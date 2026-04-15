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Mega-Patzer im Video «Was macht Neuer? Was ist das? Was ist los?»

Tobias Benz

15.4.2026

Mega-Patzer von Neuer nach 35 Sekunden: Güler schiesst Real früh in Führung

Mega-Patzer von Neuer nach 35 Sekunden: Güler schiesst Real früh in Führung

15.04.2026

In Madrid glänzte Bayern-Keeper Manuel Neuer noch mit zahlreichen Paraden, beim Rückspiel in München dann der grosse Patzer nach 35 Sekunden. Die Szene im Video.

Tobias Benz

15.04.2026, 21:30

15.04.2026, 21:33

«Was macht Neuer? Was ist das? Was ist los?» – blue Sport Kommentator Marko Vucur bleibt beim Viertelfinal-Rückspiel zwischen den Bayern und Real bereits nach 35 Sekunden die Luft weg. 

Der Grund: Bayern-Keeper Manuel Neuer spielt die Kugel nach einer halben Spielminute direkt in die Füsse von Real-Angreifer Arda Güler (siehe Video oben). Der junge Türke bedankt sich und netzt problemlos zum 1:0 für die Madrilenen ein.

Zum Glück für die Bayern gleicht Aleksandar Pavlovic die Partie nur kurze Zeit später in der 5. Minute wieder aus.

Champions League im Video-Ticker. Irres Fussballspiel in München: Bayern stürmen aus den Katakomben – Diaz vergibt 3:3

Champions League im Video-TickerIrres Fussballspiel in München: Bayern stürmen aus den Katakomben – Diaz vergibt 3:3

Der grobe Patzer dürfte die Diskussionen über eine Rückkehr Neuers in die deutsche Nationalmannschaft für die WM 2026 wieder etwas dämpfen. Diese waren nach der irren Paradenshow des 40-Jährigen im Hinspiel in Madrid wieder aufgekommen.

«Das Spiel letzten Dienstag war wirklich Topniveau. Wenn er so spielt, weshalb soll er dann nicht weitermachen?», hatte Bayern-Boss Max Eberl vor dem Rückspiel in der Allianz-Arena noch gegenüber blue Sport gesagt. Neuers Vertrag in München ist noch bis Ende Juni diesen Jahres gültig.

Eberl über Neuer: «Weshalb soll er nicht weitermachen?»

Eberl über Neuer: «Weshalb soll er nicht weitermachen?»

15.04.2026

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