Roter Stern – Young Boys 2:2 Champions League, 2. Spieltag, Saison 23/24 04.10.2023

Die Young Boys holen sich im Hexenkessel von Belgrad ein 2:2. Nachdem die Berner das Spiel zwischenzeitlich drehen können, müssen sie am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel 6 - Sackstark

5 - Gut

4 - Genügend

3 - Schwach

2 - Sehr schwach

1 - Unterirdisch Mehr anzeigen

Note: 4.5 Torhüter Anthony Racioppi

Er kann sich gleich mehrmals mit starken Paraden auszeichnen. Bewahrt YB zunächst vor dem frühen Rückstand und hält dann lange die Führung fest – bis er sich in der 88. Minute in der nahen Ecke erwischen lässt. Den muss er auf seine Kappe nehmen. Beim ersten Gegentor ist Racioppi machtlos.

Note: 3.5 Rechter Aussenverteidiger Saidy Janko

Wenn die Serben gefährlich werden, dann meistens über Jankos Abwehrseite. Das Gegentor fällt zwar nach einem Angriff auf der anderen Seite, aber Janko ist es, der das Abseits aufhebt. Hat sehr viel zu tun und wirkt nicht immer sattelfest.

Note: 4.5 Innenverteidiger Mohamed Camara

Zu weit weg vom Gegenspieler bei der ersten Top-Chance der Serben. Macht hinten nicht immer den sichersten Eindruck. Beim Gegentor ist sein taktisches Foul eigentlich clever, doch dann lässt er den Gegner beim schnell ausgeführten Freistoss einfach gewähren. Danach kommt er besser ins Spiel, wie immer beinhart in den Zweikämpfen.

Note: 4 Innenverteidiger Loris Benito

Gewinnt viele Zweikämpfe und ist stark im Spielaufbau. Kann beim Führungstor Assistgeber Bukari nicht am Abschluss hindern. Muss kurz nach Wiederanpfiff verletzt ausgewechselt werden.

Note: 5 Linker Aussenverteidiger Ulisses Garcia

Er macht viel Dampf nach vorne, schlägt zahlreiche Flanken und sucht auch selbst immer wieder den Abschluss. Stark, sein Distanzschuss in der 27. Minute. In der 53. Minute vergibt er eine Mega-Chance. Dann holt er den Penalty zum zwischenzeitlichen 2:1 heraus. Guter Auftritt!

Note: 4 Rechter Mittelfeldspieler Darian Males

Beginnt stark, baut dann aber auch stark ab. Sein Distanzschuss in der 4. Minute fliegt nur knapp übers Tor. Beim Gegentor zum 0:1 bleibt er einfach an der Mittellinie stehen, statt nach hinten zu eilen. Er versucht sich immer wieder in Szene zu bringen, viel will ihm aber nicht gelingen.

Note: 4.5 Zentraler Mittelfeldspieler Cheikh Niasse

Unauffälliger, aber keineswegs schlechter Auftritt des Senegalesen im defensiven Mittelfeld. Ackert, gewinnt wichtige Zweikämpfe. Sieht in der Nachspielzeit noch die Gelbe Karte.

Note: 5 Linker Mittelfeldspieler Filip Ugrinic

Er versucht im Mittelfeld das Spiel an sich zu reissen. Ist bemüht, scheut keinen Zweikampf, sucht den Ball. Sein schlechter Eckball steht am Ursprung des Führungstors für Roter Stern. Dann macht er nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich. Bleibt eiskalt vor dem Tor. Und wirbelt danach munter weiter. Ein starker Auftritt.

Note: 4.5 Rechter Stürmer Joel Monteiro

Ganz stark, sein Zuspiel auf Ugrinic beim 1:1. Legt ein hohes Laufpensum an den Tag, ackert und hilft auch nach hinten mit. Vorne sorgen andere für die Musik.

Note: 5 Mittelstürmer Cedric Itten

Wenn er in Szene gesetzt wird, wird's immer gefährlich. In der ersten Halbzeit mit einer guten Kopfballchance, kurz nach dem Wiederanpfiff mit einem starken Flachschuss. Belgrad-Goalie Glazer bleibt zweimal Sieger im Duell – beim Penalty aber bleibt Itten eiskalt. Nach 74 Minuten hat er Feierabend.

Note: 4 Linker Stürmer Meschack Elia

Normalerweise kommt Elia als Stürmer einer Doppelspitze zum Zug. Gegen Roter Stern spielt er als Linksaussen. Nicht seine Position, der Kongolese kommt kaum zur Entfaltung. Vorbildlich aber, wie er nach hinten arbeitet. Beim Gegentor verliert er jedoch Torschütze Cherfi Ndiaye aus den Augen. In der 79. Minute vergibt er seine einzige Top-Chance kläglich.

Eingewechselt

Note: 4 kommt in der 47. Minute für Benito Aurèle Amenda

Ohne Vorbereitungszeit kommt er kurz nach der Pause für den verletzten Benito rein. Zeigt eine solide zweite Halbzeit. Bei den Luftduellen eine Macht.

Note: ✖ kommt in der 74. Minute für Itten Silvere Ganvoula

Vergibt in der Schlussphase beim Stand von 2:1 die Mega-Chance zur Entscheidung. Was, wenn sein Kopfball reingegangen wäre? Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: ✖ kommt in der 74. Minute für Males Miguel Chaiwa

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Telegramm

Roter Stern Belgrad – Young Boys 2:2 (1:0)

50'000 Zuschauer. – SR Collum. – Tore: 35. Ndiaye (Bukari) 1:0. 48. Ugrinic (Joël Monteiro) 1:1. 61. Itten (Penalty) 1:2. 88. Bukari (Krasso) 2:2.

Roter Stern Belgrad: Glazer; Mijailovic, Djiga, Dragovic, Rodic (62. Olayinka); Stamenic (69. Lucic), Hwang In-Beom; Bukari, Ivanic, Mitrovic (70. Katai); Ndiaye (80. Krasso).

Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Benito (47. Amenda), Garcia; Ugrinic, Niasse, Males (74. Chaiwa); Joël Monteiro, Itten (75. Ganvoula), Elia.

Verwarnungen: 18. Ndiaye, 45. Ivanic, 58. Hwang In-Beom, 64. Males, 65. Bukari, 73. Mijailovic, 74. Camara, 74. Dragovic, 91. Niasse.