Yann Sommer steht im Finale «dahoam» – ganz ohne den FC Bayern

«Man kann gar nicht besser spielen» – das blue Sport Studio huldigt Yann Sommer Im blue Sport Studio herrscht nach dem unglaublichen Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona grosses Staunen. Dabei im Fokus: Yann Sommer. 06.05.2025

Mit einer unglaublichen Leistung hält Yann Sommer Inter Mailand am Dienstagabend das Final-Ticket der Champions League fest. Dieses wird ausgerechnet bei seinem alten Arbeitgeber in München eingelöst. Dort herrscht vor allem eines: Ernüchterung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer brilliert mit zahlreichen Paraden im Champions-League-Halbfinal und führt Inter ins Endspiel – ausgerechnet in München, wo ihn der FC Bayern einst ziehen liess.

Während der Schweizer als «Man of the Match» gefeiert wird, herrscht beim deutschen Rekordmeister Ernüchterung über eine ungeahnte Ausstiegsklausel.

Sommer dürfte das kaum kümmern: Am 31. Mai steht er im Finale «dahoam» – nur diesmal nicht im Bayern-Trikot. Mehr anzeigen

Yann Sommer zeigt im Halbfinal-Krimi zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona gemäss blue Co-Kommentator Mladen Petric eine «Weltklasse-Leistung». Von der UEFA wird der Schweizer trotz drei Gegentoren zum Man of the Match gekürt – und seine sieben Paraden sorgen am Tag danach bis nach München – dem Austragungsort des Endspiels – für Schlagzeilen.

«Darum liess Bayern Super-Sommer ziehen», titelt die deutsche «Bild» am Mittwoch und zeichnet nach der Sommer-Show ein zerknirschtes Lagebild beim deutschen Rekordmeister. Ausgerechnet jener Torwart, den die Bayern nach nur einem halben Jahr wieder ziehen liessen, hütet nun beim Champions-League-Finale «dahoam» in München das Tor. Den Bayern bleibt dabei nur das Zuschauen.

Sommer wechselt im Januar 2023 für neun Millionen Euro von Gladbach nach München. Bayern holt ihn als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer, der sich bei einem Ski-Unfall das Schien- und Wadenbein bricht – und stattet den Schweizer mit einem Vertrag bis Juni 2025 aus. Aber nur ein halbes Jahr später lassen die Münchner den Torwart für rund 7 Millionen Euro bereits wieder nach Mailand ziehen.

Neues Gremium wusste nichts von Ausstiegsklausel

«Die Zeit in München war von vornherein belastet», sagt Fussball-Experte Marcel Reif im Studio bei blue Sport. «Wenn dann das Geringste nicht passte, kamen sofort die mit dem Metermass.»

Reif über Sommer: «Seine Zeit bei den Bayern war von vornherein belastet» 07.05.2025

Der Grund hinter dem schnellen Abgang soll aber nicht etwa Unzufriedenheit mit den Leistungen Sommers gewesen sein, sondern: Beim FC Bayern geht's zu der Zeit schlicht drunter und drüber, schreibt die «Bild».

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic werden freigestellt und um die Transfers für die nächste Saison zu tätigen, wird der sogenannte «Ausschuss Sport» ins Leben gerufen. Dazu gehören der neue CEO Jan Christian-Dreesen, FCB-Präsident Herbert Hainer, Uli Hoeness, der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Trainer Thomas Tuchel. Diesem Gremium wird dann offenbar die Ausstiegsklausel in Sommers Vertrag in Höhe von 6,75 Millionen Euro bekannt, von der sie laut «Bild» kalt erwischt werden. «Das Gremium sei darüber nicht umfassend informiert gewesen», heisst es.

Kurzum: Der Abgang soll also nichts mit der damals anhaltenden Kritik gegenüber Sommer zu tun gehabt haben, die der Schweizer während seiner Zeit bei den Bayern erleben musste, sondern die Bayern waren gegen diese Klausel offenbar schlicht machtlos.

Wie dem auch sei – den 36-Jährigen dürfte diese Geschichte mittlerweile wenig kümmern, kehrt er am 31. Mai doch als Champions-League-Finalist nach München zurück. Dazu sagt Reif: «Sommer ist jetzt auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn.»