  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wermutstropfen bei Kantersieg Tränen bei Davies – auch Urbig und Musiala verletzt

dpa

10.3.2026 - 23:19

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne.

10.03.2026

Das tut den Bayern-Fans schon beim Hinschauen leid. Alphonso Davies hat sich wieder verletzt. Beim 6:1 in Bergamo verletzen sich dann ganz spät auch noch Torwart Urbig und der Torschütze Musiala.

DPA

10.03.2026, 23:19

10.03.2026, 23:32

Bayern-Profi Alphonso Davies hat sich beim Comeback gleich wieder verletzt. Der kanadische Fussball-Nationalspieler war beim 6:1 der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo zur Pause eingewechselt worden – und musste in der 71. Minute wieder raus.

Begleitet vom medizinischen Personal der Bayern verliess er den Platz. Der Aussenverteidiger hielt sich das Trikot vor das Gesicht, die Tränen in seinen Augen waren aber doch zu sehen. Die genaue Blessur war zunächst unklar.

Davies muss verletzt raus.
Davies muss verletzt raus.
dpa

In der Nachspielzeit mussten dann auch noch der mit Davies eingewechselte 6:0-Torschütze Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. Schlimmer sah es beim Schlussmann aus, der nach einem Zusammenprall behandelt werden musste und gestützt von zwei Betreuern den Platz verliess.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte der 25-jährige Davies sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert. Im Februar hatte er sich beim Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, war aber danach schnell wieder hergestellt. Der nächste Rückschlag im WM-Jahr ist für den Kanadier nun besonders bitter.

Atalanta – Bayern 1:6

Atalanta – Bayern 1:6

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Meistgelesen

Sechs Tote nach Postauto-Tragödie in Kerzers FR – weitere Personen schwerverletzt
Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab
Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung

Videos aus dem Ressort

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne.

10.03.2026

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

Mehr Videos

Mehr Champions League

Nach zwei Horror-Patzern. Tottenham wechselt Goalie nach nur 17 Minuten aus

Nach zwei Horror-PatzernTottenham wechselt Goalie nach nur 17 Minuten aus

Champions League. Barça gleicht gegen Newcastle in letzter Sekunde aus ++ Atlético schlägt Tottenham 5:2

Champions LeagueBarça gleicht gegen Newcastle in letzter Sekunde aus ++ Atlético schlägt Tottenham 5:2

Kantersieg im Hinspiel. Die Bayern schiessen Atalanta im eigenen Stadion ab

Kantersieg im HinspielDie Bayern schiessen Atalanta im eigenen Stadion ab