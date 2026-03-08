  1. Privatkunden
Wettbewerb Gewinne zwei Premium-Tickets inkl. Flug und Hotel für das Champions-League-Finale in Budapest

René Weder

8.3.2026

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026.

04.03.2026

Erlebe das Finale der Königsklasse live. blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026.

Redaktion blue Sport

08.03.2026, 03:00

Der Preis

blue Sport und fussballreisen.com verlosen zwei Premium-Tickets (Sitzplätze in der 1. Kategorie) für das Finalspiel der UEFA Champions League am Samstag, 30. Mai 2026, in Budapest. Im Preis inbegriffen sind: Flüge für zwei Personen (retour) ab Zürich nach Budapest sowie zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer (inkl. Frühstück) im 4-Sterne-Hotel K+K Hotel Opera Budapest. Die Hinreise findet am Freitag, 29. Mai 2026, die Rückreise am Sonntag, 31. Mai 2026, statt.

Hier teilnehmen!

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.

Kompakt

  • Der Preis: 2 Premium-Tickets (1. Kategorie) für das Finale der UEFA Champions League am 30. Mai 2026 in Budapest,
  • 2 Übernachtungen in einem Doppelzimmer (inkl. Frühstück) im 4-Sterne-Hotel K+K Hotel Opera Budapest.
  • Flug (retour) für zwei Personen ab Zürich nach Budapest.
  • Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 26. April 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.
  • Die Flüge sowie Hotelübernachtungen sind gesponsert von fussballreisen.com. Die Matchtickets werden von blue Sport zur Verfügung gestellt.
  • Die Teilnahmebedingungen werden mit Absenden des nachfolgenden Formulars gemäss Wettbewerbsausschreibung (weiter unten) akzeptiert.
Mehr anzeigen

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 26. April 2026, 23:59 Uhr.
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden.

Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und fussballreisen.com verwendet werden dürfen. blue Sport und fussballreisen.com verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Die Flüge und Hotelübernachtungen werden von fussballreisen.com gesponsert, die Matchtickets von blue Sport zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Reisebedingungen

  • Die Teilnehmer*innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
  • Die Teilnehmer*innen müssen über gültige Reisedokumente verfügen.
  • Die Teilnehmer*innen prüfen vor der Anmeldung die Reisedaten und garantieren eine Reisefähigkeit an den genannten Daten.
Mehr anzeigen

Champions League

Champions League. Im Achtelfinal kommt's zum Kracher zwischen Real und ManCity

Champions LeagueIm Achtelfinal kommt's zum Kracher zwischen Real und ManCity

Bange Minuten um Real-Verteidiger. Asencio meldet sich nach Schrecksekunde und gibt Entwarnung

Bange Minuten um Real-VerteidigerAsencio meldet sich nach Schrecksekunde und gibt Entwarnung

Schweizer Schmach. Nach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Schweizer SchmachNach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Videos

Heftiger Zusammenprall zwischen Asencio und Camavinga

Heftiger Zusammenprall zwischen Asencio und Camavinga

Monacos Coulibaly sieht innert drei Minuten zweimal Gelb

Monacos Coulibaly sieht innert drei Minuten zweimal Gelb

Urs Meier über Juve-Platzverweis: «Für mich ist das nicht einmal Gelb»

Urs Meier über Juve-Platzverweis: «Für mich ist das nicht einmal Gelb»

