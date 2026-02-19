Urs Meier über Inter-Treffer: «Ich sehe hier ein klares Handspiel» 18.02.2026

Inter Mailand tut sich im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Bodø/Glimt schwer, auch wenn Pio Esposito zwischenzeitlich ausgleichen kann. Doch war das Tor regulär? Schiri-Experte Urs Meier hat Zweifel.

Eine halbe Stunde ist gespielt in Bodø. Bei Minustemperaturen muss Inter einem Rückstand nachrennen. Doch die Italiener drücken auf den Ausgleich – und in der 30. Minute schiebt Pio Esposito den Ball tatsächlich über die Linie. 1:1. Oder doch nicht? Der VAR schaut sich die Szene nochmals an.

Die TV-Bilder lassen erahnen, dass der Ball Esposito vor seinem Tor an die Hand gesprungen ist. Nach einigen Augenblicken ist der Check vorbei, das Tor zählt. Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier traut buchstäblich seinen Augen nicht. «Manchmal hat man das Gefühl, dass die Augen einen anlügen», zuckt Meier im Studio von blue Sport mit den Schultern.

Für den Schiri-Experten ist klar: «Ich sehe ein Handspiel und es gibt die klare Regel, dass das Tor nicht zählen darf, wenn der Ball unmittelbar vor dem Torerfolg dem Torschützen an die Hand geht – egal ob es absichtlich war oder nicht. Sie haben die Szene lange angeschaut, anscheinend haben sie andere Bilder als ich», so Meier.

Inter droht das Champions-League-Aus

Auch blue Sport Experte Marco Streller kann sich die Situation nicht wirklich erklären. «Ich komme manchmal auch nicht mehr draus. Im Sinne des Fussballs finde ich es aber gut, dass der Treffer gezählt hat.»

Wie auch immer: Am Ende jubeln dennoch die Norweger. Bodø/Glimt schlägt Inter mit 3:1. Damit müssen die Italiener in einer Woche in Mailand einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.