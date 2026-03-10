«Das sind keine schönen Bilder» Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne. 10.03.2026

Das tut den Bayern-Fans schon beim Hinschauen leid. Alphonso Davies hat sich wieder verletzt. Beim 6:1 in Bergamo verletzen sich dann ganz spät auch noch Torwart Urbig und der Torschütze Musiala.

DPA dpa

Bayern-Profi Alphonso Davies hat sich beim Comeback gleich wieder verletzt. Der kanadische Fussball-Nationalspieler war beim 6:1 der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo zur Pause eingewechselt worden – und musste in der 71. Minute wieder raus.

Begleitet vom medizinischen Personal der Bayern verliess er den Platz. Der Aussenverteidiger hielt sich das Trikot vor das Gesicht, die Tränen in seinen Augen waren aber doch zu sehen. Die genaue Blessur war zunächst unklar.

Davies muss verletzt raus. dpa

In der Nachspielzeit mussten dann auch noch der mit Davies eingewechselte 6:0-Torschütze Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. Schlimmer sah es beim Schlussmann aus, der nach einem Zusammenprall behandelt werden musste und gestützt von zwei Betreuern den Platz verliess.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte der 25-jährige Davies sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert. Im Februar hatte er sich beim Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, war aber danach schnell wieder hergestellt. Der nächste Rückschlag im WM-Jahr ist für den Kanadier nun besonders bitter.