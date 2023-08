Die grössten Schweizer Sternstunden in der Champions League In der Geschichte der Champions League gelang es auch einigen Schweizer Teams, für Überraschungen zu sorgen. Hier sind die grössten Schweizer Sternstunden in der Königsklasse. 15.09.2021

YB träumt von der Königsklasse. Ein Sieg fehlt noch, um die Champions League zurück in die Schweiz zu holen. Legendäre Europacup-Abende gab es immer mal wieder. Hier sind die grössten Schweizer Erfolge der Neuzeit.

Sternstunden auf der europäischen Bühne: Davon hat es aus Schweizer Sicht schon einige gegeben. Die Berner Young Boys wollen für die nächsten dieser Momente sorgen – auf dem ganz grossen Parkett nämlich.

YB träumt von der Champions League. Doch bevor dieser Traum wahr wird, muss der Schweizer Meister beim Spiel des Jahres gegen Maccabi Haifa ran. Eine einzige Hürde ist noch zu überspringen. Das Hinspiel beim israelischen Meister endete mit 0:0. Für das Rückspiel am Dienstag braucht es also einen Sieg. Egal ob nach regulärer Spielzeit, Verlängerung oder im Penaltyschiessen.

Die Champions League soll zurück in die Schweiz, denn die Schweizer Klubs haben schon historisches geschafft. Wir haben eine Auswahl der grössten Siege im Europa-Pokal zusammengestellt.

Umfrage Was ist der grösste Sieg eines Schweizer Klub-Teams im Europapokal? Mitmachen

Live Fussball: BSC Young Boys - Maccabi Haifa FC Di 29.08. 20:10 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: BSC Young Boys - Maccabi Haifa FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4T 4h 1min 42sek

1991/92: Xamax schlägt Real Madrid

Im Uefa-Cup-Achtelfinal siegt Neuchâtel Xamax im Hinspiel gegen Real Madrid dank einem Tor von Ibrahim Hassan überraschend mit 1:0. Das Team von Roy Hodgson taucht danach aber im Rückspiel glatt mit 0:4.

Startaufstellung Xamax: Delay; Fasel, Fernandez, Lüthi, Ramzy; Perret, B. Sutter, Rothenbühler; H.Hassan, I.Hassan

Startaufstellung Real Madrid: Buyo; Chendo, Villarroya, Rocha, Sanchís, Hierro; Míchel, Gordillo, Hagi, Milla Aspas; Butragueño

1995/96: Luganos Sternstunde gegen Inter

Mit einem Sieg über Inter Mailand in der ersten Runde des Uefa-Cups feierte der FC Lugano im Herbst 1995 sein europäisches Highlight. Inter taumelte, Gianluca Pagliuca patzte zweimal gegen José Carrasco. Mit Lugano ging es danach aber bergab bis zum Konkurs.

Startaufstellung Lugano: Walker; Fornera, Carrasco, Morf, Penzavalli, Mauro Galvão; Gentizon, Esposito, Colombo, Igor Shalimov; Erceg

Startaufstellung Inter: Pagliuca; Fresi, Paganin, Centofanti, Roberto Carlos; Festa, Zanetti; Seno Carbone, Rambert; Ganz

1995/96: Murat Yakin schiesst gelobtes Ajax ab

Das Ajax Amsterdam von Louis van Gaal galt in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre neben Juventus Turin als das beste Team Europas. Murat Yakin und die Grasshoppers hinderte dies am 25. September 1996 nicht daran, den Favoriten in Amsterdam mit 1:0 zu bezwingen.

Startaufstellung GC: Foletti; Haas, Geiger, Gren, Vega, Thüler; Koller, Lombardo, Magnin, Comisetti; Ibrahim

Startaufstellung Ajax Amsterdam: Van der Sar; Blind, Bogarde, F. de Boer, Reiziger; Davids, Litmanen; Overmars, R. de Boer, George, Kluivert

2000/01: St. Gallens Coup gegen Chelsea

Das Hinspiel in London hatte Chelsea nach einem missglückten Ausflug von Goalie Stiel 1:0 gewonnen, die Ostschweizer erlebten dann im Exil in Zürich (Hardturm) ihre Europacup-Sternstunde. Mit einem 2:0 (Tore Müller und Amoah) warf die Mannschaft von Meistertrainer Marcel Koller Chelsea aus dem Uefa-Cup. Ein Spieler mit Schweizer Bezug erlebte einen Horrror-Abend: Roberto Di Matteo zog sich bei einem Tackling einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Die Verletzung bedeutete das Karriereende für den in Schaffhausen aufgewachsenen Italiener.

Startaufstellung St. Gallen: Stiel; Zwyssig, Dal Santo, Zellweger; Müller, Guido, Imhof, Nixon, Jairo; Amoah, Gane

Startaufstellung Chelsea: Cudicini; Bogarde, Leboeuf, Le Saux, Melchiot, Panucci, Di Matteo, Morris; Zola, Flo, Hasselbaink

2002/03: Basel holt Remis gegen Liverpool

Das Spiel – einige bezeichnen es als eines der mitreissendsten auf Schweizer Boden, ist unvergessen: die furiose Anfangsphase mit drei Basler Toren in der ersten halben Stunde, die Dramatik in der zweiten Halbzeit, das grosse Zittern in der Endphase, die Erlösung mit dem Schlusspfiff. Dank dem legendären 3:3 nach 3:0-Führung gegen das grosse Liverpool überstand der FCB als erste Schweizer Mannschaft die Gruppenphase der Königsklasse.

Startaufstellung Basel: Zuberbühler; Zwyssig, M. Yakin, Haas, Atouba; Esposito, H. Yakin, Cantaluppi, Ergić; Giménez, Rossi

Startaufstellung Liverpool: Dudek; Hyypiä, Riise, Carragher, Traoré; Šmicer, Murphy, Hamann, Gerrard; Heskey, Owen

2009/10: Tihinens Kunststück düpiert Milan

Ende September 2009 reiste ein FC Zürich in der Krise nach Mailand und gewann dort in der Champions League sensationell gegen Milan. Das entscheidende Tor zum 1:0 erzielte der finnische Verteidiger Hannu Tihinen mit dem Absatz. Als wären sogar «Künstler wie Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimovic oder Gianfranco Zola neidisch auf ihn», schrieb die «Gazzetta dello Sport» am Tag danach.

Startaufstellung FC Zürich: Leoni; Koch, Barmettler, Tihinen, Rochat; Gajic, Aegerter, Okonkwo; Margairaz; Vonlanthen, Djuric

Startaufstellung Milan: Storari; Abate, Nesta, Kaladse, Jankulovski; Flamini, Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Pato, Filippo Inzaghi

2011/12: Basel eliminiert ManUtd

Der 7. Dezember 2011 wird den Fans des FC Basel auf ewig in Erinnerung bleiben. Dank dem 2:1-Heimsieg gegen Manchester United erreichten die Basler überraschend die Achtelfinals der Champions League.

Dem grossen Manchester United von Trainer Sir Alex Ferguson hatte man bereits im Auswärtsspiel ein 3:3 abgeknöpft. Im Achtelfinal-Hinspiel geht das Märchen weiter – gegen Bayern München gewinnt man dank des Treffers von Valentin Stocker mit 1:0. Im Rückspiel kassiert der FCB dann aber eine 0:7-Pleite und scheidet aus.

Startaufstellung Basel: Sommer; Park, Dragović, Abraham, Steinhöfer; Shaqiri, F. Frei, Cabral, G. Xhaka; Streller, A. Frei

Startaufstellung Manchester United: De Gea; Evra, Jones, Ferdinand, Smalling, Vidić; Giggs, Park, Young; Rooney, Nani

Dragovic, Sommer und Xhaka feiern die Sensation über ManUtd. Bild: Keystone

2012/13: Basel bodigt Tottenham

Der FC Basel erreichte im April 2013 zum bislang einzigen Mal die Halbfinals im Europacup. Er setzte sich im Viertelfinal der Europa League vor traumhafter Kulisse im St.-Jakob-Park gegen Tottenham im Penaltyschiessen durch (sowohl Hinspiel wie auch Rückspiel gingen 2:2 aus) und träumte danach zu Recht vom ganz grossen Coup. Dafür reichte es dann nicht ganz. Im Halbfinal verloren die Beppi zweimal gegen den damaligen Champions-League-Titelhalter Chelsea.

Startaufstellung Basel: Sommer; P. Degen, Schär, Dragović, Park; Dié, F.Frei, Elneny; Streller, Stocker, Salah

Startaufstellung Tottenham: Friedel; Walker, Dawson, Vertonghen, Naughton: Parker, Dembélé; Holtby G. Sigurdsson, Dempsey; Adebayor

2014/15: Basel haut Liverpool raus

Der FCB bezwingt in der Champions-League-Gruppenphase die Reds zu Hause mit 1:0. Das goldene Tor erzielt Marco Streller. Im Rückspiel an der Anfield Road holt sich das Team von Paulo Sousa ein 1:1 und qualifiziert sich damit für den Achtelfinal.

Startaufstellung Basel: Vaclík; Schär, Suchý, Safari, T. Xhaka; F. Frei, Dié, Hamoudi, Elneny; Embolo, Streller

Startaufstellung Liverpool: Mignolet; Manquillo, Škrtel, Lovren, José Enrique; Henderson, Gerrard, Marković; Coutinho, Balotelli, Sterling

2017/18: Lang schiesst den FCB gegen ManUtd ins Glück

Im Hinspiel kassiert man in der Champions-League-Gruppenphase gegen die Red Devils noch eine 0:3-Schlappe. Im Rückspiel gelingt Offensiv-Verteidiger Michael Lang in der 89. Minute dann der Lucky Punch. Trainer-Legende José Mourinho hat gegen Champions-League-Rookie Raphael Wicky das Nachsehen.

Startaufstellung Basel: Vaclik; Suchy, Akanji, Balanta, Petretta, Lang; Dié, Zuffi, Elyounoussi, Steffen; Oberlin

Startaufstellung Manchester United: Romero; Blind Smalling, Rojo, Darmian; Herrera, Pogba, Fellaini; Martial, Lingard; Lukaku

2018/19: YB besiegt Juve

Die Young Boys beenden ihre Premiere in der Königsklasse mit einem 2:1 gegen Juventus Turin. Beide Berner Tore erzielte Goalgetter Guillaume Hoarau; das erste auf Penalty, das zweite nach einem magistralen Steilpass von Nicolas Moumi Ngamaleu. Der italienische Rekordmeister mit Cristiano Ronaldo stand aber vor der Partie als Achtelfinalist fest, YB war schon ausgeschieden – dennoch war es ein starkes Ausrufezeichen des Schweizer Meisters.

Startaufstellung YB: Wölfli; Camara, Benito, Lauper, Garcia, Mbabu; Sow, Aebischer, Fassnacht, Ngamaleu, Hoarau

Startaufstellung Juventus: Szczesny; Bonucci, Rugani, De Sciglio, Cuadrado; Bentancur, Pjanic, Bernardeschi; Ronaldo, Douglas Costa, Mandzukic

2021/22: YB schlägt Man Utd

Die Young Boys hätten nicht besser in die Gruppenphase der Champions League starten können. Die über die 90 Minuten überlegenen Berner besiegen im vollen Wankdorf den hohen Favoriten Manchester United dank einem Tor von Jordan Siebatcheu in der 95. Minute 2:1.

Startaufstellung YB: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins; Fassnacht, Aebischer, Moumi Ngamaleu; Elia.

Startaufstellung Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Van de Beek; Ronaldo.

Young Boys – Manchester United 2:1 Eine historische Fussballnacht im Berner Wankdorf ist zu Ende. Siebatcheu schiesst überragende Young Boys in der 95. Minute zu einem 2:1 Sieg über Manchester United. Wow! 15.09.2021

2022/23: Basel träumt vom Conference-League-Final

Der FC Basel drehte bei der Fiorentina im Halbfinal-Hinspiel der Conference League die Partie und verschaffte sich für das Rückspiel eine hervorragende Ausgangslage. Doch der Final-Traum platzte in Spiel zwei in der 129. Minute. Die Bebbi waren lange Zeit im Rennen, um eine Final-Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.

Startaufstellung Basel: Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni.

Startaufstellung Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Fiorentina – Basel 1:2 UEFA Conference League, Halbfinal-Hinspiel, Saison 2022/23 11.05.2023

Anm. d. Red: Text mit Material von Keystone-SDA