  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Inter-Goalie hält die Null «Von Patzern zu Wundern»: Sommer lässt seine Kritiker verstummen

Luca Betschart

18.9.2025

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

17.09.2025

Nach vier Gegentoren gegen Juventus und viel Kritik im Anschluss zeigt Yann Sommer in der Champions League gegen Ajax eine starke Reaktion – und verdient sich Lob von allen Seiten.

Luca Betschart

18.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach zwei Liga-Pleiten in Folge und vier Gegentoren gegen Juventus gerät Yann Sommer in der italienischen Presse in die Kritik. Auch einige Fans in den sozialen Netzwerken äussern Zweifel.
  • Der Schweizer liefert die Antwort auf dem Platz und zeigt in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam eine tadellose Leistung.
  • Prompt wird Sommer mit Lob überschüttet – ob von Teamkollegen, Trainer, Fans oder Medien.
Mehr anzeigen

Erst vor wenigen Tagen gerät Inter-Goalie Yann Sommer nach vier Gegentoren gegen Juve und der zweiten Liga-Pleite in Folge ins Kreuzfeuer der Kritik. «Sommer, so nicht: zwei entscheidende Fehler bei vier Gegentoren», titelt etwa die «Gazzetta dello Sport» und ahnt bereits eine Wachablösung: «Die Vermutung, dass er zu einem Problem werden könnte, reisst nicht ab. Ist es Zeit für Martinez?»

«Er könnte zum Problem werden». Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

«Er könnte zum Problem werden»Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein

Sommer liefert die passende Antwort auf dem Platz. Zum Champions-League-Auftakt hält er seinen Kasten im Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam dicht – und rettet Inter kurz vor der Pause mit einer Glanzparade vor dem Rückstand.

«Wenn der reingeht, dann steht es 1:0 für sie und wir sind hier auswärts, das ist nicht einfach. Es war eine wichtige Parade für Yann und er hat uns in dieser Situation sehr geholfen», bedankt sich Teamkollege Manuel Akanji nach dem Spiel.

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Manuel Akanji analysiert den 2:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam und bedankt sich auch bei Yann Sommer. (Englisch)

17.09.2025

Rückendeckung vom Trainer

Ob bei den Fans in den sozialen Netzwerken oder in der italienischen Presse – nach dem tadellosen Auftritt ist Sommer wieder der gefeierte Mann. «Von den Patzern zu den Wundern: In Amsterdam hat Sommer Inter schon (wieder) erobert», schreibt die «Gazzetta». So schnell kann es gehen.

Inter-Trainer Cristian Chivu derweil stärkt seinem Stammgoalie schon vor dem Auftritt in Amsterdam den Rücken. «Ich habe nie über einen Wechsel im Tor gesprochen. Ich finde es nicht richtig, Yann Sommer an den Pranger zu stellen und mit Steinen zu bewerfen», unterstreicht Chivu an der Medienkonferenz zum Ajax-Spiel.

Und weiter: «Yann ist ein wichtiger Spieler für uns, er hat im letzten Jahr starke Leistungen gezeigt. (...) Ich werde ihn nicht auswechseln, nur weil es die Fans verlangen.»

Ajax – Inter 0:2

Ajax – Inter 0:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

17.09.2025

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Zubi über Sommer: «Er muss an seine alten Leistungen anknüpfen.»

Pascal Zuberbühler spricht über die Kritik an Yann Sommer der letzten Zeit.

17.09.2025

Meistgelesen

Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
«Logistische Gründe»: Briten schliessen australischen Sender von Trump-Pressekonferenz aus
«Ich war Wunderkind und Wunderkinder werden nicht alt»
Schauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit Sohn

Mehr Champions League

Ausraster des Atlético-Trainers. Simeone legt sich mit Liverpool-Fan an, zeigt den Mittelfinger und bricht Pressekonferenz ab

Ausraster des Atlético-TrainersSimeone legt sich mit Liverpool-Fan an, zeigt den Mittelfinger und bricht Pressekonferenz ab

Hitzige Szene gegen Bayern. Chelsea-Coach Maresca tobt: «Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?»

Hitzige Szene gegen BayernChelsea-Coach Maresca tobt: «Müssen Sie für eine Rote Karte Blut sehen?»

Adduktorenverletzung. Captain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

AdduktorenverletzungCaptain Zakaria fehlt der AS Monaco zum Champions-League-Auftakt

Auf Kritik folgt Glanztat. Akanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Auf Kritik folgt GlanztatAkanji dankt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …»

Alle Spiele, alle Tore. Liverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala

Alle Spiele, alle ToreLiverpool siegt spektakulär ++ Sommer und Akanji mit Inter souverän ++ PSG zeigt Gala