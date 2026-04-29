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Franzose verlässt den Klub im Sommer Zum Abschied aus Madrid will Antoine Griezmann eine alte Wunde stillen

Moritz Meister

29.4.2026

Atléticos Rekordtorschütze Antoine Griezmann wechselt im Sommer in die MLS zu Orlando City
Atléticos Rekordtorschütze Antoine Griezmann wechselt im Sommer in die MLS zu Orlando City
IMAGO/Pressinphoto

Atlético Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf Arsenal London. Dass dies die letzten Spiele in der Königsklasse für Antoine Griezmann werden, will der Franzose unbedingt verhindern und dabei auch eine alte Wunde stillen.

Moritz Meister

29.04.2026, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Antoine Griezmann wird Atlético Madrid im Sommer nach über 500 Spielen verlassen und zu Orlando City in die MLS wechseln.
  • Vor seinem Abschied will er noch die Champions League gewinnen, nachdem er 2016 im Final knapp an Real Madrid scheiterte.
  • Im Halbfinale wartet mit Arsenal ein starker Gegner, gegen den Griezmann dieses Mal eine entscheidende Rolle spielen will.
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Nach knapp 500 Einsätzen und mehr als 200 Toren wird Antoine Griezmann Atlético Madrid in diesem Sommer verlassen. Der Franzose wird sich im Sommer Orlando City in der MLS anschliessen. Doch vor seinem Abgang will er sich mit Atlético noch den Traum vom Gewinn der Champions League erfüllen. Die letzte Hürde vor dem Finale in Budapest heisst dabei Arsenal London.

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Bittere Erinnerung an Finale 2016

2016 kam Griezmann mit Atlético bereits einmal sehr nahe. Damals scheiterte man allerdings am Stadt-Rivalen Real Madrid nach Elfmeterschiessen. In der regulären Spielzeit hatte der Franzose die grosse Chance, sein Team auf die Siegerstrasse zu bringen. Doch in der 48. Minute setzte er einen Penalty an die Latte, so stand es am Ende der regulären Spielzeit lediglich 1:1. 

UHD HDR Atlético de Madrid - Arsenal FC
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Mi 29.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Atlético de Madrid - Arsenal FC

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Dieses Erlebnis lastet noch heute auf dem Angreifer. «Der einzige Weg, darüber hinwegzukommen, wäre, dieses Jahr den Titel zu holen», sagte er in einem Interview mit der UEFA. Der Weltmeister von 2018 zählt auch mit 35 Jahren noch zum Stammpersonal der Madrilenen. Zu seinem Trainer Diego Simeone pflegt er ein ganz besonderes Verhältnis. «Ich weiss, dass er mir auch über meine Karriere hinaus ein Freund bleiben wird», sagt Griezmann über seinen Trainer.

«Gunners» schossen Atletico ab

Die Hürde Arsenal London dürfte allerdings alles andere als einfach für Atlético zu nehmen sein. Die «Gunners» gelten bereits seit Beginn der K. o.-Phase als grosser Favorit auf den Titelgewinn. In der Ligaphase kam es schon zum Duell der beiden Spitzenklubs. Damals besiegten die Nordlondoner die Spanier deutlich mit 4:0. 

Dafür, dass es diesmal anders kommen soll, will Antoine Griezmann selbst sorgen. In besagtem Spiel wurde der Franzose nämlich erst in der Schlussphase eingewechselt, als man schon aussichtslos mit 0:4 im Rückstand lag. Doch in den letzten Spielen der «Königsklasse» stand «Grizou» an der Seite von Julian Alvarez immer in der Startelf. Gut möglich also, dass er auch in dieser entscheidenden Partie mal wieder für den Unterschied sorgen wird.

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