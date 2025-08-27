Gewinnt der FC Basel das Playoff-Rückspiel auswärts gegen den FC Kopenhagen, steht der Schweizer Meister in der Champions League. Den Countdown gibt es ab 20.00 Uhr im Stream, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.
Mi 27.08. 20:25 - 00:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC København - FC Basel 1893
Anpfiff um 21.00 Uhr – live auf blue Sport
Das Spiel um die Champions League: blue Sport überträgt Kopenhagen gegen Basel live – Anpfiff ist um 21.00 Uhr.
Der Kopenhagen-Boss wohnt in einem Schweizer Schloss
Optimistische FCB-Fans in Kopenhagen
blue Sport hat die Basel-Fans in Kopenhagen gefragt, wie gross sie die Chancen des FCB vor dem Playoff-Rückspiel sehen.
Magnin: «Wir müssen das letzte Prozent reinhauen»
Schmid: «Das wird ein Hexenkessel»
Basel muss in Kopenhagen über sich hinauswachsen
Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel reist der FC Basel ins Parken-Stadion. Dort ist Kopenhagen schwer zu schlagen – Basel braucht eine Glanzleistung, um in die Ligaphase der Champions League einzuziehen.
