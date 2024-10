Yann Sommer: «Sie haben uns das Leben oft schwer gemacht» Yann Sommer gewinnt mit Inter Mailand im Wankdorf gegen YB dank eines Treffers in der Nachspielzeit 1:0. Der Ex-Nati-Goalie ist mit dem Resultat «sehr zufrieden» und findet auch lobende Worte für YB. 23.10.2024

YB verliert in der Champions League gegen Inter Mailand in den letzten Minuten. Die Stimmen zum Spiel.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB verliert gegen Inter Mailand mit 0:1.

Yann Sommer nach dem Spiel bei blue Sport: «YB hat uns das Leben oft schwer gemacht, manchmal hatten wir auch ein bisschen Glück.»

YB-Interimstrainer Joël Magnin lobt die offensive Spielweise seiner Mannschaft. Vor dem Tor sei es aber «klar zu wenig» gewesen. Mehr anzeigen

Ein toller Auftritt von YB wird nicht belohnt. Inter Mailand schiesst in der 93. Minute das entscheidende Tor, der Schweizer Meister steht in der Champions League weiter ohne Punkte da. Die Stimmen zum Spiel:

Sandro Lauper

«Es ist unglaublich bitter, dass wir so spät noch das Tor bekommen. Wir hätten teilweise mutiger sein sollen. Es hat lange gut ausgesehen. Es war eine gute Mannschaftsleistung. Das Gegentor war eine Kette von Fehlern. Der Ball hätte auch rausgehen können, aber das ist Fussball. Es gilt, weiterzumachen. Jetzt fokussieren wir uns auf die Liga.»

Lauper: «Unglaublich bitter, dass wir so spät noch ein Tor bekommen» 23.10.2024

Loris Benito

«Das Gegentor zu verteidigen, ist schwierig. In der Champions League erwartet niemand von uns, dass wir Inter Mailand schlagen. Die Leute wollen Leidenschaft und Energie sehen. Wir gehen erhobenen Hauptes vom Platz und nehmen den Schwung mit in die Liga. In dieser Phase, in der wir jetzt sind, müssen wir von diesen Sachen zehren. Wir dürfen nicht von uns selber erwarten, dass wir Champagner-Fussball spielen»

Benito: «Wir müssen von diesen Sachen zehren» Loris Benito nach der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand im Interview mit blue Sport. 23.10.2024

Darian Males

«Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Es ist bitter, dass wir das Tor so spät kassieren. Morgen blicken wir aber wieder auf das Spiel gegen Lugano und die Meisterschaft. Das Spiel gegen Inter war speziell für mich. Ich war jung, als ich bei Inter einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe. Aber das ist Geschichte. Fokus – wie gesagt – auf Lugano.»

Males: «Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft» 23.10.2024

Joël Magnin

«Wir wollten heute unbedingt den ersten Punkt holen. Die Leistung war positiv, resultatmässig sind wir enttäuscht. Wir haben mutig nach vorne gespielt, die Effizienz vor dem Tor war aber klar zu wenig.»

Magnin: «Es war gut, wie mutig wir gespielt haben, aber ...» 23.10.2024

Yann Sommer

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang der Partie. Ein wichtiger Sieg. YB hat uns das Leben oft schwer gemacht. Wir haben gewisse Fehler zu viel gemacht und manchmal ein bisschen Glück gehabt. Dass wir gewonnen haben, ist das Wichtigste.»

Mehr zur Champions League