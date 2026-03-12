Die Champions League bietet am Mittwochabend einmal mehr Fussball-Spektakel der Extraklasse. Hier sind die besten Szenen des Abends im Video.
Valverdes Zaubertor
Wow! Federico Valverde reisst im Bernabéu noch vor der Pause die Decke ein. Mit einem Mega-Tor macht der Real-Star gegen ManCity nicht nur den Hattrick perfekt, sondern schickt seine Farben auch schon mit einem Bein ins Viertelfinale.
Courtois' Mega-Reflex
City gewinnt die Partie aber nicht nur dank Valverde mit 3:0 – auch Thibaut Courtois im Tor glänzt mehr als nur einmal. Mit einem Mega-Reflex verhindert der Belgier in der 75. Minute eine heisse Schlussphase und hält den Madrilenen damit die Null.
Horror-Pass in Paris
Ersatztorhüter und Champions League, das scheint keine gute Idee zu sein. Was Tottenham Hotspur schon am Dienstag erfuhr, lernte Chelsea am Mittwoch. Auf einen Horror-Pass von Filip Jörgensen, der für die Partie Stammgoalie Robert Sanchez ersetzte, folgt sogleich die Quittung.