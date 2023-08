Die Young Boys haben vor dem Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Maccabi Haifa keine Personalsorgen und freuen sich auf eine tolle Atmosphäre. Seit Montag weilen die Young Boys in Israel und bereiten sich auf die wichtige Auswärtspartie in Haifa vor. Bis auf die drei Rekonvaleszenten David von Ballmoos, Ulisses Garcia und Felix Mambimbi sind alle Spieler mit dabei. Trainer Raphael Wicky hat also die Qual der Wahl. «Alle Spieler sind gesund, das ist natürlich fanatisch», sagte er im Rahmen der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel.

Das YB-Glas ist halbvoll Dürftiger Saisonstart? Die Berner Young Boys stemmen sich gegen diese Aussage und blicken optimistisch auf die «Mission Champions League-Quali» 23.08.2023