Das sagt Urs Meier zur Penalty-Szene in Liverpool 14.04.2026

Liverpool rennt gegen PSG dem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher – und kriegt im Rückspiel beim Stand von 0:0 einen Penalty zugesprochen. Doch dieser wird nach VAR-Intervention aberkannt. Ein richtiger Entscheid?

Alexis Mac Allister geht in der 64. Minute im PSG-Strafraum zu Boden und tatsächlich zeigt Schiedsrichter Maurizio Mariani auf den Penalty-Punkt. Die grosse Chance für Liverpool, das Viertelfinal-Duell wieder spannend zu machen?

Nein. Nachdem der vermeintliche Übeltäter Willian Pacho sich lautstark beim Unparteiischen beschwert, schaltet sich auch der VAR ein und bittet Mariani zum Bildschirm. Schliesslich wird der Penalty zurückgenommen.

Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Mac Allister am Fuss von Pacho getroffen wird. War es also wirklich ein klarer Fehlentscheid, auf den Punkt zu zeigen? Für Schiedsrichter-Experte Urs Meier ist die Sache klar: «Das ist kein Penalty. Er (Mac Allister) hat den Körperkontakt gesucht. Deshalb ist es für mich richtig, dass der VAR eingreift. Denn es war ein falscher Entscheid des Schiedsrichters.»

Am Ende setzt sich Paris St. Germain wie schon im Hinspiel mit 2:0 durch und erreicht den Halbfinal der Champions League. Da wartet der Titelverteidiger nun auf den Sieger des Duells zwischen Bayern München und Real Madrid (Mittwoch, 21:00 Uhr live auf blue Sport).

UHD HDR FC Bayern München - Real Madrid CF Mi 15.04. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Bayern München - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 11h 23min 39sek