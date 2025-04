Urs Meier: «Wenn man das nicht pfeift, was will man dann sonst pfeifen?»

Schiri-Ärger bei Urs Meier: «Was will man dann sonst noch pfeifen?» Schiri-Experte Urs Meier kritisiert im Champions-League-Studio von blue Sport zwei umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Slavko Vinčić. 29.04.2025

Schiri-Experte Urs Meier kritisiert im Studio von blue Sport die Unparteiischen des Halbfinal-Hinspiels zwischen Arsenal und PSG und erklärt, wieso es auf beiden Seiten je einen Penalty hätte geben müssen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Paris Saint-Germain gewinnt das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Arsenal mit 1:0 und geht mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel von kommender Woche.

Urs Meier ärgert sich im blue Sport Studio über zwei Entscheide des Schiedsrichtergespanns und macht klar: Sowohl Arsenal als auch PSG hätte einen Penalty erhalten müssen. Mehr anzeigen

Urs Meier ärgert sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Arsenal und PSG gleich über zwei umstrittene Entscheide von Schiedsrichter Slavko Vinčić und seinem Gespann. Für den Schiedsrichter-Experten sind es gar zwei falsche Entscheidungen.

Zum einen nimmt Meier eine Szene in der 16. Minute unter die Lupe. Der wirblige Khvicha Kvaratskhelia zieht mit viel Tempo in Arsenals Strafraum, wo er von Timber gestoppt wird und zu Boden geht. Die Pfeife von Schiedsrichter Vinčić bleibt aber stumm.

«Wenn das kein Foul ist, wann dann?»

Meier sieht die Szene anders: «Es ist ein klares Halten. Es geht nur gegen den Mann und der Arm ist ausgefahren. Wenn man im Regelbuch sucht, was Halten ist, dann das. Ein klares Foulspiel.» Der VAR hätte in dieser Szene eingreifen müssen, sagt Meier und fragt sich: «Wenn man das nicht pfeift, was will man dann sonst noch pfeifen?»

Gleicher Meinung sind die Studiogäste Mladen Petric und Alain Sutter. «Wenn das kein Foul ist, wann dann?», pflichtet Sutter dem Schiri-Experten bei.

Gut 20 Minuten später kommt es im anderen Strafraum zu einer heiklen Szene. Nach einem Zweikampf mit João Neves geht Arsenals Mikel Merino zu Boden. Auch hier entscheidet sich Schiedsrichter Vinčić gegen einen Penalty – zum Unverständnis von Meier: «Auch das ist keine saubere Aktion. Neves trifft zuerst das Bein des Arsenal-Spielers, erst mit dem zweiten Kontakt kommt er an den Ball. Der erste Kontakt ist der Treffer am Gegner. Auch das wäre ein Foulspiel.»

Die Highlights des Hinspiels