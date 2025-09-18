Urs Meier: «Auf diesem Niveau müsste man das sehen» Beim Champions-League-Knüller zwischen Manchester City und Napoli kommt es in der ersten Halbzeit zu einem Platzverweis gegen die Italiener. Für den Entscheid braucht es den VAR – zum Ärger von blue Schiri-Experte Urs Meier. 18.09.2025

Im Etihad Stadium in Manchester steigt am Donnerstagabend der Kracher zwischen Manchester City und Napoli. Eigentlich sind alle Augen auf Rückkehrer Kevin de Bruyne gerichtet, doch in der 18. Minute stiehlt ihm der VAR die Show.

Phil Foden schickt Teamkollege Erling Haaland auf eine Reise durch Napolis Abwehrreihen, die durch Giovanni Di Lorenzo abrupt gestoppt wird. Der Italiener geht tief und trifft bei seinem Tackling nur den Gegenspieler. Klare Sache: Notbremse.

Aber Schiedsrichter Felix Zwayer lässt zuerst weiterlaufen und entscheidet erst nach VAR-Intervention auf Rot. Für die blue Experten Marco Streller und Urs Meier ist das nicht gut genug.

Streller über Zwayer: «Ganz schlecht»

«Dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, überrascht mich. Man sollte eben jeweils schauen, wohin der Ball geht», analysiert Meier die Szene im Studio bei blue Sport. «Auf diesem Niveau sollte man das als Schiedsrichter sehen.»

Streller schlägt in dieselbe Kerbe. «Urs sagt das völlig richtig. Der Ball bewegt sich gar nicht in eine andere Richtung. Er hat relativ freie Sicht. Felix Zwayer braucht in jedem Spiel etwa vier Mal den VAR.» Sein Verdikt: «Ganz schlecht.»

Bitter ist die Szene übrigens auch für Kevin de Bruyne. Der Belgier muss kurz nach dem Platzverweis gegen seinen Teamkollegen aufgrund einer taktischen Auswechslung vom Platz. Immerhin erhält er etwas Trost von den englischen Fans, die ihren ehemaligen Mittelfeld-Star mit Sprechchören und Bannern ehren.