Nach zwei Horror-Patzern Tottenham wechselt Goalie nach nur 17 Minuten aus

Björn Lindroos

10.3.2026

Nach dem dritten Gegentor wird Goalie Kinsky ausgewechselt

Nach dem dritten Gegentor wird Goalie Kinsky ausgewechselt

10.03.2026

Goalie-Albtraum in der Champions League. Nach zwei groben Fehlern wird der junge Tottenham-Keeper Antonin Kinsky gegen Atlético Madrid nach nur 17 Minuten ausgewechselt.

Björn Lindroos

10.03.2026, 21:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Antonin Kinsky wird im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid nach nur 17 Minuten ausgewechselt.
  • Dem jungen Goalie unterliefen zuvor zwei grobe Patzer.
  • Es ist erst sein drittes Spiel in dieser Saison und sein Debüt in der Königsklasse.
Mehr anzeigen

Was für ein Horror-Debüt in der Champions League für Tottenham-Goalie Antonin Kinsky. Der 22-jährige Tscheche wird nach zwei üblen Patzern gegen Atlético Madrid nach nur 17 Minuten ausgewechselt.

Der Albtraum nimmt in der sechsten Minute seinen Lauf. Bei einem Klärungsversuch rutscht er aus, Llorente nimmt dankend an und trifft zum 1:0. Während Kinsky bei Griezmanns 2:0 machtlos ist, folgt nach einer Viertelstunde der zweite grobe Schnitzer.

Llorente trifft zum 1:0 für Atlético

Llorente trifft zum 1:0 für Atlético

10.03.2026

Ein Pass nach links misslingt dem jungen Keeper komplett, sein Zuspiel wird zur perfekten Vorlage für Alvarez, der nur noch einschieben muss.

Stammgoalie wieder im Tor

Jetzt hat Coach Igor Tudor genug gesehen. Er wechselt seinen Goalie nach 17 Minuten aus, für ihn kommt Guglielmo Vicario rein. Der Italiener war bisher eigentlich Stammgoalie bei den Spurs, wurde aber vor dem Champions-League-Spiel in Madrid auf die Bank gesetzt.

Für Kinsky ist es das überhaupt erst dritte Saisonspiel für Tottenham. Vor seinem Königsklassen-Debüt kam er erst im Ligapokal zum Einsatz. Schon jetzt ist er die tragische Figur des Champions-League-Abends.

