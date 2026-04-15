Mega-Patzer von Neuer nach 35 Sekunden: Güler schiesst Real früh in Führung 15.04.2026

In Madrid glänzte Bayern-Keeper Manuel Neuer noch mit zahlreichen Paraden, beim Rückspiel in München dann der grosse Patzer nach 35 Sekunden. Die Szene im Video.

«Was macht Neuer? Was ist das? Was ist los?» – blue Sport Kommentator Marko Vucur bleibt beim Viertelfinal-Rückspiel zwischen den Bayern und Real bereits nach 35 Sekunden die Luft weg.

Der Grund: Bayern-Keeper Manuel Neuer spielt die Kugel nach einer halben Spielminute direkt in die Füsse von Real-Angreifer Arda Güler (siehe Video oben). Der junge Türke bedankt sich und netzt problemlos zum 1:0 für die Madrilenen ein.

Zum Glück für die Bayern gleicht Aleksandar Pavlovic die Partie nur kurze Zeit später in der 5. Minute wieder aus.

Der grobe Patzer dürfte die Diskussionen über eine Rückkehr Neuers in die deutsche Nationalmannschaft für die WM 2026 wieder etwas dämpfen. Diese waren nach der irren Paradenshow des 40-Jährigen im Hinspiel in Madrid wieder aufgekommen.

«Das Spiel letzten Dienstag war wirklich Topniveau. Wenn er so spielt, weshalb soll er dann nicht weitermachen?», hatte Bayern-Boss Max Eberl vor dem Rückspiel in der Allianz-Arena noch gegenüber blue Sport gesagt. Neuers Vertrag in München ist noch bis Ende Juni diesen Jahres gültig.