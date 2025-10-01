«The Hotzenplotz one» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab 30.09.2025

Er nennt ihn den «Hotzenplotz One» und wirft ihm Zynismus vor: blue Sport-Experte Marcel Reif lässt kaum ein gutes Haar an José Mourinho – und kritisiert auch seine Millionenabfindungen.

José Mourinho begann seine Amtszeit bei Fenerbahce Istanbul mit zwei Siegen gegen den FC Lugano, damals in der Champions-League-Qualifikation im Juli 2024. Sein letztes Spiel als Trainer bei den Türken hatte Mourinho Ende August. Wieder in der Qualifikation für die Königsklasse, diesmal scheiterte er mit Fenerbahce an Benfica Lissabon. Und genau dieses Benfica hat Mourinho Mitte September wiederum als Trainer übernommen.

Im blue Studio wird die spezielle Saison des 62-Jährigen thematisiert und Experte Marcel Reif ist nicht sonderlich gut auf den Portugiesen zu sprechen: «Ich mag ihn nicht. Er ist ein Zyniker. Dem ist völlig Wurst, mit welchen Mitteln man gewinnt.» Sauer aufgestossen ist Reif zudem, dass Mourinho nach dem Abgang bei Fenerbahce verbal nachgetreten hat: «Als er von Fenerbahce wegging, hat er gesagt, es war weder kulturell noch sportlich meine Liga und das ist unverschämt.»

Reif gibt zudem zu Bedenken, dass Mourinho in seiner Trainerkarriere schon insgesamt 108 Millionen Euro an Abfindungen erhalten habe: «Das heisst, er geht hin, sagt ‹The Greatest One›, ‹The Special One›, ‹The Hotzenplotz One› und nach einem Jahr sagt er es war weder kulturell noch kulinarisch meine Welt.»

Auf den Einwand von blue Experte Mladen Petric, dass sich Mourinho das erarbeitet habe, entgegnet Reif: «Irgendwann mal, aber wann hat er zum letzten Mal was gewonnen?» Diese Frage klärt Moderatorin Valentina Maceri: «2022 hat er mit der Roma die Conference League gewonnen.»

