Verstorbener Fan war Ex-Nationaltrainer

Sanitäter tragen Romain Jean von der Tribüne. Wenig später verstirbt er auf dem Weg ins Spital. Keystone

Bayerns Sieg in der Champions League gegen Benfica wurde von einem Todesfall überschattet. Nun ist klar, dass es sich beim Verstorbenen um den Ex-Trainer der luxemburgischen Frauen-Nationalmannschaft handelt.

Bayern München tut sich am Dienstag in der Königsklasse gegen Benfica Lissabon lange schwer, siegt am Ende dann doch mit 1:0. Feierliche Stimmung kommt beim deutschen Rekordmeister und seinen Fans aber nicht auf. Auf den Rängen ist es ungewöhnlich still. Grund ist ein medizinischer Notfalleinsatz auf der Tribüne.

Ein Fan ist zusammengebrochen und muss vom Notarzt behandelt werden. Rund eine Stunde nach dem Schlusspfiff erreicht die Bayern «die traurige Nachricht», dass der Fan gestorben sei.

Jetzt wird bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um Romain Jean handelt. Er war zwischen 2003 und 2012 Trainer der luxemburgischen Frauen-Nationalmannschaft. Jean wurde 66 Jahre alt.

Herzinfarkt auf der Tribüne

«Der FLF drückt im Namen des gesamten luxemburgischen Fussballs der Familie von Romain Jean sein aufrichtiges Beileid aus», schreibt der luxemburgische Fussballverband auf seiner Webseite.

Medienberichten zufolge hat Jean rund um den Anpfiff auf der Tribüne einen Herzinfarkt erlitten. Eine halbe Stunde lang sei er vom Notarzt reanimiert worden, auf dem Weg ins Krankenhaus dann verstorben.

Beim Champions League-Vorrundenspiel gegen Benfica Lissabon ist der 1:0-Sieg des FC Bayern aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt. Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne der Allianz Arena… pic.twitter.com/t5Pek9O4FC — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2024