Am Dienstagabend standen in der Champions League die Rückspiele der ersten vier Achtelfinals auf dem Programm. Die besten Szenen gibt es hier.
Real Madrid gewinnt auch das Rückspiel gegen Manchester City und spaziert fast ins Viertelfinale der Champions League. Matchwinner beim 2:1-Sieg ist Vinicius Junior. Der Brasilianer holt früh die Rote Karte gegen Bernardo Silva raus – der City-Profi wehrte seinen Abschluss auf der Linie mit der Hand ab – und verwertet im Anschluss den fälligen Elfmeter. Danach provoziert er mit seinem Jubel, indem er eine «Weine»-Geste Richtung City-Fans macht.
«Als ich das letzte Mal hier war, haben sie sich über mich lustig gemacht und gesagt, ich würde wegen des Ballon d'Or weinen.» Sein Jubel sei keine Respektlosigkeit gewesen. «Es war einfach eine Art, mich heute vor den Fans von Manchester City zu beweisen», meint der Real-Star, der 2024 die Weltfussballer-Wahl gegen City-Profi Rodri verlor. In der Nachspielzeit doppelt der 25-Jährige nach und sichert Real den 2:1-Sieg. Nun steht Vini bei fünf Treffern in der Königsklasse.
Doch nicht nur Vinicius, auch seine Teamkollegen zeigen im Etihad Stadium ihre Klasse. Brahim Díaz lässt in einer Szene Abwehrchef Ruben Dias alt aussehen. Diaz dreht bei der Ballannahme stark auf und dribbelt mit Tempo halbrechts in den Strafraum. Der Marrokaner täuscht mehrmals den Schuss an, lässt den Portugiesen ins Leere grätschen und scheitert erst aus spitzem Winkel an Goalie Gii Donnarumma, der im Nachfassen zur Stelle ist.
Chelsea-Fans verlassen nach PSG-Lektion das Stadion
Das Hinspiel hatte der französische Meister gegen Chelsea mit 5:2 für sich entschieden. Paris St. Germain machte das Weiterkommen an der Stamford Bridge im Grunde nach einer Viertelstunde perfekt. Khvicha Kvaratskhelia (7.) und Bradley Barcola (15.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, Senny Mayulu (62.) legte nach der Pause nach. Danach verlässt bereits ein Teil der Blues-Fans das Stadion.
Zu allem Übel muss Chelsea die letzten Minuten auch noch in Unterzahl bestreiten. Trevor Chalobah verletzt sich, der englische Abwehrspieler kann noch nicht einmal mehr aufstehen und muss mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Das Wechselkontingent hat Liam Rosenior da bereits ausgeschöpft.
Rosenior, der erst Anfang des Jahres den Trainerposten bei Chelsea übernahm, erteilte dabei trotz 2:8-Hypothek noch Einwechselspieler Alejandro Garnacho mit einem Zettel taktische Anweisungen.
Eze-Hammer als Dosenöffner
Etwas spannender ist die Ausgangslage bei Arsenal gegen Bayer Leverkusen, nachdem das Hinspiel 1:1 endete. Auch nach einer guten halben Stunde steht es noch 0:0, als sich die Gunners den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern. Die Kugel landet bei Eberechi Eze, der den Ball 20 Meter vor dem Tor aus der Drehung ansatzlos in den linken Winkel jagt.
Kurz vor der Pause sind es nicht nur die Gäste, die ins Straucheln kommen. In der 40. Minute landet plötzlich der Linienrichter auf dem Feld. Er ist mit den Bayer-Auswechselspielern zusammengeprallt, die ihm zu wenig Platz gelassen haben.
Bodö-Märchen endet
Sporting Lissabon hat das kleine Fussball-Wunder vollbracht und die sensationelle Champions-League-Reise von FK Bodö/Glimt beendet. Der portugiesische Double-Sieger erreichte dank eines famosen 5:0-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen den norwegischen Klub das Viertelfinale der Königsklasse. Im Hinspiel hatte Sporting mit 0:3 verloren.
Trotz eines Rückstands von mindestens drei Toren nach dem Hinspiel die nächste Runde zu erreichen, war in der Champions League zuvor nur vier anderen Mannschaften geglückt: dem FC Liverpool (2019), der AS Rom (2018), dem FC Barcelona (2017) und Deportivo La Coruña (2004).