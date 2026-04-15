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Klarer Fehlentscheid oder nicht? Urs Meier über Penalty-Szene in Liverpool: «Deshalb ist es richtig, dass der VAR eingreift»

Jan Arnet

15.4.2026

Das sagt Urs Meier zur Penalty-Szene in Liverpool

Das sagt Urs Meier zur Penalty-Szene in Liverpool

14.04.2026

Liverpool rennt gegen PSG dem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher – und kriegt im Rückspiel beim Stand von 0:0 einen Penalty zugesprochen. Doch dieser wird nach VAR-Intervention aberkannt. Ein richtiger Entscheid?

Jan Arnet

15.04.2026, 08:18

15.04.2026, 08:28

Alexis Mac Allister geht in der 64. Minute im PSG-Strafraum zu Boden und tatsächlich zeigt Schiedsrichter Maurizio Mariani auf den Penalty-Punkt. Die grosse Chance für Liverpool, das Viertelfinal-Duell wieder spannend zu machen?

Nein. Nachdem der vermeintliche Übeltäter Willian Pacho sich lautstark beim Unparteiischen beschwert, schaltet sich auch der VAR ein und bittet Mariani zum Bildschirm. Schliesslich wird der Penalty zurückgenommen.

Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Mac Allister am Fuss von Pacho getroffen wird. War es also wirklich ein klarer Fehlentscheid, auf den Punkt zu zeigen? Für Schiedsrichter-Experte Urs Meier ist die Sache klar: «Das ist kein Penalty. Er (Mac Allister) hat den Körperkontakt gesucht. Deshalb ist es für mich richtig, dass der VAR eingreift. Denn es war ein falscher Entscheid des Schiedsrichters.»

Liverpool verliert Spiel und Ekitike. Doppelpack von Dembélé sichert PSG das Halbfinal-Ticket

Liverpool verliert Spiel und EkitikeDoppelpack von Dembélé sichert PSG das Halbfinal-Ticket

Am Ende setzt sich Paris St. Germain wie schon im Hinspiel mit 2:0 durch und erreicht den Halbfinal der Champions League. Da wartet der Titelverteidiger nun auf den Sieger des Duells zwischen Bayern München und Real Madrid (Mittwoch, 21:00 Uhr live auf blue Sport).

UHD HDR FC Bayern München - Real Madrid CF
UHD HDR FC Bayern München - Real Madrid CF

Mi 15.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Bayern München - Real Madrid CF

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Liverpool – PSG 0:2

Liverpool – PSG 0:2

UEFA Champions League | Ritorno di finale di andata | Saison 25/26

14.04.2026

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