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Fussball-Kracher in München Tickets für 8000 Euro, ein PR-Coup und Gewittergefahr über der Allianz Arena

Barman Nicolas

6.5.2026

Führt Luis Enrique PSG wieder ins Endspiel?
Führt Luis Enrique PSG wieder ins Endspiel?
Imago

Nach dem verrückten 5:4 im Hinspiel werden PSG und Bayern am Mittwoch in München erneut aufeinandertreffen. Dabei geht es nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch hinter den Kulissen hoch her.

Nicolas Barman

06.05.2026, 11:20

06.05.2026, 11:56

Nach dem spektakulären 5:4-Erfolg im Parc des Princes kommt Paris am Mittwoch mit einem knappen Vorsprung von einem Tor in die Allianz Arena. Mit dabei: 4000 Auswärtsfans, die bereit sind, sich inmitten von 71'000 Bayern-Anhängern Gehör zu verschaffen.

UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain
UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain

Mi 06.05. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain

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Aufgrund des Spektakels und der Spannung des Hinspiels waren die Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auf den Plattformen für den Weiterverkauf schiessen die Preise in schwindelerregende Höhen. Eine Karte für weniger als 1400 Euro zu bekommen, scheint unmöglich. Manche Verkäufer verlangen sogar bis zu 8000 Euro.

PSG laut Statistikern klarer Favorit

Auf dem Papier ist PSG im Vorteil. Laut Opta hat Paris eine Chance von 61,5 Prozent, sich für ein zweites Finale in Folge zu qualifizieren. Bayern hingegen werden nur 38,5 Prozent zugeschrieben.

Seit der Abschaffung der Auswärtstorregel (2021/22) gibt es einen klaren Trend: 66 Prozent der Mannschaften, die das Hinspiel zu Hause gewinnen, qualifizieren sich für das Endspiel.

Unter Luis Enrique ist PSG zudem noch nie nach einem Sieg im Hinspiel zusammengebrochen. Das könnte Paris beruhigen ... oder die Münchner noch mehr motivieren.

Bayern zieht die Marketingwaffe

Die Bayern nutzen dieses Weltklasse-Spiel, um ihr neues Heimtrikot für die nächste Saison vorzustellen. Perfektes Timing, maximale Zuschauerzahlen: Alles ist kalkuliert.

Kann Pinheiro Schärer das Wasser reichen?

Wie im Hinspiel setzt die UEFA auf einen Schiedsrichter, der noch nicht viel Erfahrung auf diesem Niveau hat: João Pinheiro aus Portugal. Sandro Schärer zeigte im Hinspiel eine gute Leistung – er war der erste Schweizer Unparteiische seit 2010, der ein Champions-League-Halbfinale leiten durfte.

PSG gegen Bayern souverän geleitet. Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

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Pinheiro kennt beide Mannschaften gut. Er war im letztjährigen Finale gegen Inter (5:0) vierter Schiedsrichter und hatte die Pariser im europäischen Supercup gegen Tottenham Hotspur gepfiffen. Ausserdem leitete er zwei Spiele des FC Bayern in der Königsklasse, bei denen die Kompany-Elf zweimal gewann.

Für zusätzliche Spannung sorgt am Mittwochabend auch der Wetterbericht. Ab 20 Uhr könnte es über München zu heftigen Gewittern kommen: Es werden Regen und Blitze vorausgesagt.

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