Mega-Chaos in Lissabon Vini schiesst Traumtor, dann marschiert er vom Platz – aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

Luca Betschart

17.2.2026

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

17.02.2026

Vinicius Junior markiert im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon ein Zaubertor. Der Treffer löst allerdings Tumulte und chaotische Minuten aus. Wurde der Brasilianer gar rassistisch beleidigt?

Luca Betschart

17.02.2026, 23:29

17.02.2026, 23:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vinicius Junior gelingt im Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon ein Traumtor. Der Führungstreffer ist aber Auslöser für chaotische Minuten und eine Rudelbildung.
  • Wurde der Brasilianer rassistisch beleidigt? Kurz nach einer Diskussion mit Gianluca Prestianni, der gar sein Trikot vor seinen Mund nimmt, eilt Vinicius zum Schiedsrichter und beklagt sich. 
  • Vinicius scheint vorübergehend gar nicht weiterspielen zu wollen und die Partie wird für über 10 Minuten unterbrochen, bevor es weitergehen kann. Real gewinnt das Hinspiel auswärts mit 1:0.
Mehr anzeigen

Es läuft die 50. Spielminute, als Real-Star Vinicius Junior das Estadio da Luz zum Schweigen bringt. Mit einem Traumtor bringt der Brasilianer die Königlichen gegen Lissabon in Führung und feiert den Treffer ausgelassen an der Eckfahne. Das bringt die Benfica-Fans auf die Palme – und Vini und Co. werden mit Gegenständen beworfen.

Schiedsrichter François Letexier zeigt Vinicus wegen übertriebenen Torjubels die Gelbe Karte. Auch Benficas Spieler stellen den Torschützen zur Rede. Unter anderem gerät Vinicius mit Gianluca Prestianni aneinander. In der Wiederholung ist zu sehen, wie Vinicius mit Prestianni, der gar sein Trikot vor seinen Mund nimmt, diskutiert. Dann stürmt der Real-Star mit einem Mal zum Unparteiischen und beschwert sich über seinen Gegenspieler. Wurde er rassistisch beleidigt?

Langer Spielunterbruch – Mourinho diskutiert mit Vinicius

Es folgen chaotische Minuten. Vinicius marschiert erst vom Platz und scheint sich zu weigern, weiterzuspielen. An der Seitenlinie geraten die Teams aneinander, es kommt zur Rudelbildung und ein Betreuer von Benfica sieht die Rote Karte. Vinicius diskutiert derweil sowohl mit Benfica-Trainer José Mourinho als auch mit Real-Coach Alvaro Arbeola – und betritt schliesslich wieder den Rasen.

Jetzt sieht José Mourinho die Rote Karte

Jetzt sieht José Mourinho die Rote Karte

17.02.2026

Über 10 Minuten nach dem Traumtor kann die Partie weitergehen. Die Nerven aber liegen bei einigen Akteuren blank. So enerviert sich etwa Star-Coach Mourinho in der 85. Minute so sehr über eine Schiedsrichter-Entscheidung, dass er innert Sekunden zweimal Gelb sieht und vom Platz fliegt. 

Tore fallen ausser dem Vinicius-Traumtor übrigens keine mehr. Real gewinnt das Playoff-Hinspiel auswärts in Lissabon mit 1:0 und ist auf gutem Weg, sich für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Otamendi zeigt Vinicius den tätowierten WM-Pokal

Otamendi zeigt Vinicius den tätowierten WM-Pokal

17.02.2026

Vinicius wird von Flasche aus dem Publikum getroffen

Vinicius wird von Flasche aus dem Publikum getroffen

17.02.2026

Alle Spiele, alle Tore. PSG dreht Partie gegen Monaco ++ Gala schiesst Juve aus dem Stadion

Alle Spiele, alle TorePSG dreht Partie gegen Monaco ++ Gala schiesst Juve aus dem Stadion

Die Highlights der Partie

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

