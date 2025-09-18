Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade 17.09.2025

Nach vier Gegentoren gegen Juventus und viel Kritik im Anschluss zeigt Yann Sommer in der Champions League gegen Ajax eine starke Reaktion – und verdient sich Lob von allen Seiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach zwei Liga-Pleiten in Folge und vier Gegentoren gegen Juventus gerät Yann Sommer in der italienischen Presse in die Kritik. Auch einige Fans in den sozialen Netzwerken äussern Zweifel.

Der Schweizer liefert die Antwort auf dem Platz und zeigt in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam eine tadellose Leistung.

Prompt wird Sommer mit Lob überschüttet – ob von Teamkollegen, Trainer, Fans oder Medien. Mehr anzeigen

Erst vor wenigen Tagen gerät Inter-Goalie Yann Sommer nach vier Gegentoren gegen Juve und der zweiten Liga-Pleite in Folge ins Kreuzfeuer der Kritik. «Sommer, so nicht: zwei entscheidende Fehler bei vier Gegentoren», titelt etwa die «Gazzetta dello Sport» und ahnt bereits eine Wachablösung: «Die Vermutung, dass er zu einem Problem werden könnte, reisst nicht ab. Ist es Zeit für Martinez?»

Sommer liefert die passende Antwort auf dem Platz. Zum Champions-League-Auftakt hält er seinen Kasten im Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam dicht – und rettet Inter kurz vor der Pause mit einer Glanzparade vor dem Rückstand.

«Wenn der reingeht, dann steht es 1:0 für sie und wir sind hier auswärts, das ist nicht einfach. Es war eine wichtige Parade für Yann und er hat uns in dieser Situation sehr geholfen», bedankt sich Teamkollege Manuel Akanji nach dem Spiel.

Akanji lobt Sommer: «Wenn der reingeht, dann …» Manuel Akanji analysiert den 2:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam und bedankt sich auch bei Yann Sommer. (Englisch) 17.09.2025

Rückendeckung vom Trainer

Ob bei den Fans in den sozialen Netzwerken oder in der italienischen Presse – nach dem tadellosen Auftritt ist Sommer wieder der gefeierte Mann. «Von den Patzern zu den Wundern: In Amsterdam hat Sommer Inter schon (wieder) erobert», schreibt die «Gazzetta». So schnell kann es gehen.

Inter-Trainer Cristian Chivu derweil stärkt seinem Stammgoalie schon vor dem Auftritt in Amsterdam den Rücken. «Ich habe nie über einen Wechsel im Tor gesprochen. Ich finde es nicht richtig, Yann Sommer an den Pranger zu stellen und mit Steinen zu bewerfen», unterstreicht Chivu an der Medienkonferenz zum Ajax-Spiel.

Und weiter: «Yann ist ein wichtiger Spieler für uns, er hat im letzten Jahr starke Leistungen gezeigt. (...) Ich werde ihn nicht auswechseln, nur weil es die Fans verlangen.»

Ajax – Inter 0:2 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 17.09.2025