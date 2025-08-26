  1. Privatkunden
Champions-League-Playoffs im Stream Wer qualifiziert sich für die Königsklasse?

Andreas Lunghi

26.8.2025

Pafos geht mit einem 2:1 ins Rückspiel gegen Roter Stern. Hier kannst du die Partie im Live-Stream verfolgen. Das Ticket bereits gesichert hat sich der kasachische Meister.

Redaktion blue Sport

26.08.2025, 20:50

26.08.2025, 21:55

Bodö/Glimt steht nach dem 5:0-Hinspielsieg gegen Sturm Graz bereits so gut wie sicher in der Königsklasse.

Die Dienstag-Spiele in der Übersicht

Kairat Almaty steht in der Champions League

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

Kairat Almaty – Celtic 3:2 n.P.

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Celtic Glasgow scheitert in den Playoffs für die Ligaphase der Champions League überraschend an Kairat Almaty.

Im Duell zwischen dem schottischen und dem kasachischen Meister entschied nach zwei torlosen Spielen inklusive Verlängerung das Penaltyschiessen.

Im Penaltyschiessen in Almaty wehrte der kasachische Goalie Temirlan Anarbekow zwei Elfmeter ab, Celtics Kasper Schmeichel sah einen Versuch der Gastgeber von der Latte abprallen.

Erst zum zweiten Mal nach Astana (2015/2016) wird ein Verein aus Kasachstan an der Champions League teilnehmen.

Basels Traum von der Königsklasse. Magnin und Schmid sind heiss auf das Kopenhagen-Duell

Basels Traum von der KönigsklasseMagnin und Schmid sind heiss auf das Kopenhagen-Duell

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Carouge – Stade Nyonnais 1:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

26.08.2025

