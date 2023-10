Marcel Reif ist als Experte für blue Sport im Einsatz. blue Sport

Am Mittwoch muss YB in der Champions League auswärts bei Roter Stern Belgrad ran. «Ein halbes Endspiel» sei das, meint blue Sport Experte Marcel Reif und verrät, was die Berner tun müssen, um eine Chance zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch spielt YB in der Champions auswärts bei Roter Stern Belgrad (21 Uhr/blue Sport).

Marcel Reif spricht von einem «halben Endspiel», weil es für die beiden Teams in der Gruppe mit ManCity und Leipzig wohl nur darum gehe, wer Gruppendritter wird.

Der Experte erwartet «ein Spiel auf Augenhöhe», allerdings nur dann, wenn YB mutig auftritt. Mehr anzeigen

In der Gruppe G blieben zum Auftakt Überraschungen aus. YB verlor zuhause gegen RB Leipzig 1:3, mit dem gleichen Resultat unterlag Roter Stern auswärts Manchester City. Dass die Belgrader nicht noch höher abgewatscht wurden, lag in erster Linie an Torwart Omri Glazer. Der 27-jährige Israeli lief zur Höchstform auf und zeigte mehrere starke Paraden.

Offensiv bestach Roter Stern in der ersten Halbzeit durch gnadenlose Effizienz: Ein Schuss, ein Tor, 1:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit hat Roter Stern zwei weitere Schüsse abgegeben, ManCity verbuchte auf der Gegenseite 37 Abschlüsse, drei davon zappelten im Netz.

Ein Schwergewicht ist Roter Stern, das in der Saison 1990/91 noch den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte, längst nicht mehr. Von 13 Champions-League-Spielen hat das Team aus Serbien zehn verloren. Mit YB reist nun aber ebenfalls kein internationales Schwergewicht an – und die Berner sind ganz besonders in der Fremde ein graues Mäuschen. Bei den letzten beiden Kampagnen (2018/19 und 2021/22) hat YB auswärts aus sechs Spielen nur einen Punkt geholt.

Marcel Reif glaubt an «ein Duell auf Augenhöhe»

Wer ist denn nun eigentlich Favorit in diesem Spiel? blue News bittet Marcel Reif um eine Einschätzung.

Was muss YB tun, um das Spiel gegen Roter Stern zu gewinnen?

Also ich war einmal in diesem Stadion. Ich mag das Wort Hexenkessel nicht, aber wenn es irgendwo stimmt, dann ist es das Stadion von Roter Stern. Also dort ist einiges los. Man muss mit Mut hinfahren.

Wenn du da reingehst und die Hosen voll hast, dann wird’s nix. YB konzentriert sich, wie man merkt, wenn man auf die Liga guckt, schon sehr massiv auf Champions League erstmal. Es ist ein halbes Endspiel, denn es wird um Platz 3 in der Gruppe gehen. Insofern muss YB mit Mut hinfahren, du hast eigentlich auswärts nichts zu verlieren. Dann könnte es gehen, aber es wird schwer.

Aber hat YB genügend Qualität in der Mannschaft, um dort zu bestehen?

Also Roter Stern Belgrad zählt nicht zu den grössten Adressen in Europa. Früher waren sie mal eine grosse Mannschaft. Heute zählen sie wirklich nicht zu den stärksten Adressen. Ich glaube, es ist ein Duell auf Augenhöhe. Das sind zwei Klubs, die in etwa, was die Ligen angeht, ähnlich einzuordnen sind. Die Qualität hat YB. Die Frage ist, kriegen sie die in diesem Stadion dort auf den Platz. Und genau diese Fragen können natürlich nur die Spieler beantworten.

Roter Stern Belgrad gegen YB wird um 21.00 Uhr angepfiffen, auf blue Sport bist du, wie bei jeder anderen Champions-League-Partie auch, live dabei.

Live Fussball: FK Crvena Zvezda - BSC Young Boys Mi 04.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: FK Crvena Zvezda - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3h 23min 3sek

Das könnte dich auch interessieren

Darian Males: «Für mich wird das Spiel in Belgrad sehr speziell werden» Für Darian Males wird das Spiel in Belgrad speziell werden. Seine serbischen Verwandten werden im Stadion sitzen und auch Roter Stern unterstützen. 03.10.2023

Cedric Itten: «Wir wissen, dass gegen Belgrad etwas möglich ist» Nach dem Fehlstart in die Gruppenphase der Champions League ist Cedric Itten überzeugt, das YB in Belgrad seine Chance packen wird. 02.10.2023