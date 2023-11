Porto – Antwerpen 2:0 Gruppenphase Champions League, 4. Spieltag 07.11.2023

Der älteste je in der Champions League eingesetzte Feldspieler war er schon, nun ist Pepe auch der älteste Torschütze in der Geschichte der Königsklasse.

Pepe traf beim 2:0-Heimsieg von Porto gegen Royal Antwerpen in der Nachspielzeit zum Endstand. Mit 40 Jahren und 254 Tagen war der Portugiese so alt wie kein Fussballer in der Champions League vor ihm. Er löste Francesco Totti ab. Der Italiener hatte 2014 im Alter von 38 Jahren und 59 Tagen für die AS Rom in der Champions League getroffen.

Pepe hatte sich den Treffer vorgenommen – für seine Mama. «Heute ist ein besonderer Tag für mich. Meine Mutter hat Geburtstag und ich habe ihr gesagt, dass ich tun werde, was ich kann, um ein Tor zu erzielen», berichtete der Innenverteidiger, der in seiner Karriere zehn Jahre lang für Real Madrid gespielt hat und 2016 mit Portugal Europameister geworden ist.

Pepe geht als ältester Torschütze in die Geschichte der Champions League ein KEYSTONE

«Das Gefühl ist unbeschreiblich, weil jeder, der in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielt – und das für einen grossen Klub wie Porto – weiss, dass es viel Arbeit braucht, viele Opfer und eine riesige Leidenschaft für diesen Sport», so Pepe.

Älteste Torschützen in der Champions League 40 Jahre 254 Tage: Pepe (Porto) vs Antwerp, 07/11/23

38 Jahre 59 Tage: Francesco Totti (Roma) vs CSKA Moskau, 25/11/14

37 Jahre 290 Tage: Ryan Giggs (Manchester Utd) vs Benfica, 14/09/11

37 Jahre 87 Tage: Filippo Inzaghi (AC Milan) vs Real Madrid, 03/11/10

37 Jahre 72 Tage: Javier Zanetti (Inter) vs Tottenham Hotspur, 20/10/10 Mehr anzeigen

Milans Olivier Giroud, der gegen PSG das Siegtor schoss, verpasste die Top 5 nur haarscharf. Immerhin sicherte sich der am Dienstagabend 37 Jahre und 38 Tage alte Stürmer eine nationale Bestmarke. Giroud ist nun der älteste Franzose, der in der Champions League treffen konnte (vorher: Laurent Blanc (36 Jahre 338 Tage).

Pepe nicht in den Top 5 der ältesten Spieler

Pepe ist aber (noch) nicht der älteste Spieler, der jemals in der Königsklasse auflief. Vor ihm stehen noch fünf Akteure – allesamt Goalies.

Älteste Spieler in der Champions League 43 Jahre 252 Tage: Marco Ballotta (Lazio) vs Real Madrid, 11/12/07

42 Jahre 315 Tage: Gianluigi Buffon (Juventus) vs Barcelona, 02/12/20

41 Jahre 255 Tage : Olexandr Shovkovskiy (Dynamo Kiew) vs Napoli, 13/09/16

41 Jahre 206 Tage: Mark Schwarzer (Chelsea) vs Atlético, 30/04/14

40 Jahre 274 Tage: Allan McGregor (Rangers) vs Ajax, 01/11/22 Mehr anzeigen

SDA/SB10