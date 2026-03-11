  1. Privatkunden
Neuauflage des Klub-WM-Finals Champions League: Zweieinhalb Top-Spiele und eine spezielle Affiche

SDA

11.3.2026 - 04:45

Chelsea und Cole Palmer setzen alles daran, den Titelverteidiger aus Paris auch in der Champions League aus dem Tritt zu bringen
Keystone
Keystone

Am Mittwoch steht in der Champions League die zweite Tranche der Achtelfinal-Hinspiele an. Dabei kommt es unter anderem zur Neuauflage des Klub-WM-Finals.

Keystone-SDA

11.03.2026, 04:45

11.03.2026, 06:51

Acht Monate ist es her, seit Chelsea im Final der Klub-WM Paris Saint-Germain überraschend mit 3:0 deklassierte. Nun bietet sich dem Titelverteidiger in der Champions League die Chance auf Revanche. Wie schon im Vorjahr mussten die Franzosen den Umweg über die Playoffs gehen, der amtierende Conference-League-Sieger Chelsea hingegen zog als Sechster der Ligaphase direkt in die Achtelfinals ein.

UHD HDR Paris Saint-Germain - Chelsea FC
UHD HDR Paris Saint-Germain - Chelsea FC

Mi 11.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - Chelsea FC

Mit tv.blue.ch mieten

Dennoch spricht zumindest im Hinspiel einiges für die Pariser. Das Team von Luis Enrique musste am Freitag zwar eine überraschende und seltene Heimniederlage hinnehmen. Beim 1:3 gegen Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria gab aber Hoffnungsträger Ousmane Dembélé nach überstandener Wadenverletzung sein Comeback. Ein weiterer Aspekt, der für den französischen Meister spricht, ist die Auswärtsschwäche der Engländer. Fernab der Insel konnten die Blues in dieser Champions-League-Kampagne erst einmal gewinnen.

Ein europäischer Klassiker in Madrid

Zu einem weiteren Duell zweier europäischer Schwergewichte kommt es in Madrid, wo Manchester City auf Real trifft – wie so oft in der Vergangenheit. 15 Spiele gab es in den letzten 14 Jahren zwischen diesen beiden Teams, das letzte Aufeinandertreffen in der Ligaphase im Dezember gewannen die Engländer mit 2:1.

Real unter Druck. Schwierige Tage für Alvaro Arbeloa

Real unter DruckSchwierige Tage für Alvaro Arbeloa

In den vergangenen vier Saisons trafen Real und City stets in der K.o.-Runde der Champions League aufeinander. Dreimal setzte sich dabei der Rekordsieger aus der spanischen Hauptstadt durch – so auch im vergangenen Jahr, als es bereits in den Playoffs zum Aufeinandertreffen kam.

Nun scheint die Ausgangslage offen, wobei Form und Personalsituation eher für die Engländer sprechen. Während bei den Madrilenen Superstar Kylian Mbappé seit zwei Wochen aufgrund von Kniebeschwerden fehlt, sollte Pep Guardiola wieder auf die Dienste von Erling Haaland zählen dürfen. Der Norweger wurde zuletzt im Cup geschont.

Ein unerwartetes Duell nördlich des Polarkreises

Bayer Leverkusen hat mit Arsenal eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Der Tabellenführer der Premier League schloss die Ligaphase mit acht Siegen aus acht Spielen ab und schlug dabei unter anderem Bayern München und Inter Mailand. Auch die lediglich vier Gegentore sind ein Bestwert. Dass der Tabellen-Sechste der Bundesliga gegen englische Top-Klubs bestehen kann, zeigte er mit dem 2:0 bei Manchester City in der Ligaphase. Zuvor resultierte aber auch eine empfindliche 2:7-Heimniederlage gegen PSG. Am Mittwoch muss das Team von Kasper Hjulmand das «englische Gesicht» zeigen, um gegen Arsenal zu bestehen.

UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC
UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC

Mi 11.03. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bayer 04 Leverkusen - Arsenal FC

Mit tv.blue.ch mieten

Nördlich des Polarkreises kommt es zu einem Duell, das so vor der Saison niemand prognostiziert hatte. Schon Sportings direkte Qualifikation für die Achtelfinals war überraschend. Der Vorstoss von Bodö/Glimt in die K.o.-Phase der Champions League aber ist eine Sensation, die mit dem Sieg über Inter Mailand in den Playoffs ihre Fortsetzung fand. Dass sich die Norweger gegen die Portugiesen durchsetzen, würde mittlerweile niemanden mehr überraschen. Entscheidend für das Team aus dem Hohen Norden wird das Hinspiel vor Heimpublikum sein. Auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion wurden zuletzt keine Geringeren als Inter Mailand und Manchester City bezwungen. Sporting Lissabon ist also gewarnt.

Die Highlights vom Dienstagabend

Atalanta – Bayern 1:6

Atalanta – Bayern 1:6

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Galatasaray – Liverpool 1:0

Galatasaray – Liverpool 1:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Postauto-Brand in Kerzers – was wir wissen und was nicht
Sechs Tote bei Postauto-Brand in Kerzers FR – mehrere Verletzte
Frau steigt auf Autobahn aus und zeigt Polizistin ihren nackten Hintern

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Bayern München feiert zwar einen ungefährdeten Sieg, aber die Verletzungshexe schlägt heftig zu. Sowas sehen auch die blue Sport Experten nicht gerne.

10.03.2026

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

10.03.2026

«Das sind keine schönen Bilder»

«Das sind keine schönen Bilder»

Atlético – Tottenham 5:2

Atlético – Tottenham 5:2

Newcastle – Barcelona 1:1

Newcastle – Barcelona 1:1

«Mich ekelt das an». Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

«Mich ekelt das an»Reif und Streller kritisieren Spurs-Coach Tudor für frühen Goalie-Wechsel scharf

Wermutstropfen bei Bayerns Kantersieg. Tränen bei Davies – auch Urbig und Musiala verletzt

Wermutstropfen bei Bayerns KantersiegTränen bei Davies – auch Urbig und Musiala verletzt

Nach zwei Horror-Patzern. Tottenham wechselt Goalie nach nur 17 Minuten aus

Nach zwei Horror-PatzernTottenham wechselt Goalie nach nur 17 Minuten aus