Führt Xherdan Shaqiri den FC Basel in die Champions League? Bild: Keystone

Der FC Basel spielt am Mittwoch um den Einzug in die Champions League. Die Qualifikation gegen Kopenhagen würde dem Meister Millionen in die Kasse spülen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel muss auf dem Weg in die Champions League Kopenhagen aus dem Weg räumen.

Qualifizieren sich die Basler erhalten sie eine Startprämie in Höhe von rund 18 Millionen Franken.

Das Hinspiel findet am Mittwoch statt. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Mehr anzeigen

Der FC Basel spielt gegen Kopenhagen um den Einzug in die Champions League. Nicht nur sportlich ist die Königsklasse attraktiv, sondern auch aus finanzieller Sicht.

Auf dem Weg in die Champions League muss der FC Basel Kopenhagen aus dem Weg räumen. Das Hinspiel findet am Mittwoch im St. Jakob-Park statt, eine Woche später steht das Rückspiel im Parken Stadion an (blue Sport überträgt die Spiele live). Schafft der FCB den Einzug in die Königsklasse, fliessen rund 18 Millionen Franken in die Klubkasse. So viel beträgt die Antrittsgage.

In der Ligaphase würde der FCB acht Spiele bestreiten, wobei jeder Sieg zwei Millionen wert ist. Für ein Remis gibt’s rund 660’000 Franken. Und dann sind da noch die Rang- und Wertprämien sowie der Erlös aus den Ticketeinnahmen. Dies könnte den Baslern einen weiteren Geldsegen bescheren, in Höhe von bis zu 40 Millionen.

Sollte der FCB sich für die K.o.-Phase qualifizieren, würde es noch viel lukrativer. Allerdings ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. YB qualifizierte sich in der vergangenen Saison für die Ligaphase, schied dort aber als Tabellenletzter mit 0 Punkten aus.

Kopenhagen ist kein Leichtgewicht

Kopenhagen klingt zwar nicht nach einer unüberwindbaren Hürde, doch die Dänen sind mit vier Siegen aus fünf Spielen in die neue Saison gestartet. In der vergangenen Saison spielte Kopenhagen in der Conference League, in den beiden Jahren zuvor qualifizierte sich der amtierende Meister zweimal für die Champions League. Basel hat in dieser Saison zwei Liga-Siege und zwei Niederlagen vorzuweisen und ist im Cup souverän eine Runde weiter gekommen.

Die Prämien in der Europa League

Was, wenn Basel sich gegen Kopenhagen nicht durchsetzt? Auch dann geht der FCB nicht leer aus, muss aber kleinere Brötchen backen. Der FCB würde dannzumal in der Europa League spielen. Die Antrittsgage beträgt dort rund 4 Millionen, für Siege gibt es 420'000 Franken, für ein Remis rund 140'000.

YB kämpft ebenfalls um den Einzug in die Europa League. In den Playoffs treffen die Berner auf Slovan Bratislava. Das Hinspiel findet am Donnerstag statt, eine Woche später fällt die Entscheidung im Wankdorf.