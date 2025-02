Fredi Bobic über Vinicius Junior: «Wenn er Mbappé als Problem sieht, muss er den Verein sofort wechseln» 11.02.2025

Immer wieder keimen Gerüchte auf, dass sich Vinicius Junior und Kylian Mbappé bei Real Madrid nicht so richtig verstehen. blue Sport Experte Fredi Bobic spricht Klartext: «Wenn Vini beleidigt ist, dann soll er nach Saudi-Arabien gehen.»

Sandro Zappella Sandro Zappella

Das Verhältnis der beiden Real-Madrid-Superstars Kylian Mbappé und Vinicius Junior soll angespannt sein. Die Thematik wird im Champions-League-Studio von blue Sport angesprochen. Experte Fredi Bobic hat eine klare Meinung dazu: «Wenn Vinicius Junior Mbappé als Problemfall sieht, dann muss er den Verein sofort wechseln. Das ist gegen das Teamgefüge normalerweise. Auch Superstars müssen sich diesem Gefüge auch mal beugen.»

Bobic erklärt das Problem mit der Position von Vini Junior: «Vinicius Junior hat seine grösste Stärke auf der Seite. Vini Junior ist kein Mittelstürmer, er kann nicht in der Mitte spielen, auch wenn er es vielleicht denkt.» Bei Mbappé hingegen sei das ein bisschen anders, der habe sich daran gewöhnt, auch mal in der Mitte zu spielen. Vini Junior aber brauche seinen Platz auf der Seite: «Die Tiefenläufe, das ist seine grosse Stärke. Dann wird er seine Tore auch machen.»

Bobic wählt im Bezug auf Vini Junior dann klare Worte: «Ich hoffe nicht, dass das Gerücht so stimmt, dass er beleidigt ist. Denn wenn er beleidigt ist, dann soll er nach Saudi-Arabien gehen.»

Jeder will den Status der Nummer 1

Auch blue Sport Experte Marco Streller äussert sich in der Folge noch zur Diskussion um Vini Junior und Mbappé: «Es gibt schon die eine oder andere Situation, in der man sieht, wenn einer der beiden am Ball ist und schiesst, aber er hätte tendenziell abspielen können: Dann ist es grad wieder eine Riesen-Diskussion.»

Streller – genauso wie Bobic – einst selbst ein Top-Mittelstürmer, erklärt: «Wenn du im Fussball nur schon eine Milisekunde zu überlegen beginnst, ist es immer sehr, sehr gefährlich. Ich glaube schon, dass jeder den Status haben will, die Nummer 1 zu sein da vorne.»

Wie sich Vini Junior und Kylian Mbappé gegen Manchester City präsentieren, siehst du live auf blue Sport oder im Video-Ticker auf blue News.