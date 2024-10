Young Boys – Inter 0:1 UEFA Champions League // Matchday 3 // Saison 24/25 23.10.2024

Die Young Boys werden für einen starken Champions-League-Auftritt gegen Inter Mailand schlecht belohnt und kassieren in der Nachspielzeit noch das 0:1. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 5.5 Tor David von Ballmoos

Sackstarke Parade gegen Bisseck nach einer halben Stunde. Dann hält er Arnautovics Penalty und auch den Nachschuss mirakulös. Dann geht er auch noch gegen Ballon-d'Or-Kandidat Lautaro Martinez ins Dribbling. Überragend! Schade, kassieren die Berner am Ende doch noch das 0:1. Von Ballmoos ist beim Gegentor machtlos.

48. Minute: Von Ballmoos hält Elfmeter und Nachschuss 23.10.2024

Note: 4.5 Verteidigung Lewin Blum

Offensiv ist nicht viel von ihm zu sehen, gegen hinten lässt Blum aber kaum etwas anbrennen. Hat sowohl Augusto als auch den eingewechselten Dimarco absolut im Griff. Wird in der Schlussphase – noch vor dem Gegentor – ausgewechselt.

Note: 5 Verteidigung Sandro Lauper

Spielt auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung, macht seine Sache aber hervorragend. Ruhig, zweikampfstark und passsicher. Schade, kann er die letzte Flanke nicht mehr klären. Schuld sind beim Gegentor aber andere.

Lauper: «Unglaublich bitter, dass wir so spät noch ein Tor bekommen» 23.10.2024

Note: 5 Verteidigung Loris Benito

«Der Chef auf dem Platz», sagt blue Sport Experte Mladen Petric schon in der Pause. Auch nach dem Seitenwechsel dirigiert der Captain die Abwehr wie ein Anführer. Beinahe kommt's gut, bis Benito in der Nachspielzeit etwas zu weit weg von Thuram ist – 1:0 für Inter.

Benito: «Wir müssen von diesen Sachen zehren» Loris Benito nach der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand im Interview mit blue Sport. 23.10.2024

Note: 4.5 Verteidigung Jaouen Hadjam

Bereitet den Mailändern vor allem in der ersten Halbzeit grosse Probleme. Macht über links viel Dampf nach vorne und bereitet mit sackstarken Flanken zwei Top-Chancen vor. Defensiv aber nicht immer auf der Höhe, beim Penalty stellt sich Hadjam höchst ungeschickt an und wird sich wohl mehrmals bei von Ballmoos für die Parade bedankt haben.

Note: 4.5 Mittelfeld Lukasz Lakomy

Erster Startelf-Einsatz überhaupt in dieser Saison, aber von Nervosität keine Spur. Zieht im Mittelfeld die Fäden und traut sich einiges zu. Seine Distanzschüsse sind aber ungefährlich.

Note: 5 Mittelfeld Filip Ugrinic

Für einmal wird Ugrinic vor allem in der Defensive gebraucht. Gewinnt wichtige Zweikämpfe, erobert Bälle und setzt seine Mitspieler mit klugen Zuspielen in Szene.

Note: 4 Mittelfeld Alan Virginius

Vergibt die erste grosse YB-Chance aus guter Position per Kopf. Viel will ihm nicht gelingen. Hat nach 58 Minuten Feierabend.

22. Minute: Virginius köpft YB beinahe in Führung 23.10.2024

Note: 4 Mittelfeld Kastriot Imeri

Er setzt sich mehrmals gut in Szene, macht aber zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Je länger die Partie dauert, desto schwerer tut sich Imeri. In der 59. Minute wird er ausgewechselt.

Note: 5 Mittelfeld Joël Monteiro

Der gefährlichste Berner an diesem Abend. Kreiert viele Chancen und kommt dem Tor selber am nächsten. Wie schon gegen Barça trifft Monteiro nur die Torumrandung. Hat aber auch Glück, dass er nach seinem Wischer gegen Dumfries nur Gelb sieht. Starker Auftritt.

60. Minute: Monteiro knallt das Leder an den Pfosten 23.10.2024

Note: 4.5 Sturm Silvere Ganvoula

Beschäftigt die Inter-Abwehr als Prellbock, gewinnt etliche Kopfballduelle. Wird selber aber kaum einmal in Szene gesetzt.

Eingewechselte Spieler

Note: 4.5 Ab 59. Minute für Imeri Darian Males

Er wechselte 2020 von Luzern zu Inter, konnte sich in Mailand aber nicht durchsetzen. Jetzt will es Males seinem Ex-Klub zeigen – und schiesst in der Schlussphase beinahe das Siegtor. Sein Schuss zischt aber knapp am Pfosten vorbei.

Males: «Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft» 23.10.2024

Note: 3.5 Ab 59. Minute für Virginius Ebrima Colley

Zu unpräzise beim letzten Pass. Vor dem Gegentor lässt er Dimarco einfach ziehen.

90.+3' Minute: Thuram schockt YB 23.10.2024

Note: – Ab 77. Minute für Lakomy Meschack Elia

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 86. Minute für Ganvoula Cedric Itten

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 86. Minute für Blum Zachary Athekame

Verliert vor dem 0:1 das entscheidende Duell gegen Martinez. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Das sagt Inter-Goalie Yann Sommer nach dem Spiel