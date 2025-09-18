  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Auf diesem Niveau müsste man das sehen» Urs Meier nimmt Champions-League-Schiris in die Pflicht

Tobias Benz

18.9.2025

Urs Meier: «Auf diesem Niveau müsste man das sehen»

Urs Meier: «Auf diesem Niveau müsste man das sehen»

Beim Champions-League-Knüller zwischen Manchester City und Napoli kommt es in der ersten Halbzeit zu einem Platzverweis gegen die Italiener. Für den Entscheid braucht es den VAR – zum Ärger von blue Schiri-Experte Urs Meier.

18.09.2025

Beim Champions-League-Knüller zwischen Manchester City und Napoli kommt es in der ersten Halbzeit zu einem Platzverweis gegen die Italiener. Für den Entscheid braucht es den VAR – zum Ärger von blue Schiri-Experte Urs Meier.

Tobias Benz

18.09.2025, 23:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Napolis Giovanni Di Lorenzo fliegt gegen Manchester City nach einer Notbremse früh vom Platz.
  • Schiedsrichter Felix Zwayer benötigt für den Entscheid die Hilfe des VAR.
  • Für die blue Sport Experten Urs Meier und Marco Streller müsste der Unparteiische das aber eigentlich ohne Hilfe sehen.
Mehr anzeigen

Im Etihad Stadium in Manchester steigt am Donnerstagabend der Kracher zwischen Manchester City und Napoli. Eigentlich sind alle Augen auf Rückkehrer Kevin de Bruyne gerichtet, doch in der 18. Minute stiehlt ihm der VAR die Show.

Phil Foden schickt Teamkollege Erling Haaland auf eine Reise durch Napolis Abwehrreihen, die durch Giovanni Di Lorenzo abrupt gestoppt wird. Der Italiener geht tief und trifft bei seinem Tackling nur den Gegenspieler. Klare Sache: Notbremse.

Aber Schiedsrichter Felix Zwayer lässt zuerst weiterlaufen und entscheidet erst nach VAR-Intervention auf Rot. Für die blue Experten Marco Streller und Urs Meier ist das nicht gut genug.

Alle Spiele, alle Tore. Haaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Alle Spiele, alle ToreHaaland und Doku schiessen City zum Sieg ++ Frankfurt demütigt Galatasaray

Streller über Zwayer: «Ganz schlecht»

«Dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, überrascht mich. Man sollte eben jeweils schauen, wohin der Ball geht», analysiert Meier die Szene im Studio bei blue Sport. «Auf diesem Niveau sollte man das als Schiedsrichter sehen.»

Streller schlägt in dieselbe Kerbe. «Urs sagt das völlig richtig. Der Ball bewegt sich gar nicht in eine andere Richtung. Er hat relativ freie Sicht. Felix Zwayer braucht in jedem Spiel etwa vier Mal den VAR.» Sein Verdikt: «Ganz schlecht.»

Bitter ist die Szene übrigens auch für Kevin de Bruyne. Der Belgier muss kurz nach dem Platzverweis gegen seinen Teamkollegen aufgrund einer taktischen Auswechslung vom Platz. Immerhin erhält er etwas Trost von den englischen Fans, die ihren ehemaligen Mittelfeld-Star mit Sprechchören und Bannern ehren.

Schock-Moment in Newcastle. Schär mit Kopfverletzung ausgewechselt – Rashford schiesst Barça zum Sieg

Schock-Moment in NewcastleSchär mit Kopfverletzung ausgewechselt – Rashford schiesst Barça zum Sieg

City-Fans feiern Napolis Kevin de Bruyne nach Rückkehr ins Etihad

City-Fans feiern Napolis Kevin de Bruyne nach Rückkehr ins Etihad

Die Fans von Manchester City feiern ihren ehemaligen Spieler nach dessen früher Auswechslung mit Sprechchören und Bannern.

18.09.2025

Meistgelesen

Wenn Opfer Täter werden – ein Land verliert unter Trump sein Mitgefühl
Für diesen Direktflug musst du 29 Stunden im Flugzeug sitzen
«Diese Leute sind so schuldig. Ich kenne sie alle. Es sind schlaue Leute. Es sind kranke Leute»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
Putin: Mehr als 700.000 Soldaten in der Ukraine +++ Kiew setzt Kampagne gegen Putins Öl-Industrie fort

Fussball-News

Neue Uhrzeit, neuer Austragungsort. Alles zum Champions-League-Finale 2026

Neue Uhrzeit, neuer AustragungsortAlles zum Champions-League-Finale 2026

Kein Zakaria, keine Chance. Philipp Köhn und die AS Monaco werden in Brügge vorgeführt

Kein Zakaria, keine ChancePhilipp Köhn und die AS Monaco werden in Brügge vorgeführt

Grimaldo mit Traum-Freistoss. Leverkusen zittert sich in Kopenhagen zum Punktgewinn

Grimaldo mit Traum-FreistossLeverkusen zittert sich in Kopenhagen zum Punktgewinn

Super League. Lausanne rund sechs Wochen ohne Roche

Super LeagueLausanne rund sechs Wochen ohne Roche

Rückkehr in die Heimat ist offiziell. Mourinho wird neuer Trainer bei Benfica Lissabon

Rückkehr in die Heimat ist offiziellMourinho wird neuer Trainer bei Benfica Lissabon