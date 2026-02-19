  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Treffer zählt trotz VAR-Check Urs Meier versteht nach Inter-Tor die Welt nicht mehr: «Klares Handspiel»

Jan Arnet

19.2.2026

Urs Meier über Inter-Treffer: «Ich sehe hier ein klares Handspiel»

Urs Meier über Inter-Treffer: «Ich sehe hier ein klares Handspiel»

18.02.2026

Inter Mailand tut sich im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Bodø/Glimt schwer, auch wenn Pio Esposito zwischenzeitlich ausgleichen kann. Doch war das Tor regulär? Schiri-Experte Urs Meier hat Zweifel.

Jan Arnet

19.02.2026, 07:36

Eine halbe Stunde ist gespielt in Bodø. Bei Minustemperaturen muss Inter einem Rückstand nachrennen. Doch die Italiener drücken auf den Ausgleich – und in der 30. Minute schiebt Pio Esposito den Ball tatsächlich über die Linie. 1:1. Oder doch nicht? Der VAR schaut sich die Szene nochmals an.

Die TV-Bilder lassen erahnen, dass der Ball Esposito vor seinem Tor an die Hand gesprungen ist. Nach einigen Augenblicken ist der Check vorbei, das Tor zählt. Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier traut buchstäblich seinen Augen nicht. «Manchmal hat man das Gefühl, dass die Augen einen anlügen», zuckt Meier im Studio von blue Sport mit den Schultern.

Für den Schiri-Experten ist klar: «Ich sehe ein Handspiel und es gibt die klare Regel, dass das Tor nicht zählen darf, wenn der Ball unmittelbar vor dem Torerfolg dem Torschützen an die Hand geht – egal ob es absichtlich war oder nicht. Sie haben die Szene lange angeschaut, anscheinend haben sie andere Bilder als ich», so Meier.

Inter droht das Champions-League-Aus

Auch blue Sport Experte Marco Streller kann sich die Situation nicht wirklich erklären. «Ich komme manchmal auch nicht mehr draus. Im Sinne des Fussballs finde ich es aber gut, dass der Treffer gezählt hat.»

Alle Spiele, alle Tore. Inter droht nach Pleite in Norwegen das Aus ++ Atlético verspielt Sieg spät

Alle Spiele, alle ToreInter droht nach Pleite in Norwegen das Aus ++ Atlético verspielt Sieg spät

Wie auch immer: Am Ende jubeln dennoch die Norweger. Bodø/Glimt schlägt Inter mit 3:1. Damit müssen die Italiener in einer Woche in Mailand einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

Bodø/Glimt – Inter 3:1

Bodø/Glimt – Inter 3:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Meistgelesen

TV-Verbot für Colbert – jetzt geht das Interview viral
Russische Stripperin verprasst Millionen – und will jetzt auch noch das Haus der Tochter
Bund will Gift-Fleisch in Lebensmittel mischen
So gefährlich ist Skandalminister Pete Hegseth für Donald Trump
Trumps umstrittener «Friedensrat» trifft sich zu seiner ersten Sitzung

Champions League

Sommer und Akanji gefordert. Inter droht ein heisser Tanz im Eisschrank am Polarkreis

Sommer und Akanji gefordertInter droht ein heisser Tanz im Eisschrank am Polarkreis

Verrückte Olympiakos-Fans. Pajtim Kasami warnt Leverkusen: «Was dort abgeht, ist schon sehr crazy»

Verrückte Olympiakos-FansPajtim Kasami warnt Leverkusen: «Was dort abgeht, ist schon sehr crazy»

Prestianni streitet ab. Vinícius meldet sich nach Eklat in Lissabon: «Rassisten sind Feiglinge»

Prestianni streitet abVinícius meldet sich nach Eklat in Lissabon: «Rassisten sind Feiglinge»