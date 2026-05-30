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Nichts als Lob Urs Meier: «Wir haben heute Abend zwei Sieger – PSG und das Schiedsrichterteam»

Patrick Lämmle

30.5.2026

Urs Meier: «Wir haben zwei Sieger – PSG und das Schiedsrichterteam»

Urs Meier: «Wir haben zwei Sieger – PSG und das Schiedsrichterteam»

30.05.2026

Gefühlt an jedem Spieltag hagelt es Kritik für die Unparteiischen. Nach dem Champions-League-Final aber, da ernten die Schiedsrichter nichts als Lob. Selbst der besonders kritische Schiri-Experte Urs Meier ist begeistert.

Patrick Lämmle

30.05.2026, 23:46

30.05.2026, 23:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • PSG gewinnt den Champions-League-Final gegen Arsenal nach Elfmeterschiessen.
  • Von den blue Sport Experten ernten nicht nur die PSG-Stars viel Lob, sondern auch Schiedsrichter Daniel Siebert und sein Team.
  • Siebert habe das Spiel nicht nur gepfiffen, sondern geleitet, so das Verdikt.
Mehr anzeigen

Schiedsrichter ist meist ein ziemlich undankbarer Job. Machst du Fehler, dann prügeln alle auf dich ein. Machst du keine Fehler, dann weiss schon am nächsten Tag keiner mehr, dass du überhaupt dabei warst.

Umso schöner, dass dies ausgerechnet im Champions-League-Final ganz anders ist. Zwar findet man im Netz durchaus Beiträge, in denen sich das eine oder andere Team benachteiligt fühlt, doch die neutralen Experten im blue Sport Studio stimmen nicht in diesen Kanon ein. Ganz im Gegenteil.

Marcel Reif lobte Daniel Siebert schon zur Pause und er tut es nach dem Spiel noch einmal: «Das war einem Final eine so was von würdige Leistung.» Der Deutsche habe eine klare Linie gehabt und so Diskussionen im Keim erstickt. Jeder habe gewusst, woran er sei. «Das ist Spielleitung!»

Highlights im Video. PSG gewinnt die Champions League – Arsenal versagen im Elfer-Krimi die Nerven

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Der zugeschaltete Schiedsrichter-Experte Urs Meier teilt die Meinung von Reif und lobt Siebert auch dafür, wie er mit zwei Entscheidungen das Zeitspiel der Arsenal-Profis quasi beerdigt hat. «Das ist tatsächlich Spielleitung und nicht einfach pfeifen, sondern leiten und führen. Hervorragend!» Reif legt gleich noch einen drauf und meint: «Ein Schiedsrichter kann ein Spiel auch besser machen.»

Nach der Analyse einer weiteren heissen Szene, bei der Siebert aus Sicht der Experten erneut alles richtig entschieden hat, zieht Urs Meier noch ein Schlussfazit: «Heute Abend haben wir zwei Sieger: PSG und das Schiedsrichterteam.»

Umso bitterer, dass wir Daniel Siebert an der WM nicht sehen werden. Für die Weltmeisterschaft wurde nämlich Felix Zwayer als einziger deutscher Hauptschiedsrichter von der FIFA nominiert.

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