  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Showdown um Champions-League-Ticket «Shaqiri wird es reissen» – optimistische FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller

Redaktion blue Sport

27.8.2025

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

27.08.2025

Gewinnt der FC Basel das Playoff-Rückspiel auswärts gegen den FC Kopenhagen, steht der Schweizer Meister in der Champions League. Den Countdown gibt es ab 20.00 Uhr im Stream, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Redaktion blue Sport

27.08.2025, 18:00

27.08.2025, 18:11

UHD HDR FC København - FC Basel 1893
UHD HDR FC København - FC Basel 1893

Mi 27.08. 20:25 - 00:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC København - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Anpfiff um 21.00 Uhr – live auf blue Sport

    Das Spiel um die Champions League: blue Sport überträgt Kopenhagen gegen Basel live – Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

  • Der Kopenhagen-Boss wohnt in einem Schweizer Schloss

    Kopenhagen-Boss zeigt blue Sport sein Schweizer Schloss

    Kopenhagen-Boss zeigt blue Sport sein Schweizer Schloss

    Kopenhagen-Mitbesitzer Lars Seier Christensen gründete einst mit 30'000 Pfund die Saxo-Bank und verkaufte die Anteile später für 280 Millionen. Er wohnt im 750 Jahre alten Schloss Schwarzenbach bei Wil SG. blue Sport hat ihn besucht.

    06.03.2024

  • Optimistische FCB-Fans in Kopenhagen

    blue Sport hat die Basel-Fans in Kopenhagen gefragt, wie gross sie die Chancen des FCB vor dem Playoff-Rückspiel sehen.

    FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

    FCB-Fans vor Kopenhagen-Knüller optimistisch: «Shaqiri wird alles reissen»

    27.08.2025

  • Magnin: «Wir müssen das letzte Prozent reinhauen»

    Magnin vor Entscheidung in Kopenhagen: «Wir müssen das letzte Prozent reinhauen»

    Magnin vor Entscheidung in Kopenhagen: «Wir müssen das letzte Prozent reinhauen»

    26.08.2025

  • Schmid: «Das wird ein Hexenkessel»

    Schmid warnt vor Atmosphäre: «Das wird ein Hexenkessel»

    Schmid warnt vor Atmosphäre: «Das wird ein Hexenkessel»

    26.08.2025

  • Basel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

    Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel reist der FC Basel ins Parken-Stadion. Dort ist Kopenhagen schwer zu schlagen – Basel braucht eine Glanzleistung, um in die Ligaphase der Champions League einzuziehen.

    Champions-League-Millionen winken. Basel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

    Champions-League-Millionen winkenBasel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen

  • Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams zu

    Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

    Das traut Rolf Fringer den Schweizer Teams europäisch zu

    Mit Basel, YB, Servette und Lausanne stehen in dieser Woche vier Schweizer Vereine europäisch im Einsatz. Eine Einschätzung von Rolf Fringer.

    24.08.2025

    • Mehr anzeigen

Die Highlights aus dem Hinspiel

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Meistgelesen

«Die Frau schrie extrem laut»: Augenzeugen berichten über Bootsunglück auf Zürichsee
Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar
7 Fehler beim Eigenheim, die deine Pension ruinieren können
Bund warnt vor extremen Regenfällen im ganzen Land
Ex-Frau über HR Giger: «Andere Leute gehen zum Psychiater, er malte»

Mehr Sport

«Ich hatte einen Traum». Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

«Ich hatte einen Traum»Einteilungs-Chef begründet Paarung zwischen König Wicki und Nicht-Eidgenosse Moser

Sieg in der Qualifikation. YB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Sieg in der QualifikationYB-Frauen dürfen weiter auf Champions League hoffen

Spitzenpaarungen beim ESAF. Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Spitzenpaarungen beim ESAFHammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Vorwürfe gegen Elsad Zverotic. FC Aarau leitet Untersuchung gegen eigenen Sportchef ein

Vorwürfe gegen Elsad ZveroticFC Aarau leitet Untersuchung gegen eigenen Sportchef ein

Weltklasse Zürich. Angelica Moser verpasst Podest auf dem Sechseläutenplatz

Weltklasse ZürichAngelica Moser verpasst Podest auf dem Sechseläutenplatz