Schiri-Wirbel gegen PSG Bayern toben nach drei heiklen Szenen – wurden die Münchner benachteiligt?

Meier über Penalty-Szene: «Richtig, dass es keinen Elfmeter gibt» 06.05.2026

Schiri-Ärger bei den Bayern bei ihrem Halbfinal-Aus gegen PSG! Innert weniger Minuten ärgern sich die Münchner gleich dreimal über den Schiedsrichter. Zurecht? Die Meinungen gehen auseinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München scheitert im Champions-League-Halbfinal an Paris St. Germain. Nach dem 5:4-Sieg im Hinspiel reicht PSG im Rückspiel ein 1:1.

Mehrere umstrittene Szenen sorgen im Rückspiel für Diskussionen. Die Bayern ärgern sich über Schiedsricher João Pinheiro.

blue Schiedsrichter-Experte Urs Meier analysiert die Szenen – für Pinheiro gibt es Lob und Kritik. Mehr anzeigen

Es läuft die 29. Minute im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Bayern München und Paris St. Germain. Nach der 4:5-Pleite im Hinspiel liegen die Deutschen auch in München schon mit 0:1 zurück und suchen den Ausgleich. Dann bekommt der bereits verwarnte PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes den Ball an den Arm.

Die Bayern wollen einen Platzverweis sehen – stattdessen entscheidet Schiedsrichter João Pinheiro auf Freistoss für die Pariser. Konrad Laimer soll das Spielgerät bei seiner Balleroberung selbst mit der Hand kontrolliert haben, so zumindest die Sicht der Unparteiischen. Die Bayern schäumen vor Wut.

Keine zwei Minuten später werden die Proteste noch lauter. Als Vitinha den Ball im PSG-Strafraum klären will, schiesst der Portugiese an den ausgestreckten Arm von Teamkollege und Landsmann João Neves. Ganz München will einen Penalty – aber der portugiesische Schiri sagt «Não».

Alles korrekt, Urs Meier?

Alles richtig entschieden? In der ersten Handspiel-Szene lassen die TV-Bilder vermuten, dass Laimer den Ball gar nicht an der Hand hatte. «Das war kein Handspiel von Laimer. Und so hätte es Gelb-Rot für Mendes geben müssen», sagt blue Schiedsrichter-Experte Urs Meier. Er nimmt Pinheiro aber auch in Schutz: «Man sieht, dass er vom vierten Offiziellen den Input bekommen hat. Eigentlich hatte er es richtig gesehen.»

Diese Szene lässt die Bayern wüten 06.05.2026

Die heikle Strafraum-Szene habe der Unparteiische richtig bewertet, meint Meier: «Wohin geht der Ball, wenn die Hand nicht da ist? Irgendwo ins Mittelfeld. Es war ein starker Schuss, eine nahe Distanz. Wenn der Ball Richtung Tor geht, reden wir über den Elfmeter. Aber in diesem Fall bin ich voll beim Schiedsrichter. Meiner Meinung nach hat auch der VAR zurecht nicht eingegriffen.»

Diese Meinung teilen nicht alle. Der deutsche Ex-Spitzenschiri Manuel Gräfe etwa sagt bei der «Bild»-Zeitung: «Klarer Handelfmeter! Viel klarer als die Situation im Hinspiel. Er nimmt den Arm über die Schulter und der Arm geht in die Flugbahn. Völlig unverständlich, warum der VAR nicht eingreift.»

Im Regelbuch des International Football Association Board (IFAB) steht: «Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor – in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoss.»

Schiri pfeift auf eigene Faust Abseits

Einig dürften sich die beiden ehemaligen Schiedsrichter Meier und Gräfe aber bei einer anderen Szene aus der 23. Minute sein, als Harry Kane mit einem Steilpass lanciert wird. João Pinheiro pfeift auf eigene Faust Abseits, obwohl der Linienrichter die Fahne gar nicht hob.

«Da darf der Schiedsrichter nicht in den Lead gehen! Er muss warten, was der Assistent entscheidet», so Meier. Die TV-Wiederholung lässt wieder vermuten, dass der Schiedsrichter falsch lag.

«Da darf der Schiedsrichter nicht pfeifen» 06.05.2026

Erst in der Nachspielzeit findet Bayern durch Harry Kane noch zum 1:1-Ausgleich. Damit setzen sich die Pariser im Gesamtskore mit 6:5 durch und folgen Arsenal London in den Champions-League-Final. Dieser steigt am 30. Mai in Budapest.