Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. 04.03.2026

Erlebe das Finale der Königsklasse live. blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026.

Redaktion blue Sport René Weder

Der Preis

blue Sport und fussballreisen.com verlosen zwei Premium-Tickets (Sitzplätze in der 1. Kategorie) für das Finalspiel der UEFA Champions League am Samstag, 30. Mai 2026, in Budapest. Im Preis inbegriffen sind: Flüge für zwei Personen (retour) ab Zürich nach Budapest sowie zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer (inkl. Frühstück) im 4-Sterne-Hotel K+K Hotel Opera Budapest. Die Hinreise findet am Freitag, 29. Mai 2026, die Rückreise am Sonntag, 31. Mai 2026, statt.

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 26. April 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

Die Flüge sowie Hotelübernachtungen sind gesponsert von fussballreisen.com. Die Matchtickets werden von blue Sport zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 26. April 2026, 23:59 Uhr.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.

Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und fussballreisen.com verwendet werden dürfen. blue Sport und fussballreisen.com verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Die Flüge und Hotelübernachtungen werden von fussballreisen.com gesponsert, die Matchtickets von blue Sport zur Verfügung gestellt.