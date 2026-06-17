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Qualifikation für Champions League Thun trifft auf kroatischen Meister Dinamo Zagreb

SDA

17.6.2026 - 12:29

Auf Thuns neuen Trainer Gian-Luca Privitelli wartet gleich zu Beginn der neuen Saison eine grosse Aufgabe.
Auf Thuns neuen Trainer Gian-Luca Privitelli wartet gleich zu Beginn der neuen Saison eine grosse Aufgabe.
Bild: Keystone

Thun kennt die erste Hürde auf dem beschwerlichen Weg in die Ligaphase der Champions League. Der Schweizer Meister trifft in der 2. Qualifikationsrunde auf Dinamo Zagreb.

Keystone-SDA

17.06.2026, 12:29

17.06.2026, 12:53

Mit dem kroatischen Meister erwischten die Berner Oberländer das wohl schwerstmögliche Los. In der vergangenen Saison schwang das Team von Trainer Mario Kovacevic in der Meisterschaft mit 18 Punkten obenaus. Zudem gewann Dinamo den Cup. In der Champions League verpassten die Kroaten den Vorstoss in die K.o.-Phase nur wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Brügge.

Um sich erstmals für den Champions-League-Hauptwettbewerb zu qualifizieren, muss Thun drei Runden überstehen. Für die Teilnahme an einer anderen Ligaphase reichen zwei (Europa League) oder ein (Conference League) gewonnenes Duell.

Das Hinspiel gegen Dinamo Zagreb findet am 21. oder 22. Juli in Thun statt, das Rückspiel in der Woche darauf in der kroatischen Hauptstadt.

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