An den Schweizer Strassenmeisterschaften in Courtételle bei Delémont entscheidet Jan Christen nach dem Zeitfahren auch das Strassenrennen zu seinen Gunsten.

Für den am Freitag 22-jährig gewordenen Aargauer handelt es sich um die ersten Meistertitel bei der Elite. In beiden Disziplinen tritt er die Nachfolge von Mauro Schmid an.

Christen suchte am Sonntag früh das Weite und liess sich auf dem 153 km langen Parcours nicht mehr einholen. Letztlich setzte er sich mit 14 Sekunden Vorsprung auf Valentin Darbellay durch. Der Unterwalliser hatte sich kurz vor dem Ziel von seinem Begleiter Melk Zumstein gelöst. Der erst 20-jährige Zumstein aus dem Kanton Obwalden wiederum sicherte sich acht Sekunden vor dem heranstürmenden Marc Hirschi die Bronzemedaille.