Diese Szenen musst du sehen Valverdes Zaubertor ++ Courtois' Mega-Reflex ++ Horror-Pass in Paris

Tobias Benz

12.3.2026

Die Champions League bietet am Mittwochabend einmal mehr Fussball-Spektakel der Extraklasse. Hier sind die besten Szenen des Abends im Video.

Redaktion blue Sport

12.03.2026, 08:00

Valverdes Zaubertor

Wow! Federico Valverde reisst im Bernabéu noch vor der Pause die Decke ein. Mit einem Mega-Tor macht der Real-Star gegen ManCity nicht nur den Hattrick perfekt, sondern schickt seine Farben auch schon mit einem Bein ins Viertelfinale.

Was ein Tor! Valverde macht den Hattrick perfekt

Was ein Tor! Valverde macht den Hattrick perfekt

11.03.2026

Courtois' Mega-Reflex

City gewinnt die Partie aber nicht nur dank Valverde mit 3:0 – auch Thibaut Courtois im Tor glänzt mehr als nur einmal. Mit einem Mega-Reflex verhindert der Belgier in der 75. Minute eine heisse Schlussphase und hält den Madrilenen damit die Null.

Courtois hält Real mit Mega-Reflex die Null

Courtois hält Real mit Mega-Reflex die Null

11.03.2026

Horror-Pass in Paris

Ersatztorhüter und Champions League, das scheint keine gute Idee zu sein. Was Tottenham Hotspur schon am Dienstag erfuhr, lernte Chelsea am Mittwoch. Auf einen Horror-Pass von Filip Jörgensen, der für die Partie Stammgoalie Robert Sanchez ersetzte, folgt sogleich die Quittung.

Chelsea-Goalie Jörgensen nach Bock direkt bestraft

Chelsea-Goalie Jörgensen nach Bock direkt bestraft

11.03.2026

