«Es wäre unglaublich schön» Der FCB ist heiss auf Yann Sommer – aber ist ein Transfer überhaupt realistisch?

Jan Arnet

20.1.2026

Die blue Sport Experten Rolf Fringer und Christian Schneuwly sprechen über eine mögliche Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel.

20.01.2026

Yann Sommers Vertrag in Mailand läuft im Sommer aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Manch ein FCB-Fan träumt von einer Rückkehr. Sommers Fokus ist aber noch bei Inter. Heute kommt's zum Knüller gegen Arsenal.

Jan Arnet

20.01.2026, 12:00

20.01.2026, 12:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem angekündigten Abschied von Marwin Hitz wird Yann Sommer als möglicher Nachfolger im Tor des FC Basel gehandelt, da sein Vertrag bei Inter Mailand im Sommer ausläuft.
  • Sommer zeigte sich vor einem Jahr von einer Rückkehr zu seinem «Herzensklub» nicht abgeneigt, doch laut Medienberichten will er seine Karriere auf höchstem Niveau fortsetzen.
  • In seinem wohl letzten halben Jahr bei Inter strebt Sommer noch Titel an, mit dem Serie-A-Spitzenreiter geht es nun im Champions-League-Kracher gegen Arsenal (21.00 Uhr live auf blue Sport).
Mehr anzeigen

Marwin Hitz hat mit seiner Abschiedsankündigung eine Welle von Gerüchten ausgelöst. Wer beerbt den 38-Jährigen im Tor des FC Basel? Zahreiche Namen geistern herum – unter anderem auch derjenige von Yann Sommer.

Der Vertrag des Ex-Nati-Goalies läuft Ende Saison aus. Zuletzt hiess es in italienischen Medien, dass eine Verlängerung kein Thema sei. Mit seinen 37 Jahren könnte Sommer auch tatsächlich bereit sein für eine Rückkehr in die Schweiz.

Als er vor einem Jahr in der SRF-Sendung «Gredig direkt» auf eine mögliche FCB-Rückkehr angesprochen wurde, machte Sommer klar, dass er sich das durchaus vorstellen könne. «Der FCB ist mein Herzensklub, ich verfolge den Verein immer noch sehr. Wir werden sehen.»

«Sommer zu Basel? Undenkbar ist das nicht»

blue Sport weiss, dass der FC Basel heiss wäre auf einen spektakulären Transfer. Der Klub versucht, den ehemaligen FCB-Junior von einer Rückholaktion zu überzeugen. Sommer kam 2003 als 14-Jähriger in die Nachwuchsabteilung der Bebbi und machte 170 Spiele für die Profis, ehe er den Verein 2014 Richtung Mönchengladbach verliess.

Die blue Sport Experten würde ein Comeback freuen. Pascal Zuberbühler spricht von einem «Hollywood-Streifen mit einem fantastischen Happy End» und einem «wunderbaren Märchen». Christian Schneuwly sieht es genau gleich: «Yann Sommer zurück zum FCB – das wäre eine unglaublich schöne Geschichte.»

Die Frage sei nur, welchen Ehrgeiz Sommer mit seinen 37 Jahren noch habe. Ob er noch ein anderes Land sehen wolle oder bereit sei für den Schritt zurück in die Schweiz. «Es kommt drauf an, wie es bei Inter weitergeht und ob er den Vertrag verlägern kann», sagt Rolf Fringer. «Wenn das nicht der Fall ist – warum nicht in Basel noch zwei, drei Jahre spielen? Undenkbar ist das nicht. Er hat ja eine Basler Vergangenheit und kennt die Leute da.»

Knüller gegen Arsenal am Dienstagabend auf blue Sport

Der Ball liegt bei Sommer. Zuletzt war in der «Basler Zeitung» allerdings zu lesen, dass den 94-fachen Nationalspieler kein Heimweh plage und er «seine Karriere auf höchstmöglichem Niveau fortsetzen» wolle. Interessiert sollen auch die türkischen Top-Klubs Galatasaray und Fenerbahçe sein.

Wie auch immer: In seinem wahrscheinlich letzten halben Jahr bei Inter Mailand will Sommer auf jeden Fall noch einmal Vollgas geben und Titel gewinnen. In der Serie A liegen die Nerazzurri an der Tabellenspitze und auch in der Champions League ist Inter auf Kurs. Vor dem 7. Spieltag liegen Sommer und Co. auf Platz 6.

Heute Dienstag kommt es in der Königsklasse allerdings zum grossen Kräftemässen mit der aktuell vielleicht besten Mannschaft Europas: Inter empfängt Premier-League-Leader Arsenal – blue Sport überträgt den Knüller live, Anpfiff ist um 21 Uhr.

UHD HDR FC Internazionale Milano - Arsenal FC
UHD HDR FC Internazionale Milano - Arsenal FC

Di 20.01. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Internazionale Milano - Arsenal FC

Mit tv.blue.ch mieten

«Das Spiel wird eine grosse Herausforderung für uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir bereit sein werden», sagt Manuel Akanji vor dem Top-Spiel. Der Nati-Spieler hält Arsenal für eines der besten Teams Europas, aber nicht das beste. «Die Bayern sind meiner Meinung nach aktuell die Besten. Sie spielen sehr guten Fussball und schiessen viele Tore.»

20.01.2026

15.01.2026

