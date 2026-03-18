Vinicius provoziert die City-Fans 18.03.2026

Am Dienstagabend standen in der Champions League die Rückspiele der ersten vier Achtelfinals auf dem Programm. Die besten Szenen gibt es hier.

Real Madrid gewinnt auch das Rückspiel gegen Manchester City und spaziert fast ins Viertelfinale der Champions League. Matchwinner beim 2:1-Sieg ist Vinicius Junior. Der Brasilianer holt früh die Rote Karte gegen Bernardo Silva raus – der City-Profi wehrte seinen Abschluss auf der Linie mit der Hand ab – und verwertet im Anschluss den fälligen Elfmeter. Danach provoziert er mit seinem Jubel, indem er eine «Weine»-Geste Richtung City-Fans macht.

VAR-Schocker für ManCity: Silva fliegt vom Platz – Vini trifft per Penalty 17.03.2026

«Als ich das letzte Mal hier war, haben sie sich über mich lustig gemacht und gesagt, ich würde wegen des Ballon d'Or weinen.» Sein Jubel sei keine Respektlosigkeit gewesen. «Es war einfach eine Art, mich heute vor den Fans von Manchester City zu beweisen», meint der Real-Star, der 2024 die Weltfussballer-Wahl gegen City-Profi Rodri verlor. In der Nachspielzeit doppelt der 25-Jährige nach und sichert Real den 2:1-Sieg. Nun steht Vini bei fünf Treffern in der Königsklasse.

Manchester City fans with a banner aimed at Vinicius Jr tonight😂👏



'Stop Crying Your Heart Out' pic.twitter.com/GaOIAH5N4s — Football Away Days (@AwayDays_) February 11, 2025

Doch nicht nur Vinicius, auch seine Teamkollegen zeigen im Etihad Stadium ihre Klasse. Brahim Díaz lässt in einer Szene Abwehrchef Ruben Dias alt aussehen. Diaz dreht bei der Ballannahme stark auf und dribbelt mit Tempo halbrechts in den Strafraum. Der Marrokaner täuscht mehrmals den Schuss an, lässt den Portugiesen ins Leere grätschen und scheitert erst aus spitzem Winkel an Goalie Gii Donnarumma, der im Nachfassen zur Stelle ist.

Brahim Diaz really spun Ait-nouri and dropped Ruben Dias 😭😭 pic.twitter.com/OJuE2Ta7wY — Roy (@ChiefsLeftHand) March 17, 2026

Chelsea-Fans verlassen nach PSG-Lektion das Stadion

Das Hinspiel hatte der französische Meister gegen Chelsea mit 5:2 für sich entschieden. Paris St. Germain machte das Weiterkommen an der Stamford Bridge im Grunde nach einer Viertelstunde perfekt. Khvicha Kvaratskhelia (7.) und Bradley Barcola (15.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, Senny Mayulu (62.) legte nach der Pause nach. Danach verlässt bereits ein Teil der Blues-Fans das Stadion.

Joker Mayulu stellt auf 3:0 für PSG – und die Chelsea-Fans strömen aus dem Stadion 17.03.2026

Zu allem Übel muss Chelsea die letzten Minuten auch noch in Unterzahl bestreiten. Trevor Chalobah verletzt sich, der englische Abwehrspieler kann noch nicht einmal mehr aufstehen und muss mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Das Wechselkontingent hat Liam Rosenior da bereits ausgeschöpft.

speedy recovery for Chalobah ❤️ pic.twitter.com/FYjbnvnYow — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) March 17, 2026

Rosenior, der erst Anfang des Jahres den Trainerposten bei Chelsea übernahm, erteilte dabei trotz 2:8-Hypothek noch Einwechselspieler Alejandro Garnacho mit einem Zettel taktische Anweisungen.

How are you handing Garnacho a note in the 85th minute at 2–8 😂😂 pic.twitter.com/aESVQo6loI — Brizzy (@Utdbrizzy) March 17, 2026

Eze-Hammer als Dosenöffner

Etwas spannender ist die Ausgangslage bei Arsenal gegen Bayer Leverkusen, nachdem das Hinspiel 1:1 endete. Auch nach einer guten halben Stunde steht es noch 0:0, als sich die Gunners den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern. Die Kugel landet bei Eberechi Eze, der den Ball 20 Meter vor dem Tor aus der Drehung ansatzlos in den linken Winkel jagt.

36. Minute: Eze bringt Arsenal mit einem Traumtor in Führung 17.03.2026

Kurz vor der Pause sind es nicht nur die Gäste, die ins Straucheln kommen. In der 40. Minute landet plötzlich der Linienrichter auf dem Feld. Er ist mit den Bayer-Auswechselspielern zusammengeprallt, die ihm zu wenig Platz gelassen haben.

Linienrichter prallt mit Bayer-Auswechselspielern zusammen 18.03.2026

Bodö-Märchen endet

Sporting Lissabon hat das kleine Fussball-Wunder vollbracht und die sensationelle Champions-League-Reise von FK Bodö/Glimt beendet. Der portugiesische Double-Sieger erreichte dank eines famosen 5:0-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen den norwegischen Klub das Viertelfinale der Königsklasse. Im Hinspiel hatte Sporting mit 0:3 verloren.

Trotz eines Rückstands von mindestens drei Toren nach dem Hinspiel die nächste Runde zu erreichen, war in der Champions League zuvor nur vier anderen Mannschaften geglückt: dem FC Liverpool (2019), der AS Rom (2018), dem FC Barcelona (2017) und Deportivo La Coruña (2004).

Alle Highlights vom Dienstagabend

Manchester City – Real Madrid 1:2 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 17.03.2026

Arsenal – Leverkusen 2:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 17.03.2026

Chelsea – PSG 0:3 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 17.03.2026