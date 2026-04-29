Harsche Schiri-Kritik von Urs Meier: «Warum pfeift so einer?!»

Meier kritisiert Schiri Makkelie: «Nicht zufrieden mit seiner Leistung» 29.04.2026

Gleich drei Penaltyszenen sorgen im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Atlético und Arsenal (1:1) für Diskussionen. Die Experten sind sich nicht überall einig – und Urs Meier redet sich in Rage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Atlético Madrid und Arsenal London endet 1:1.

Die Partie ist längst nicht so spektakulär wie die 9-Tore-Gala vom Dienstag, drei Penaltyszenen sorgen aber für viel Gesprächsstoff.

Urs Meier ist mit der Leistung von Schiedsrichter Danny Makkelie überhaupt nicht zufrieden und äussert klare Kritik. Mehr anzeigen

41 Minuten lang ist im Halbfinal-Duell in Madrid kaum etwas los. Doch dann spielen sich die Gunners für einmal gut durch, Viktor Gyökeres taucht alleine vor Atlético-Goalie Jan Oblak auf – und fällt nach einem leichten Schubser von David Hancko. Schiedsrichter Danny Makkelie zeigt sofort auf den Penaltypunkt.

Die Proteste der Madrilenen bringen nichts, denn der VAR schaltet sich nicht ein. So läuft Gyökeres gleich selbst an und verwandelt den Elfmeter zum 1:0 für Arsenal.

Doch war das wirklich ein penaltywürdges Foul? «Es ist ein kleiner Stoss von hinten. Das ist ein Auffahrunfall – aber der kostet halt trotzdem Geld. Es ist ein Elfmeter», so die Analyse von blue Schiedsrichter-Experte Urs Meier.

Petric und Reif sind anderer Meinung

Mladen Petric und Marcel Reif sind allerdings nicht gleicher Meinung mit Meier. «Ich verstehe, was Urs sagt, aber für mich ist es zu wenig. Ich hätte ihn nicht gegeben», sagt Petric.

Und weiter: «Man sieht, dass der Stürmer mit beiden Beinen schon in der Luft ist, als es zum Kontakt kommt. Wenn es für sowas jedes Mal einen Penalty gibt, darfst du im Strafraum gar nicht mehr in den Zweikampf gehen.» Reif stimmt Petric zu: «Gyökeres fällt viel zu leicht.»

Penalty oder nicht? Meier und Petric sind nicht einer Meinung Arsenal geht im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen Atlético Madrid kurz vor der Pause durch einen Gyökeres-Penalty in Führung. Der Elfmeterentscheid gibt im Studio von blue Sport aber zu reden. 29.04.2026

«Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung»

Nach dem Seitenwechsel bekommt auch das Heimteam einen nicht ganz unumstrittenen Penalty zugesprochen, nachdem Arsenal-Verteidiger Ben White den Ball unglücklich mit der Hand erwischt. Julian Alvarez sagt Gracias und gleicht zum 1:1 aus.

«Ich wäre froh gewesen, hätte er ihn nicht gegeben», sagt Meier. «Aber nach dem ersten Entscheid war er etwas unter Druck.» Makkelie sei falsch gestanden und habe so die Szene gar nicht richtig beurteilen können. «Und das auf diesem Niveau ... ich bin überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung. Diese Körpersprache, keine Klarheit, alles wischiwaschi», kritisiert der frühere Spizenschiedsrichter.

Wirklich ein klarer Fehlentscheid?

Noch mehr Diskussionsstoff liefert dann die dritte Penaltyszene in der 78. Minute. Nach einem Zweikampf zwischen Hancko und Eberechi Eze zeigt Makkelie erneut auf den Punkt. Wieder schaltet sich der VAR ein und nachdem der Unparteiische sich die Szene 13 Mal (!) am Bildschirm anschaut, kommt er zum Schluss, den Elfmeter zurückzunehmen.

blue Sport Kommentator Beat Signer kann sich nicht wirklich erklären, weshalb dies ein klarer Fehlentscheid gewesen sein soll («Ich versteh's nicht»). Urs Meier ebenfalls nicht: «Er hat eine gute Sicht auf die Aktion und gibt sofort Elfmeter. Irgendwas muss er ja gesehen haben. Dann kommt der VAR – und dann nimmt er den Penalty zurück. Der VAR soll nur eingreifen, wenn es ein klarer Fehlentscheid war. Und dann war es für den Schiedsrichter auf einmal auf nichts mehr – wunderbar.»

«Heute ist Urs Meier unglaublich streng» 29.04.2026

Letztlich sei es zwar wohl schon die richtige Entscheidung gewesen, in dieser Szene nicht auf Penalty zu entscheiden, meint Meier. Trotzdem hält er sich weiter nicht mit Kritik zurück und fragt sich: «Warum pfeift so einer in einem Champions-League-Halbfinal?!»

Am Spielstand ändert sich nichts mehr, es bleibt beim 1:1. So verspricht auch das Rückspiel am nächsten Dienstag in London Hochspannung.