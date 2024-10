Sich kurz feiern lassen, dann Leibchen tauschen: Inter-Goalie Yann Sommer in Bern. KEYSTONE

Vor einem Jahr erntete YB-Verteidiger Mohamed Camara einen Shitstorm, weil er noch in der Pause ManCity-Star Haaland ums Shirt gebeten hat. Gegen YB löst YB die Trikotwünsche professioneller: Yann Sommer bringt sie in einem Plastiksack in die YB-Garderobe.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer hat den YB-Spielern nach dem Spiel in der Champions League ihre Trikotwünsche erfüllt.

Der Inter-Keeper ging mit einem Plastiksack voller Sommer-Shirts in die YB-Garderobe.

«Ich kenne viele Jungs bei YB und darum wollte auch ich mit ihnen Leibchen tauschen und sie wieder einmal sehen», so Sommer. Mehr anzeigen

Toller Auftritt, bitteres Ende für den Schweizer Meister gegen Inter Mailand. YB ist mit den Italienern auf Augenhöhe, hätte den ersten Punkt in der Champions League mehr als verdient, doch Inter-Superstar Marcus Thuram trifft in der 93. Minute zum 1:0 für Inter.

Ex-Nati-Goalie Yann Sommer tritt ohne Gegengoal und mit drei Punkten im Rucksack die Heimreise an. Davor sagt er noch in die Mikrofone, dass er sehr zufrieden sei mit dem Ausgang der Partie, dass es ein wichtiger Sieg sei und lobt den Gegner: «YB hat uns das Leben oft schwer gemacht. Wir haben gewisse Fehler zu viel gemacht und manchmal ein bisschen Glück gehabt.»

«Da waren etwa 20 Shirts im Plastiksack»

Sommer entführt zwar alle drei Punkte aus dem Wankdorf, lässt aber gleich einen Sack voll Inter-Shirts da. Sommer geht Minuten nach Schlusspfiff mit einem Plastiksatz in die YB-Kabine. Darauf angesprochen, sagt er: «Ich kenne viele Jungs bei YB und darum wollte auch ich mit ihnen Leibchen tauschen und sie wieder einmal sehen.»

Es scheint so, dass Sommer jedoch nicht nur einen YB-Profi glücklich macht, sondern quasi alle. Luzi Fricker erzählt im Podcast «Ersatzbankgeflüster» von «Radio Energy»: «Da waren ungefähr 20 T-Shirts in diesem Plastiksack.» Es habe so ausgesehen, als wären die Leibchen fein säuberlich zusammengelegt gewesen.

In Erinnerung: Camaras Peinlich-Aktion mit Haaland

Es scheint so, als habe man bei den Bernern aus der Vergangenheit gelernt. Noch in der letzten Champions-League-Kampagne hat YB-Verteidiger Mohamed Camara gegen ManCity noch auf dem Platz und in der Pause Super-Star Erling Haaland vor den Augen aller nach dessem Trikot gefragt. Haaland stülpte sich das Trikot beim Herauslaufen über und gibt es Camara, der sich artig bedankt.

Für seine Fan-Aktion erntete Camara einen Shit-Storm. Der Tenor: «Wie peinlich ist das denn!» Am Mittwoch im Wankdorf scheinen die Leibchen-Wünsche der YB-Spieler anders organisiert worden zu sein. Sommer macht den Boten und liefert die Shirts in die YB-Kabine.

45.+1.: Camara schnappt sich schon mal Haalands Trikot 07.11.2023