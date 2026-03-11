Viktor Gyökeres (links) traf in dieser Champions-League-Saison bereits viermal. KEYSTONE

In der vergangenen Saison scheiterte Arsenal im Halbfinal noch an PSG. In diesem Jahr gelten die «Gunners» als Top-Favorit auf den Titel. Hinter dem Erfolg des Teams von Mikel Arteta stecken gleich mehrere Faktoren.

Moritz Meister Moritz Meister

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arsenal gilt als der grosse Favorit auf den Titel in der Champions League.

Bislang konnte der Klub aus Nordlondon den Henkelpott noch nie gewinnen.

Die einzige Finalteilnahme der «Gunners» liegt bald 20 Jahre zurück. Mehr anzeigen

Wenn ein Team in der Champions League für Titellosigkeit steht, dann ist das der FC Arsenal. Ein einziges Mal schaffte es der Klub aus dem Norden Londons bislang in den Final der Königsklasse. 2006 scheiterte das Team von Arsène Wenger in Paris unglücklich am FC Barcelona. Trotz einer frühen Roten Karte für Jens Lehmann führten die «Gunners» dank eines Kopfballtores von Sol Campbell bis tief in die Schlussphase der Partie. Doch dann kam Henrik Larsson und liess die Titel-Träume der Arsenal-Fans mit Assists für Samuel Eto'o und Juliano Belletti platzen.

Thierry Henry durfte den Henkelpott 2006 nicht mit nach London nehmen. KEYSTONE

So nah kamen die Nordlondoner nie mehr an den Gewinn des Henkelpotts ran. In der vergangenen Saison scheiterte die Elf von Mikel Arteta erst im Halbfinal am späteren Titelträger PSG. Zuvor stand Arsenal zuletzt 2009 im Halbfinal der Königsklasse. Damals scheiterte der Klub unter anderem auch wegen eines weiteren Torwartfehlers, diesmal von Manuel Almunia, welcher einen durchaus haltbaren Freistoss von Cristiano Ronaldo passieren liess.

Ein Torwartproblem dürfte Arsenal in dieser Kampagne nicht zu Fall bringen. Mit dem Spanier David Raya steht der Mann zwischen den Pfosten, der in dieser Spielzeit der Königsklasse bislang die wenigsten Gegentreffer kassierte. Dies dürfte auch an der starken Defensive rund um Gabriel Magalhaes und William Saliba liegen. Letzterer könnte das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen allerdings aufgrund einer Distorsion am Knöchel verpassen.

Breites Kader und brandgefährliche Standards

Doch während verletzungsbedingte Ausfälle in den letzten Jahren noch für Kopfschmerzen bei Mikel Arteta sorgten, ist das Kader mittlerweile so breit aufgestellt, dass jeder Spieler nahezu eins zu eins ersetzt werden kann. So könnte im Falle eines Ausfalls von Saliba entweder der Ex-Leverkusener Piero Hincapié oder Cristian Mosquera zum Einsatz kommen.

Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC Mi 11.03. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1h 21min 26sek

Eine der grössten Stärken der «Gunners» neben ihrer stabilen Defensive sind Standardsituationen. Mehr als ein Drittel aller Tore erzielt Arsenal in dieser Saison nach Standards. Verantwortlich dafür ist beim englischen Vizemeister Nicolas Jover. Der in Berlin geborene Franzose gilt als Vorreiter in puncto Standards. Kein Wunder also, dass sein Vertrag laut «The Athletic» eine Klausel enthält, wodurch Jover durch jeden Treffer, den Arsenal nach einem Standard erzielt, einen Bonus erhält.

Nicolas Jover (links) ist im Team von Mikel Arteta der Chef für Standards. KEYSTONE

Zubimendi als Schaltzentrale

Seit Mikel Arteta im Dezember 2019 die «Gunners» übernahm, hat sich sein Team kontinuierlich weiterentwickelt. Der ehemalige Lehrling von Pep Guardiola verbindet in seinem Spiel mehrere Facetten. Die Standardstärke der Londoner ist dabei nur ein Teil des Erfolgsrezepts. Lange tüftelte der Spanier an der perfekten Erfolgsmischung herum. Doch in dieser Saison scheint er sie endlich gefunden zu haben. In der Premier League steht der Klub vor Manchester City an der Tabellenspitze und hofft auf den Gewinn der ersten Meisterschaft seit den legendären «Invincibles» 2004.

Ausschlaggebend dafür, dass das Datenanalyse-Portal Opta Arsenal als Top-Favoriten auf den Sieg der Königsklasse ausmacht, dürften zwei Sommer-Transfers Artetas sein. Zum einen ist da Martin Zubimendi, der im Sommer von Real Sociedad in die englische Hauptstadt wechselte. Der Spanier sorgt im Mittelfeld für Stabilität und verkörpert mit seiner Passsicherheit genau die Werte, die Arteta sich aus seiner Zeit neben Guardiola abgeschaut hat. Nicht zuletzt, da Zubimendi bereits mit dem Herzstück der «Citizens» und dem ehemaligen Ballon d'Or-Gewinner Rodri verglichen wird.

The UEFA Champions League round of 16 kicks off this week, with the eight first-leg matches taking place over Tuesday and Wednesday, before the teams meet again in the second leg next week.



The Opta supercomputer has been hard at work, assigning win probabilities to every match… pic.twitter.com/HimIk6IHlF — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 9, 2026

Zum anderen hat Arsenal mit Viktor Gyökeres endlich einen echten Neuner im Sturm. Nachdem Arteta in den vergangenen Spielzeiten im Sturmzentrum häufig Kai Havertz oder notgedrungen auch Mikel Merino auflaufen liess, bekam der Spanier in diesem Sommer endlich seinen Wunsch nach einem klassischen Stürmer erfüllt. Und der Schwede liefert, was sich sein Coach von ihm verspricht. Vier Treffer und ein Assist stehen für den Angreifer in sechs Champions-League-Partien in dieser Saison bereits zu Buche. Wenn es mit dem Triumph am Ende klappen soll, dann muss der Schwede auch im weiteren Verlauf des Wettbewerbs treffen.