Sommer vor dem Finale: «Die Vorfreude ist gross» Vor dem grossen Champions-League-Finale gegen PSG spricht blue Sport mit Yann Sommer – ein Gespräch über Emotionen und Vorfreude. 30.05.2025

Der Champions-League-Final zwischen Inter und PSG wird auch zum Duell zweier Top-Goalies: Yann Sommer gegen Gianluigi Donnarumma. Sommer spricht mit blue Sport über seinen Kontrahenten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Duell zwischen PSG und Inter Mailand ist auch das Duell zweier Top-Torhüter.

Gianluigi Donnarumma hütet den Kasten der Pariser, bei den Mailändern steht Yann Sommer zwischen den Pfosten.

Die beiden Keeper kennen sich persönlich. Bei blue Sport bindet Sommer dem italienischen Schlussmann ein Kränzchen. Mehr anzeigen

Yann Sommer steht vor dem wohl grössten Spiel seiner Karriere. Im Final der Champions League will er mit Inter Mailand den Henkelpott gewinnen. Fährt er wie im Halbfinal gegen den FC Barcelona seine Pranken aus, dürften die PSG-Stars um Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia einen schweren Stand haben.

Doch auch die Inter-Offensivmänner wie Lautaro Martinez oder Marcus Thuram werden in der Allianz Arena in München Präzision an den Tag legen müssen. Mit Gianluigi Donnarumma steht bei PSG ebenfalls einer der besten Keeper der Welt zwischen den Pfosten.

Sommer: «Ich schaue Donnarumma schon seit Jahren zu»

«Ich freue mich auf das Duell gegen ihn», sagt Sommer im Gespräch mit blue Sport. Er habe den italienischen Keeper schon zwei, dreimal getroffen. «Ich schätze ihn als Goalie und als Mensch sehr.» Sommer lobt die Nummer 1 der Pariser in den höchsten Tönen: «Er ist ein toller Torwart. Ich schaue ihm sehr gerne zu, seit Jahren schon.»

Auf der persönlichen Ebene scheinen die beiden auf der gleichen Wellenlänge zu sein, als Spieler könnten sie unterschiedlicher aber nicht sein. «Er hat ein ganz anderes Profil als ich. Er ist viel grösser und hat einen anderen Stil», sagt Sommer.

Während Sommer auf der Linie und mit dem Ball am Fuss stark ist, ist Donnarumma im 1-gegen-1 absolute Spitzenklasse. Im Final werden beide ihre Stärken ausspielen müssen, um den ersten Champions-League-Sieg ihrer Karriere einzutüten.

Derselbe Goalie-Trainer

Obschon nur einer der beiden Keeper den Henkelpott in die Höhe stemmen kann, verbindet Sommer und Donnarumma etwas. Sie hatten denselben Goalie-Trainer. Gianluca Spinelli coachte zwischen 2018 und 2023 PSG mit Donnarumma, seither ist er bei Sommers Inter für die Torhüter verantwortlich. «Deshalb haben wir eine Verbindung», sagt Sommer über sein Verhältnis zu Donnarumma.

Los geht's mit dem Duell der beiden Top-Goalies und Top-Teams um 21 Uhr. blue Sport überträgt die Partie zwischen Inter Mailand und PSG live.

