Zubi: «Ich freue mich extrem, Yann Sommer gegen Bayern spielen zu sehen» Yann Sommer trifft im Viertelfinal der Champions League mit Inter Mailand auf Bayern München. Ein Spiel, auf das sich Zubi besonders freut. 12.03.2025

Im Viertelfinal der Champions League treffen Inter Mailand und Bayern München aufeinander. Für Yann Sommer ein ganz besonderes Duell – und genau darauf freut sich blue Sport Experte Zubi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Viertelfinal (8. und 16. April) der Champions League trifft Yann Sommer mit Inter Mailand auf Bayern München.

Vor seinem Wechsel zu Inter Mailand spielte Sommer ein halbes Jahr bei den Bayern. In dieser Zeit wurde der Schweizer Ex-Nati-Goalie immer wieder heftig kritisiert.

Auch deshalb freut sich Goalie-Legende und blue Sport Experet Zubi ganz besonders auf diese Affiche. Mehr anzeigen

Nach seiner Daumenverletzung gibt Yann Sommer am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League sein Comeback und macht mit seinen Teamkollegen den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Beim 2:1-Sieg im Rückspiel gegen Feyenoord wird Sommer nur vom Punkt bezwungen, es ist in seinem neunten Champions-League-Spiel in dieser Saison erst der zweite Gegentreffer. Der Schweizer und seine Vorderleute bilden ein nur schwer zu überwindendes Bollwerk.

Bringt Sommer seine Kritiker endgültig zum Schweigen?

Zubi sagt im blue Sport Studio: «Inter Mailand, souverän. Gegen die zu spielen, das ist unheimlich schwierig. Und da wird auch Bayern München seine Probleme bekommen. […] Ich freue mich extrem darauf, Yann Sommer gegen die Bayern spielen zu sehen.»

Denn klar ist: Jetzt bietet sich Yann Sommer die grosse Chance, es seinen Kritikern so richtig heimzuzahlen. Im Januar 2023 wechselte Sommer als Vertreter des verletzten Manuel Neuers von Gladbach zu Bayern München. Erst mit viel Lob eingedeckt, wurde er bald zum Sündenbock für jede Pleite: zu klein, nicht gut genug für die Bayern. Ende Saison, nach nur einem halben Jahr, hatte Sommer genug und wechselte als Meistergoalie zu Inter Mailand. Dort ist er seit seiner Ankunft unumstritten. In seiner ersten Saison holte er mit Inter sogleich den Meistertitel und wurde Pokalsieger.

Und nun also trifft Sommer im Viertelfinal der Champions League (8. und 16. April) mit Inter auf Bayern und hat die Chance, seinen Kritikern endgültig den Mund zu stopfen. Wobei Didi Hamann, einer der besonders lauten Kritiker von damals, bereits Ende des vergangenen Jahres im Interview mit blue Sport meinte: «Yann Sommer ist im Moment einer der besten Torhüter Europas.»

An Körpergrösse hat Sommer nicht zugelegt, doch der 36-Jährige wächst eben immer wieder über sich hinaus. Tut er das auch gegen die Bayern, so ist Inter der Einzug in den Halbfinal durchaus zuzutrauen. Es wäre sicherlich eine schöne Genugtuung für den Ex-Nati-Goalie.

Yann Sommer stand zu Bayern-Zeiten heftig in der Kritik

