  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Achtelfinals in der Champions League Zwei Neuauflagen, Bayerns Sorgen und Lamine Yamals nächster Rekord?

SDA

10.3.2026 - 05:00

Lamine Yamal winkt mit 18 Jahren und 240 Tagen schon der 30. Einsatz in der Champions League und damit ein Rekord.
Lamine Yamal winkt mit 18 Jahren und 240 Tagen schon der 30. Einsatz in der Champions League und damit ein Rekord.
Bild: Keystone

Barcelona und Liverpool treffen in den Achtelfinal-Hinspielen der Champions League auf Gegner, denen sie schon in der Ligaphase begegnet sind. Lamine Yamal (Barcelona) winkt eine weitere Bestmarke.

Keystone-SDA

10.03.2026, 05:00

10.03.2026, 07:10

Barcelona beginnt die Playoffs in der Champions League bei Newcastle United. Bei den Engländern wird der Schweizer Fabian Schär, der vor zwei Monaten am Fuss operiert worden ist, weiter fehlen.

UHD HDR Newcastle United FC - FC Barcelona
UHD HDR Newcastle United FC - FC Barcelona

Di 10.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Newcastle United FC - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten

Newcastle und Barcelona standen sich in der allerersten Runde dieser Champions League schon gegenüber, damals siegten die Spanier im St. James' Park mit 2:1. Lamine Yamal wird, wenn aufgestellt, einen Rekord brechen. Dem spanischen Teenager winkt der 30. Champions-League-Einsatz mit erst 18 Jahren und 240 Tagen. Noch bis mindestens am Dienstag hält Warren Zaïre Emery den Rekord für den jüngsten Akteur mit 30 Einsätzen in der Königsklasse. Emery war bei seinem 30. Spiel 19 Jahre und 227 Tage alt.

Kann sich Liverpool revanchieren?

Zu einer Neuauflage kommt es auch bei der Partie Galatasaray – Liverpool. Am zweiten Spieltag standen sich die beiden Teams in Istanbul gegenüber, damals setzte sich Galatasaray dank eines Treffers von Victor Osimhen mit 1:0 durch. Galatasaray steht erstmals seit zwölf Jahren wieder in den Achtelfinals der Königsklasse. Liverpool hingegen gilt als Stammgast in den Achtelfinals der Champions League. Aber: Zuletzt schied Liverpool zweimal in den Achtelfinals aus.

UHD HDR Galatasaray AŞ - Liverpool FC
UHD HDR Galatasaray AŞ - Liverpool FC

Di 10.03. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Galatasaray AŞ - Liverpool FC

Mit tv.blue.ch mieten

Bayerns Personalsorgen

Bayern München sorgt sich vor dem Hinspiel in Bergamo gegen Atalanta um wichtiges Personal. Harry Kane stand am Freitag beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach nicht auf dem Platz (Wadenprobleme); sein Einsatz in Bergamo ist noch fraglich. Auch Torhüter Manuel Neuer, der gegen Mönchengladbach in der Pause ausgewechselt worden ist, bangt um seinen Einsatz. Neuer gab gegen Mönchengladbach nach zwei Wochen Pause (Muskelfaserriss) sein Comeback.

UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München
UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München

Di 10.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Ausserdem stehen sich am Dienstag Atletico Madrid und Tottenham Hotspur gegenüber. Ein besonderes Spiel wird das primär für Conor Gallagher. Der Mittelfeldspieler wechselte im Januar von Atletico zu Tottenham. Zuvor bestritt er 77 Pflichtspiele (mit 7 Toren) für das Team von Trainer Diego Simeone aus Madrid.

Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur
Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Di 10.03. 19:55 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur

Mit tv.blue.ch mieten

Das könnte dich auch interessieren

Athletic Bilbao – Barcelona 0:1

Athletic Bilbao – Barcelona 0:1

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

07.03.2026

Atlético Madrid – Real Sociedad 3:2

Atlético Madrid – Real Sociedad 3:2

LALIGA | 27. Runde | Saison 25/26

07.03.2026

Meistgelesen

«Immer mehr Jüdinnen und Juden denken darüber nach, die Schweiz zu verlassen»
Chaos an den Börsen – was dir Experten jetzt raten
Günther Jauch verhöhnt Mathe-Professor: «Das funktioniert nie»
Ermittler prüfen dubiose Geldquellen der Morettis − steckt ein Schneeballsystem dahinter?
Trump macht widersprüchliche Aussagen zu Kriegsdauer +++ Ölpreis sinkt

Videos aus dem Ressort

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

06.03.2026

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

09.03.2026

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

09.03.2026

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Blerim Dzemaili: «YB ist die grösste Enttäuschung dieser Saison»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Ski-Talent Sandro Manser: Mein Vorbild ist Franjo von Allmen»

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Zwischen Buffalo und Tampa fliegen die Fäuste – Moser mittendrin

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesliga lockt. St.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt wechselt zu Hoffenheim

Bundesliga locktSt.Gallen-Stürmer Alessandro Vogt wechselt zu Hoffenheim

Söldner-Check. Manzambi überragt ++ Sommer und Akanji Derby-Verlierer ++ Zakaria und Köhn schlagen PSG

Söldner-CheckManzambi überragt ++ Sommer und Akanji Derby-Verlierer ++ Zakaria und Köhn schlagen PSG

Spielabbruch und 23 Rote Karten. Militärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien

Spielabbruch und 23 Rote KartenMilitärpolizei beendet üble Massenschlägerei in Brasilien