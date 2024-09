Links oben oder rechts unten: Wohin würdest du die Kugel kicken? Bild: blue Sport

Passend zum Start in die neue Liga-Phase der UEFA Champions League in einer Woche sucht dein «Home of Football» die treffsichersten Fussball-Fans. In der Zürcher Bahnhofshalle findet heute Dienstag das blue Sport Torwandschiessen statt. Komm vorbei und gewinne grossartige Preise!

blue Sport René Weder

Es ist soweit: Heute empfangen dich unsere Moderatorin Valentina Maceri, Experte Mladen Petric und Moderator Nick Läderach am Zürcher HB zum Torwandschiessen. Um 13 Uhr geht es los. Um 19 Uhr ist Ende der Veranstaltung. Schau vorbei, stell dein Können unter Beweis und gewinne nebenbei einzigartige Preise: Exklusive Tickets für Spiele in der UEFA Champions League und Super League. Und unter allen teilnehmenden Personen verlosen wir zudem blue Sport Jahresabos.

