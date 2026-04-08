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Tah mit üblem Foul an Mbappé Urs Meier: «Eine leichte rote Karte, die der Schiedsrichter als orange gesehen hat»

Syl Battistuzzi

8.4.2026

Urs Meier über Tah-Foul: «Eine leichte rote Karte»

Urs Meier über Tah-Foul: «Eine leichte rote Karte»

08.04.2026

Die erste Runde im Gigantenduell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern geht an die Deutschen. Die Münchner haben dabei in der Schlussphase Glück, dass Jonathan Tah nach einem Foul an Kylian Mbappé nicht vom Platz fliegt.

Syl Battistuzzi

08.04.2026, 09:12

08.04.2026, 09:47

In der 70. Minute kommt es an der Seitenlinie zum Duell zwischen Kylian Mbappé und Jonathan Tah. Der Bayern-Abwehrspieler tritt dabei den Franzosen von hinten in die Achillessehne. «Die Aktion von Tah ist nicht mit sehr viel Tempo», meint Urs Meier im Studio bei blue Sport und ergänzt: «In einigen Ligen, ob das die Schweizer Liga ist oder die Bundesliga, würde das mit dem VAR überprüft und dann würde wahrscheinlich die rote Karte gezogen werden.»

Auch bei der UEFA werde diese Szene sicher aufgearbeitet und in einem Schulungsvideo unter Rot und nicht unter Gelb eingestuft, führt der Aargauer aus.

Meier über die umstrittene Szene: «Ich sage mal, es war eine leichte rote Karte, die der Schiedsrichter als orange gesehen hat.» Am Ende sei es Gelb geworden. Für den 67-Jährigen regeltechnisch ein Fehlentscheid: «Wenn man es anschaut, ist es Rot.»

Aber Meier ist froh, dass Schiedsrichter Michael Oliver eine Spielleitung gemacht hat, die der Engländer durchgezogen habe. «Die Spieler haben es akzeptiert. Es war ein faires Spiel», resümiert Meier.

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