass Mourinho in seiner Trainerkarriere schon insgesamt 108 Millionen Euro an Abfindungen erhalten habe: «Das heisst, er geht hin, sagt ‹The Greatest One›, ‹The Special One›, ‹The Hotzenplotz One› und nach einem Jahr sagt er es war weder kulturell noch kulinarisch meine Welt.»

Auf den Einwand von blue Experte Mladen Petric, dass sich Mourinho das erarbeitet habe, entgegnet Reif: «Irgendwann mal, aber wann hat er zum letzten Mal was gewonnen?» Diese Frage klärt Moderatorin Valentina Maceri: «2022 hat er mit der Roma die Conference League gewonnen.»

Mehr zur Champions League

Chelsea – Benfica 1:0

Chelsea – Benfica 1:0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Mehr Champions League

Kritik wird immer lauter. Reif über Liverpool-Star Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Kritik wird immer lauterReif über Liverpool-Star Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Real-Garant trifft und trifft. Mbappé nach Dreierpack: «Es hätten auch mehr sein können»

Real-Garant trifft und trifftMbappé nach Dreierpack: «Es hätten auch mehr sein können»

Champions League. Sommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance

Champions LeagueSommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance