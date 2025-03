Der erste Teil der Achtelfinals in der Königsklasse ist durch und die ersten Viertelfinalisten sind bekannt. blue Sport präsentiert dir die besten Szenen des Champions-League-Abends.

Traum-Assist und Traum-Tor: Yamal zieht eine Show ab

17 Jahre jung, aber abgezockt wie ein Routinier: Lamine Yamal bietet gegen Benfica von Beginn weg eine Show, dribbelt seine Gegenspieler reihenweise schwindelig und bringt Barcelona früh auf die Siegesstrasse. In der 11. Minute lässt er seine Gegenspieler alt aussehen und serviert Teamkollege Raphinha den 1:0-Führungstreffer auf dem Silbertablett.

Raphinha verwertet wunderbare Vorarbeit von Yamal 11.03.2025

In der 27. Minute schlägt der Ausnahmekönner dann selbst zu und schlenzt die Kugel herrlich zur erneuten Barcelona-Führung ins weite Eck. Es ist zugleich die Vorentscheidung in diesem Achtelfinal-Duell. Nach etwas mehr als 80 Minuten hat Yamal Feierabend – und wird bei seiner Auswechslung mit Standing Ovation verabschiedet.

Lamine Yamal mit Traumtor 11.03.2025

Mendes mit wegweisender Rettungstat

Liverpool legt im Rückspiel gegen PSG wie die Feuerwehr los und hat durch Mohamed Salah die grosse Chance auf die Führung. Der Ägypter hat die Rechnung aber ohne Nuno Mendes gemacht. Der blitzschnelle Verteidiger blockt den Schuss in extremis vor der Linie und verhindert den Kaltstart für PSG. Prompt schlägt es kurz darauf auf der Gegenseite ein. Dembélé markiert die Führung – und lanciert so die Wende. Am Schluss setzt sich PSG im Penaltyschiessen durch und beendet Liverpools Titelträume.

4. Minute: Mendes rettet gegen Salah auf der Linie 11.03.2025

Verwarnt und verletzt: Der bittere Abend von Mario Hermoso

Bayers Verteidiger Mario Hermoso kann Bayern-Stürmer Harry Kane nach einer gespielten halben Stunde nur mit einem Foul stoppen, wird verwarnt – und verletzt sich in der Aktion selbst an der Schulter. Minutenlang wird Hermoso anschliessend behandelt, offenbar muss ihm die Schulter wieder eingerenkt werden. Unter Schmerzen kehrt er für einige Minuten noch ins Spiel zurück, muss dann in der 38. Minute aber verletzt ausgewechselt werden.

Hermoso kugelt sich die Schulter aus und muss raus 11.03.2025

Ein einziger Leverkusener Volltreffer

Nach dem 0:3 im Hinspiel wird es für Bayer Leverkusen nichts aus dem Wunder gegen die Bayern. Granit Xhaka und Co. bleiben auch im Rückspiel ohne eigenen Torerfolg und scheiden mit dem Gesamtskore von 0:5 deutlich aus. Immerhin ein Volltreffer gelingt der Mannschaft von Xabi Alonso: Frimpong schiesst Gegenspieler Davies den Ball aus kürzester Distanz an den Kopf.

Mehr als ein Wirkungstreffer ist aber auch das nicht. Im Gegenteil: Davies kann nach kurzer Pflege weiterspielen, markiert wenig später gar das 0:2 für die Bayern und darf mit seinen Teamkollegen den Viertelfinal-Einzug bejubeln.

Frimpong trifft Davies aus kürzester Distanz am Kopf 11.03.2025

Ein Fehlentscheid ohne Konsequenzen

Im Halbzeitstudio von blue Sport ärgert sich Urs Meier über einen nicht gegebenen Penalty für die Bayern. Meier spricht eine Szene aus der 5. Minute an, in der Leverkusen-Verteidiger Jonathan Tah Starstürmer Harry Kane im Strafraum zu Boden reisst. «Wenn ein Verteidiger nur auf den Mann geht und für keinen Moment den Ball spielen will, dann ist das ein klarer Elfmeter. Wenn Bayern dieses Spiel noch aus der Hand geben sollte, wird das ein Riesen-Thema werden», sagt Meier. So weit kommt es bekanntlich nicht – und so bleibt der Fehlentscheid ohne Konsequenzen.

Urs Meier sieht Fehlentscheid gegen Bayern: «Das ist ein klarer Elfmeter» 11.03.2025

Die Highlights der ersten vier Achtelfinals

Leverkusen – Bayern 0:2 UEFA Champions League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 11.03.2025

Liverpool – PSG 1:4 n.P. UEFA Champions League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 11.03.2025

Inter – Feyenoord 2:1 UEFA Champions League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 11.03.2025