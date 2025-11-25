Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse

Nach diesem Gegentor gerät Yann Sommer in die Kritik 25.11.2025

Inter verlor das Derby gegen Milan und ist die Tabellenführung los. Inters Sündenbock war in den Medien schnell gefunden. Wird das Champions-League-Spiel gegen Atlético nun zur Bewährungsprobe für Yann Sommer?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Inters Derby-Niederlage gegen Milan gerät Goalie Yann Sommer stark in die Kritik.

Mehrere italienische Medien werfen ihm eine Häufung von Fehlern und einen Leistungsabfall in der laufenden Saison vor.

Das bevorstehende Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid gilt nun als wichtige Bewährungsprobe für den 36-jährigen Schweizer. Mehr anzeigen

Sonntagabend, Derby della Madonnina, 54. Minute. Milans Alexis Saelemaekers stürmt aufs Inter-Tor zu und zieht aus rund 20 Metern ab. Yann Sommer kann zwar parieren, der Ball landet aber direkt vor den Füssen von Christian Pulisic. Dieser drückt den Ball über die Linie – Milan führt 1:0 und dabei bleibt es auch bis zum Schluss.

Hätte Sommer den Ball besser abwehren müssen? «Solche Schüsse sind kompliziert, weil man sie nicht weit abwehren kann, da sie nicht schnell kommen. Man muss Kraft haben, um sie wegzudrücken», wird der 36-Jährige von Italiens Goalie-Legende Gianluigi Buffon bei «DAZN» verteidigt.

Die italienische Presse geht weitaus weniger zimperlich mit dem Schweizer Goalie um. Sommer hätte in der spielentscheidenden Aktion besser agieren müssen, lautet der Tenor. Von einem «schwerwiegenden Fehler» schreibt etwa der «Corriere della Sera». Allerdings wird nicht nur das Gegentor beäugt, sondern die gesamte Saisonleistung des früheren Nati-Goalies.

Sommer als Schwachstelle?

«Sommer, wir haben ein Problem», titelt die «Gazzetta dello Sport» und schreibt: «Die Nummer eins der Nerazzurri hat in diesem Jahr mehrere Fehler gemacht.» Jener gegen Milan sei nur ein weiterer auf einer langen Liste. «Gegen Juve (3:4-Niederlage) waren es mindestens zwei und sein vergeblicher Ausflug gegen die AS Roma hätte Inter auch fast den Sieg gekostet. Gegen Udinese (1:2-Niederlage) hatte Sommer noch mehr Fehler zu verantworten.»

Noch deutlicher wird «Eurosport». «Von der Leistung gegen Juventus über das Spiel gegen Milan bis hin zum Spiel in Verona: Das erste Drittel der Meisterschaft hat bisher einen Yann Sommer gezeigt, der im Vergleich zur Vergangenheit deutlich unterdurchschnittlich gespielt hat», heisst es da.

Und: «Yann Sommer ist nicht mehr nur eine erfahrene Stütze, sondern eine potenzielle Schwachstelle, die Spiel für Spiel teuer zu stehen scheint. Das ist ein ernstzunehmendes Muster, das sich im Laufe dieser ersten Saisonhälfte mehrfach gezeigt hat.»

Yann Sommer steht nicht zum ersten Mal in dieser Saison in der Kritik. Keystine

Stammplatz in Gefahr?

Auch das Online-Portal «Today» geht hart mit dem Mann ins Gericht, der im Frühling noch für seine Heldentaten im Champions-League-Halbfinal gegen Barça gefeiert wurde. «Die unzureichende Leistung von Sommer im Derby wirft erneut Fragen über den Schweizer auf, dessen Leistung in den letzten Monaten zunehmend nachgelassen hat.»

Einmal mehr werden auch Sommers Alter (im Dezember 37) und Körpergrösse (1.83 m) zum Thema. «Es ist offensichtlich, dass seine Explosivität, die für einen nicht besonders grossen Goalie wie ihn unverzichtbar ist, nicht mehr die gleiche ist wie früher. Natürlich ist Sommer nach wie vor ein guter Torwart, aber vielleicht ist er nicht mehr der Mehrwert, der er vor einiger Zeit war», schreibt «Today» weiter.

Der Stammplatz ist aktuell aber wohl nicht in Gefahr, weil Ersatzgoalie Josep Martinez eine noch schwierigere Zeit durchmacht. Im Oktober war der Spanier in einen Autounfall verwickelt und überfuhr einen 81-jährigen Mann im Rollstuhl, der danach verstarb. Medienberichten zufolge wird Martinez von einem Psychologen des Vereins betreut. Er fungierte zuletzt aber auch wieder im Kader.

Abgang Ende Saison?

Sommers Vertrag läuft Ende Saison aus und laut der italienischen Presse ist eine Verlängerung ausgeschlossen. Womöglich holt Inter sogar schon im Januar einen neuen Goalie, wird spekuliert.

Vielleicht kann sich Sommer aber auch wieder mit starken Leistungen auszeichnen und seine Kritiker ein weiteres Mal verstummen lassen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich schon am Mittwochabend. Dann trifft Inter in der Champions League auswärts auf Atlético Madrid (21:00 Uhr live auf blue Sport).